Lappeenrannan Valtakadulle syntyi vaikuttuva taidegalleria—Paikallista nykytaidetta pääsee tänä keväänä näkemään niin uudessa galleriassa kuin Lappeenrannan taidemuseossa Kaakon taiteen johtajan Anna Vilkunan mukaan vahva kuvataideosaaminen on Etelä-Karjalan erityispiirre. Kai Skyttä Taidekeskus Idän ikkunoista tulvii valoa sisään. Kun galleriasta katsoo ulos, vesitorni kohoaa jylhänä edessä. Anna Vilkuna ja Jouko Lempinen ovat syystä tyytyväisiä.

Lappeenranta on vahva kuvataidekaupunki. Ongelma on, että tätä voi olla vaikea huomata. Kuvataiteilijoilta on viime vuosina puuttunut paikka, jossa työt pääsisivät kunnolla esiin yleisön nähtäväksi.

Enää ei puutu, kun Etelä-Karjalan taiteilijaseura ja Korutaideyhdistys perustivat Valtakadulle yhteisen gallerian, Taidekeskus Idän.

— Toive on, että uusi taidegalleria parantaa näkyvyyttä ja nostaa kuvataiteen arvostusta, Etelä-Karjalan taiteilijaseuran puheenjohtaja Jouko Lempinen sanoo.



Taiteilijaseura joutui reilu kolme vuotta sitten luopumaan Galleria Pihatosta, jossa se oli pitkään pyörittänyt näyttelytoimintaa. Korvaava tila Lappeenrannan pääkirjastossa osoittautui ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi.

Osaltaan kuvataiteilijoiden näkyvyyteen on Lempisen mielestä vaikuttanut Lappeenrannan taidemuseon näyttelypolitiikka.

Museon näyttelyajat ovat pitkiä, eli näyttelyjä on vuosittain vähemmän kuin ennen. Sen seurauksena taiteilijoilla on entistä heikommat mahdollisuudet saada töilleen näkyvyyttä taidemuseossa.

Tänä keväänä tilanne on kuitenkin poikkeuksellisen hyvä. Lappeenrannan taidemuseossa on esillä laaja näyttely Kaakko18, joka esittelee monipuolisesti kaakkoissuomalaisten nykytaiteilijoiden töitä.



Lempisen kotona kuvataiteen arvostusta pohditaan usein urakalla, sillä puoliso Anna Vilkuna työskentelee Kaakon taiteen johtajana.

Kaakon taide on viiden kaakkoissuomalaisen taiteilijaseuran kattojärjestö, jonka tehtävä on valvoa jäsentensä, eli ammattitaiteilijoiden etuja. Kaakon taide muun muassa tiedottaa jäsenilleen tulevista näyttely- ja apurahahauista sekä organisoi projekteja ja tapahtumia, joiden tarkoitus on saattaa kuvataide ja yleisö yhteen.

Vilkunan mukaan vahva kuvataideosaaminen on Etelä-Karjalan erityispiirre. Siihen vaikuttaa erityisesti Saimaan ammattikorkeakoulun taidekoulutus, joka tapahtuu tällä hetkellä Imatralla.

Viime viikolla ammattikorkeakoulu kertoi selvittävänsä toimintojensa keskittämistä Lappeenrantaan. Vaikka tämä oli huono uutinen Imatralle, Lappeenrannan kuvataide-elämään se toisi taatusti ison piristysruiskeen. Kaupunkiin tulisi toistasataa taideopiskelijaa ja tulevaa ammattitaiteilijaa.

— Oli kaupunki mikä hyvänsä, tärkeintä kuitenkin on, ettei kuvataidekoulutusta lopeteta, vaan se säilyy Etelä-Karjalassa, Vilkuna sanoo.





Näyttelyarvio: Nouseeko aurinko Idästä?

Taidekeskus Idän avajaisnäyttely: Jouko Lempinen, Arja Martikainen, Tiina Rajakallio. Taidekeskus Itä 2.—24.2.2018.



Uuden taidegallerian avautuminen on aina suuri juttu paikalliselle kulttuurielämälle. Hankkeen taustalla olevia tahoja on syytä onnitella — lopputulos on mainio.

Sijaintikin ihanteellinen Valtakadulla vesitornia vastapäätä.

Heti sisään tullessaan yllättyy galleriatilan kauniista selkeydestä ja ikkunoista vyöryvästä luonnonvalosta. Miten entisestä liikehuoneistosta kehkeytyykin taidetila näin luontevasti, aivan kuin näyttelyjä varten varta vasten suunniteltu.

Ensimmäisen ison huoneen saa kuvataide, toisessa on korutaidetta ja kolmas tila on taidelainaamo, joka vihdoin pääsee kunnolla esille. Töiden tarjontakin siellä on tasokasta ja näyttävää.

Kokonaisuus siis toimii ja innostaa niin katsojaa kuin taatusti myös tekijöitä. Etelä-Karjalan taiteilijaseuralla on nyt tuhannen taalan paikka näyttää tuotoksiaan, tekijöitähän heillä on.



Avajaisnäyttelyn taiteellinen anti on tyylikkään komea, harkiten valittu. Seuran perustajajäsen Jouko Lempinen tunnetaan vahvana koloristina, nyt esillä on kuitenkin maanläheisissä sävyissä uivia öljymaalauksia, joista löytää halutessaan kommentteja nykyhetken arvomaailmaan, ihmisen osaan valtapolitiikassa.

Marleena Liikkanen Arja Martikainen on pitkän linjan lappeenrantalainen keraamikko.

Varsin kiinnostavia ovat myös Lempisen puuveistokset: niissä on löydetyn materiaalin tuntu, mutta myös keskiaikaista kirkollista muotokieltä.

Arja Martikaisen keramiikkatyöt pääsevät hienosti esiin, kun valo taittuu teosten karheaan pintaan. Naisfiguurit ovat jylhän sulavia, kuin antiikin Kreikan veistoksia. Luonnonmuodot juhlivat kukkarakennelmissa kiinnostavina variaatioina.

Tiina Rajakallio tuulettaa massiivisissa koruissaan perinteistä korukäsitettä. Näistä on pikkutarkka ripellys kaukana, nämä ovat pikemminkin veistoksia.

Itä aloittaa komeasti ja lunastaa paikkansa alueen kulttuuritarjonnassa. | Seppo Paajanen