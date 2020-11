Kymmenen eteläkarjalaista taiteilijaa sai korujaan esille isossa näyttelyssä Brasilian São Paulossa

Kymmenen eteläkarjalaista korutaiteilijaa on mukana suuressa näyttelyssä Brasiliassa.

Eteläkarjalainen korutaide on esillä Brasiliassa marraskuussa.

Suomalainen korutaide on vahvasti edustettuna näyttelyssä Contemporary Jewelry Brazil – Finland: Polarities, joka avautuu sãopaulolaisessa museossa Museu A Casassa perjantaina 6. marraskuuta. Etelä-Karjalasta mukana on teoksia kymmeneltä taiteilijalta. He ovat Ulla Ahola, Minna Karhu ja Sirja Knaapi, Minna Markkanen, Maria Nuutinen ja Tiina Rajakallio, Hanna Ryynänen, Jenni Sokura ja Nelli Tanner sekä Tarja Tuupanen.

Yhteensä näyttelyssä on esillä teoksia 36 taiteilijalta. Näyttely esittelee suomalaisten ja brasilialaisten korutaiteilijoiden teoksia rinta rinnan. Näyttelyn Suomen osuuden ovat kuratoineet kansainvälisestikin arvostetut korutaiteilijat Helena Lehtinen ja Eija Mustonen, kerrotaan näyttelyn tiedotteessa.

Minna Markkanen Minna Markkanen, kaulakoru Nucleus, 2019. Materiaaleina muovi, savi, maali, emali, liima ja nyöri.

Kuraattorit saivat valita näyttelyyn mukaan 16 taiteilijaa ja he pyrkivät valitsemaan monipuolisen kattauksen kuvaamaan sitä, mitä suomalaisen korutaiteen kentällä tapahtuu juuri nyt. Yhdistävänä tekijänä näyttelyyn valituissa töissä he näkevät vahvan luontosuhteen ja konstailemattomuuden materiaalivalinnoissa. Toisaalta taas aiheet kuten sukupuoli ja ilmastonmuutos tai kehoon liittyvät videot tuovat uusia vivahteita korutaideteoksiin.

Näyttely on avoinna 7.–29. marraskuuta.

Tapahtumaan oli tarkoitus liittyä monenlaista vuorovaikutusta ja yhteistyötä, kuten luentoja ja työpajoja, mutta koronapandemian takia ainoastaan teokset matkaavat São Pauloon.

Jenni Sokura Jenni Sokura, nimetön 2018. Materiaalina posliini, vaha ja kuminauha.