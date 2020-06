Big Band-kurssi ja ilmaiskonsertit toteutuvat Imatralla – Katsojia voi olla 400 kerrallaan, he saavat tunnisteeksi kaulanauhan

Kaulanauhan väri muuttuu päivittäin. Se osoittaa, että henkilöllä on lupa olla katsomossa.

Big Band-kurssi ja ilmaiskonsertit Koskenpartaalla toteutuvat Imatralla tänäkin kesänä.

Koskenpartaalla esitetään ilmaiskonsertteja juhannuksen jälkeen keskiviikosta lauantaihin, Imatran kaupunki kertoo tiedotteessa.

Katsomoalue rajataan ja sinne otetaan vain 400 katsojaa, joille jaetaan tunnisteeksi kaulanauha, jonka väri muuttuu päivittäin. Kaulanauha osoittaa, että henkilöllä on lupa olla katsomossa.

– Olemme laskeneet että alue on sen verran suuri, että siinä on jokaiselle pari neliötä tilaa, joten turvavälit on helppo toteuttaa. Järjestysmiehet tulevat valvomaan että turvallisuusohjeita noudatetaan, kurssin järjestelyistä vastaava Kari Vaittiniemi kertoo.

Viisi konserttia keskiviikosta lauantaihin

Konserttisarjan aloittaa keskiviikkona Imatra Big Band solistinaan Nina Mya.

Torstaina kuullaan kurssin opettajista koostuvaa Big Band All Starsia. Perjantaina on iltapäivällä vuorossa perinteinen toivekonsertti, jossa solistina esiintyy Mikael Konttinen.

Illalla lavalla nähdään Junior All Star Big Bandin 20-vuotisjuhlakonsertti solisteinaan Kalevi Louhivuori, Kasperi Sarikoski ja Sami Leponiemi.

Katukonsertit päättyvät lauantaina kurssiorkesterien yhteiseen konserttiin.

Kuohun terassilla järjestetään iltaisin jameja Kuohun omien turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Kurssille tulee yhtä paljon väkeä kuin aikaisemminkin

Big Band Camp järjestetään kulttuuritalo Virrassa 22.–27. kesäkuuta. Kurssille on tulossa noin 70 soittajaa, mikä on suurin piirtein saman verran kuin aikaisempina vuosina.

Kurssi järjestetään 45. kerran ja sen johtajana toimii amerikkalainen säveltäjä, sovittaja, kapellimestari ja pasunisti Ed Partyka.

Hän on UMO Helsinki Jazz Orchestran taiteellinen johtaja ja pääkapellimestari vuosina 2020–2021.