Teatterivierailut karkottavat kevätväsymystä komiikalla — Etelä-Karjalan ammattiteattereissa vierailee kahdeksan esitystä keväällä, katso tästä millä näytelmällä Martti Suosalo esiintyy Imatralla ja millä puolestaan Lappeenrannassa

Etelä-Karjalan ammattiteattereissa vierailee kahdeksan näytelmää kevätkaudella 2020. Esityksiä on viisi sekä Imatralla että Lappeenrannassa, sillä Imatralla kaksi tekstiä nähdään kaksi kertaa. Vierailuja yhdistää koominen ote ja aika pieni lavaporukka. Vain rakkauslaulut -konsertissa ensemblessa on enemmän kuin kaksi taiteellista tulkitsijaa. Kolmas yhdistävä tekijä on Martti Suosalo: hän tuo kaupunkeihin kaksi eri tarinaa.

Lappeenrannan kaupunginteatteri

12.2. Lava-ammuntaa

Ulla Tapanisen koomiset monologit ovat ehtineet jo kuudenteen iltamaansa. Niinpä Tapanisen ja Raila Leppäkosken yhteistuotannon alaotsikkona on tällä kerralla luontevasti sixpack-komiikkaa.

18.2. Vain rakkauslaulut

Rakkauslaulukavalkadissa soi Armi ja Danny, Anna-Mari Kähärä, Olavi Uusivirta, Vicky Rosti sekä Ismo Alanko, joita Kaisa Leppäsen ja Ville Myllykosken ohella tulkitsevat Sanna Kemppainen ja Noora Koski.

9.3. Kiviä taskussa

Mika Nuojuan ja Martti Suosalon tähdittämä vierailu on nähty Lappeenrannassa ensi kertaa joulukuussa 2006. Teatteri on jo vaihtanut paikkaakin, mutta Irlannin maaseudulle sijoittuva tragedia jaksaa vain naurattaa.

12.3. Don Quijote

Timo Ruuskasen ja Tuukka Vasaman muodostaman Red Nose Companyn klovnien käsittelyssä toinen idealistinen ystäväpari, Miguel de Cervantesin klassikkoromaanista poimitut ritari ja hänen aseenkantajansa.

19.3. Eino Leinon eksät

Pinja Hahtolan kirjoittaman ja näyttelemän monologin alaotsikko on: enemmän ja vähemmän muusina. Luupin alla ovat siis kansallisrunoilijan naiset, jotka purkavat tunteitaan boheemina muistetusta kynänkäyttäjästä.

Teatteri Imatra

10.3. Tommi Korpela

Teatterinjohtaja Timo Rissasen tähtihaastatteluissa on ollut liuta suomalaisen viihteen isoja nimiä. Korpela on ensimmäinen miesvieras parrasvaloissa, ja äkkipäätään laskien myös toistaiseksi nuorin tähtikatraasta.

2.5. Parasta elämästä

Martti Suosalon komediallisessa monologissa poika koettaa piristää kroonisesti masentunutta äitiään listaamalla elämästä elämisen arvoisia tekeviä asioita. Kaksi esitystä, joihin saa paikkoja myös näyttämölle.

12.—13.5. Rakkauskirjeitä

Aiemmin tähtihaastateltu Seela Sella ja Esko Roine ovat A.R.Gurneyn näytelmässä lapsuudenystäviä, joiden kirjeenvaihto on kestänyt vuosikymmeniä. Kirjoituksia käydään improvisoidusti läpi kahdessa esityksessä.