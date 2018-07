Leffa-arvio: Toimiiko Savitaipaleella kuvattu tarina miesten välisestä rakkaudesta? – Lue, mitä kriitikko sanoo Mikko Mäkelän queer-elokuvasta

A Moment in the Reeds (Suomi, 2018) Ohjaus ja käsikirjoitus: Mikko Mäkelä. Rooleissa: Janne Puustinen, Boodi Kabbani, Mika Melender, Virpi Rautsiala. Kesto: 107 min. K-16.KOLM

Kotimainen queer-elokuva on vasta lastenkengissä. Se on kuitenkin nostanut päätään kunnolla Tom of Finland ja Pihalla-elokuvilla. Samaan liikehdintään on lähtenyt kotimaista indie-elokuvaa tekevä Wild Beast Productions, joka tekee elokuvia enemmän kansainvälisille festivaalikierroksille kuin härmäläisiä multiplexejä täyttämään.