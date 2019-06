Metallimuusikko ei coveria kaipaa — eteläkarjalaiset metalliyhtyeet soittavat toisten tekemiä biisejä omaksi iloksi ja harvoin keikoilla: ”Jokin twisti siinä pitää olla”

Soittakaa Paranoid!

Kotimainen rockklisee kietoutuu heavy metalin ja Black Sabbathin historiaan. Paranoid on Britanniassa vuonna 1969 perustetun yhtyeen tunnetuin biisi, jota yleisö vaatii bändiltä kuin bändiltä.

Paranoidin kuulemiseen on Lappeenrannassa hyvä mahdollisuus viikonloppuna. Kahdessa paikallisten yhtyeiden tapahtumassa on useita coverbändejä, joista Sabbath Experienceltä biisiä lienee turha edes pyytää, sillä Asemalla soi -tapahtumassa esiintyvä yhtye on nimensä mukaisesti erikoistunut Black Sabbathin musiikin akustiseen coverointiin.

Myös Marianaukiolla soittaa rokkikoneita, joiden menovetenä ovat raskaat riffit.

Jos soitamme keikoilla coverin, niin sen pitää kuulostaa omalta. — Oskari Hurskainen

Metallimusiikin coverointi, erityisesti akustisesti, on tavallista, ja sitä tekevät lukuisat bändit. Mokoma coveroi itseään akustisilla kiertueilla, Jouni Hynynen ja Miitri Aaltonen duuoilevat Kotiteollisuuden kappaleilla.

— Akustisilla pubikeikoilla metallimusiikki-coverit ovat nousujohteinen trendi, lemiläisen Kasvoton-metalliyhtyeen kitaristi Rolle Hirsimäki kertoo omista havainnoistaan elävää musiikkia esittävien paikkojen esiintyjistä.

Joillakin bändeillä voi olla setissään tribuutteja varhaisten suosikkiensa kappaleista, mutta lähtökohtaisesti metallimusiikkiyhtyeet soittavat itse tehtyä musiikkia.

— Alkuaikoina soittelimme coverbiisejä bändeiltä, joita kuuntelimme, mutta keikoilla niitä on soitettu vähän. Alusta asti on panostettu oman musiikin tekemiseen, Hirsimäki kiteyttää monen paikallisen, ja varmasti myös muunkin metalliyhtyeen näkemyksen covereista.

Coverbiisit ovat bilebändien ohjelmistoa. Covereiden voima on tuttuudessa: lantio liikahtaa, ja pää nytkyy musiikin tahdissa, vaikka sitä soittava yhtye olisikin nevöhööd-osastoa ennen tapahtumaa, jossa se musisoi.

Covereilla on silti käyttöä metalliyhtyeille. Ne toimivat sekä soittamaan opettelun apuna, bändisoiton treenaajina että hauskanpidon välineinä.

— Soittelimme covereita omaksi iloksi, ja olihan se hyvää treeniä soittaa tiukkoja biisejä porukassa, Hirsimäki sanoo.

Kasvoton veivasi kitaristin mukaan kappaleita bändeiltä kuten Behemoth, Dimmu Borgir, Shining ja Satyricon sekä Slayer ja Turbonegro.

Coverit voivat toimia testinäkin.

— Jos bändin jäsen esimerkiksi vaihtuu, koesoitossa ja sisäänajossa voi helposti hyödyntää kappaletta, jonka jokainen tuntee, lappeenrantalaisen metalliyhtyeen Eevan rumpali Ossi Välimäki valistaa merkityksestä.

Raskaasti vyöryvä musiikki alkaa olla valtavirtaa.

Joululauluista tehdyt metalliversiot täyttävät konserttisalit ja jäähallit.

Iskelmäkesä-tapahtumat kokeilevat iskelmien metalliversioiden kantavuutta tänä kesänä ympäri Suomea ja Lappeenrannassa elokuussa, ja Kaarle Viikate on tehnyt rautalangastakin raskasmetallia.

Jos metallimusiikkia alkaisi lajityyppinä coveroida, miten se tulisi valaa, jotta se sulattaisi kuulijansa sydämen?

— Jos soitamme keikoilla coverin, niin sen pitää kuulostaa omalta. Pitää olla jokin twisti alkuperäiseen verrattuna, esimerkiksi muutos sanoissa, tempossa tai soittotyylissä, vaikkapa AC/DC-biisi tuplabasareilla, laulaja-kitaristi Oskari Hurskainen kertoo lappeenrantalaisen metalliyhtye Madredin reseptin.

Hänen mukaansa yleisö tykkää myös coverbiiseistä, jos toisen bändin kappaleesta on tehty omanlainen, mutta toimiva versio.

Metallifanit ovar Hurskaisen mukaan uskollisia kappaleiden alkuperäisille esittäjille. Se voi ehkäistä metallimusiikkia coveroivien bilebändien syntyä, mutta pop up -tyylin kokoonpanoilla on saatu kuulijat myydyksi.

— Lemi Capital of Metal L1ve -tapahtumassa viime kesänä Lem1 All-starsin keikka tuntui kyllä uppoavan yleisöön coverbiiseillä, Hirsimäki muistaa.

Yhtä keikkaa varten lemiläislähtöisistä muusikoista kootun bändin setissä oli muun muassa Ace of Spades (Mötorhead), For Whom the Bell Tolls (Metallica) ja Hard Rock Hallelujah (Lordi). Tämän kesän kokoonpanon soittolista elokuisella festivaalilla on vielä salaisuus.

Paikalliset bändejä lavalla viikonloppuna

Lauantai

Willimiehen Coverit (Marian aukio, Lpr) kello 14—22: Sammuneet Lyhdyt, Skin Effect, Black Papat, Protection Earth, The Himmel, Rokkikone, Sham ja Karelia Rokkikone.

Sunnuntai

Asemalla soi (Asemaravintola Resiina, Lpr) kello 14—21: Kelja, Kärkäs, Hardwires, J.K. Tribute Band, Harry Kiianen Band Feat. Teippi Tuomanen, Veki Naakka ja Lasse Talasmo, Harry’s Bar sekä Sabbath Experience.