Stam1na juhlistaa Viimeistä Atlantista juhlakeikalla — Lemiläisbändi siirtyy klubeilta isommille areenoille

Lemiläisen metalliyhtyeen Stam1nan vuoden 2020 keikkojen julkistus alkaa erikoiskeikalla. Bändi esiintyy Helsingin jäähallissa syyskuussa ja soittaa siellä kokonaisuudessaan Viimeinen Atlantis -levynsä.

Viimeinen Atlantis -albumi ilmestyi 10. helmikuuta vuonna 2010, ja sen tuotti Miitri Aaltonen. Stam1na on soittanut levyn kokonaan läpi aiemmin ainoastaan Seinäjoen Provinssissa vuonna 2015.

Stam1nan erikoiskeikka Helsingin jäähallissa on juhlakeikka, sillä Viimeinen Atlantis -albumista julkaistaan vinyylinen uusintapainos 10. helmikuuta 2020, jolloin ilmestyy myös laulaja-kitaristi Antti Hyyrysen esikoisromaani — Viimeinen Atlantis. Kantaaottava ja kulutusta kritisoiva levy on eniten myynyt Stam1na-albumi, se on kerännyt runsaasti erilaisia tunnustuksia, ja sitä pidetään yhtyeen merkittävimpänä.

— On ihmeellistä, kuinka vähän maailmassa on asiat muuttuneet näin sanoittajan näkökulmasta. Atlantis on yhä ajankohtainen ja aggressiivinen, kuten kymmenen vuotta sitten, Hyyrynen toteaa tiedotteessa.

Stam1nan ikärajaton Viimeinen Atlantis -konsertti Helsingin jäähallissa 5. syyskuuta. Liput tulevat myyntiin perjantaina 15. marraskuuta.