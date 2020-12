Kaikki on kiinni paitsi taidegalleriat ja -museot – Katso loppuvuoden uudet isommat näyttelyt Etelä-Karjalassa tästä

Tiukentuneet koronarajoitukset tyhjensivät Etelä-Karjalan tapahtumakalenterin loppuvuodeksi muusta kuin virtuaalisista menoista. Jouluostosten ja verkkovierailujen lomassa löytyy silti yksi asia, johon tutustua tosimaailmassa: kuvataidetta esittelevät paikat ovat yleisesti avoinna, ja niissä on avautunut joulunalusviikolla myös uusia näyttelyitä, joissa voi vertailla kolmen eri seuran osaamista.

Saimaan kameraseuran vuosinäyttely 2020 avautui 15. joulukuuta ja on avoinna vuoden loppuun. Muista tässä esitellyistä näyttelyistä poiketen kameraseura on vienyt näyttelynsä verkkoon.

Näyttelyssä on mukana 11 eteläkarjalaista valokuvaajaa, joilta näyttelyyn on valittu yhteensä 34 valokuvaa. Pitkälti eläin- ja muita luontoaiheita esittelevät valokuvat löytyvät seuran kotisivuilta.

Jukka Kosonen Johanna, Jukka Kosonen, 2020 on esillä Saimaan kameraseuran vuosinäyttelyssä.

Jukka Kosonen Valon rajamailla, Jukka Kosonen, 2020 on esillä Saimaan kameraseuran vuosinäyttelyssä.

Taiteilijoita Etelä- ja Pohjois-Karjalasta

Etelä-Karjalan taiteilijaseuran vuosittainen uusien jäsenten näyttely Sensible avautui Taidekeskus Idässä 16. joulukuuta ja on esillä 9. tammikuuta saakka. Ex-poliitikko ja kuvataiteilija Sinikka Hurskaisen kuratoima näyttely esittelee 10 uutta seuran jäsentä, joiden teoksissa on käytetty useita eri tekniikoita. Mukana on öljyväritöitä, akvarelleja, tussitöitä, pigmenttivedoksia ja veistoksia.

Mikko Haiko on tehnyt pigmenttivedoksia alumiinille pohjustettuna. Hanna Kostiainen on käyttänyt mustetta ja öljypastellia sekä keramiikkaa, ja Alex K akvarellia, mustetta ja akryyliä töissään.

Jenna Kähösen teoksissa on akryyliä ja kangaslankaa sekä kudospaloja ja akryyliä paperille. Mari Liimataisen teokset ovat puupiirroksia, Vilma Panulan työt puolestaan öljyväritöitä kankaalle.

Essi Pitkänen käyttää veistoksissaan puuta, betonia ja kierrätysmetallia, Hanne Ronkanen laakapainografiikan eri tekniikoita. Saara Reinikaisen työt ovat tussitöitä ja Salla Vuon sekatekniikkaa.

Jukka Kosonen Taidekeskus Idän Galleria Riutassa näyttää tältä tammikuun 2021 ensimmäiselle viikolle saakka.

Jukka Kosonen Taidekeskus Idän Galleria Roikassa näyttää tältä tammikuun 2021 ensimmäiselle viikolle saakka.

Jukka Kosonen Hanna Kostiainen, Confused, on esillä Taidekeskus Idässä.

Imatran taidemuseossa avautui 18. joulukuuta näyttely, joka esittelee paikallista eteläkarjalaista taiteilijaseuraa (perustettu vuonna 1989) yli kaksi kertaa vanhemman taiteilijayhteisön: Joensuun taiteilijaseuran. Seuran 75-vuotisjuhlanäyttely on avoinna 22. tammikuuta saakka, ja siinä on esillä valikoitu otos uutta pohjoiskarjalaista taidetta, 36 taiteilijaa ja 53 teosta. Työt on valinnut museon seinille ripustettavaksi Lappeenrannassa syntynyt kriitikko, musiikkitieteilijä ja taiteen tutkija Sini Mononen. Valintojen teema on ollut vieraanvaraisuus, sillä seura oli alunperin kaikkien taiteiden koti.

Rauni Tanskanen Yleiskuva Imatran taidemuseon näyttelystä, vasemmalla Hanna Järvenpään teos ja oikealla Reetta Gröhn-Soinisen veistoksia.

Rauni Tanskanen Arja Valkonen-Goldtblatt, Boulevard of Broken Dreams, 2020, esinekooste. Teos on esillä Imatran taidemuseossa.

Rauni Tanskanen Harri Turunen, Onni 3B, 2018, pulpetin kansi, maali. Teos on esillä Imatran taidemuseossa.

Eero Laajo Juha Kettunen, Sykäyksin, 2018, tempera ja öljyväri. Teos on esillä Imatran taidemuseossa.

Kulttuuritalo Virran Käytävägalleria tutustuttaa Caroline Hamilton-MacQuarrien eläinveistoksiin ja fantasiaan 29. joulukuuta lähtien. Steampunk-tyylin teokset ovat esillä 29. tammikuuta asti.