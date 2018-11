Toimittaja Arvo Tuominen on pitkän linjan Venäjän tuntija ja perehtynyt totaalisesti erityisesti Karjalan alueen historiaan ja tapahtumiin. Vuosikausien vaellus keskeisillä paikoilla ja niiden kulttuurisella maaperällä antaa vahvan taustan kertoa siitä, mitä Karjala on nyt ja tässä.

Jos kirjan nimenä on Karjala — Koko tarina, voisi tekijää syyttää suuruudenhulluudesta. Karjalaa tuskin kukaan pystyy vangitsemaan niin, että koko kuva selkiytyisi, mutta kohtuullisen hyvin Tuominen onnistuu. Hänen bravuurinsa on vuosien mittaan tehdyt lukuisat matkat alueelle. Voisi sanoa, että joka kolkan on kiertänyt, kaikki tarinat kuunnellut, taustat tutkinut.

Näistä eväistä syntyy omintakeinen retki Karjalan maihin ja mantuihin, ihmisiin ja historiaan. Anekdootit lisäävät elämänmakuisuutta kerrontaan, tuovat sen ihmisen tasolle.

Ylipäätään kirjan ansio on se, että kerronta ja tapaamiset liittävät nykytodellisuuden alueensa historiaan. Tuntuu kuin matkaisi historian tutkijan mukana tässä päivässä, mutta takataskussa koko ajan menneisyys.

Aika kiehtova yhdistelmä. Karjala saa tällä tavoin uuden kontaktin nykykulkijaan. Vaellat alati muuttuvassa venäläisessä todellisuudessa, mutta samaan aikaan näet sen, mitä oli pari vuosikymmentä sitten, totaalisesti toisessa järjestelmässä.

Kirjan kuvatkin ovat mainioita. Ne eivät dokumentoi elämää ja aluetta pelkästään esteettisinä kohteina, vaan viesteinä siitä todellisuudesta, jossa Karjala elää nyt ja tässä.

Arvo Tuominen piirtää meille kuvan Karjalasta, jollainen se oli, mutta ennen kaikkea, mitä se on nyt.

Kohteiden ruokalistoja tai huoneiden hintatietoja on turha etsiä — ne löytyvät netistä. Tässä opuksessa kuvataan sisältöä ja henkeä, Karjalan laajaa ja upeaa monimuotoisuutta.

Niin, Karjala — kyll meill siell aina paisto aurinko! toteaa viipurilaisen isän poika.

Seppo Paajanen

Hyvää: Vahva tietämys Karjalan nykytodellisuudesta selkeästi kuvattuna.

Kehitettävää: Nettihakemisto kohteista kirjan lopussa auttaisi lukijaa.

Erityistä: Kirja yhdistää historian ja nykypäivän upeasti.