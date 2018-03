Ylämaa haluaa Pätärin itselleen — alueraati tarjoaa Lappeenrannalle talosta 50 euroa ja tontin vuosivuokraksi 50 euroa Talomuseo on ollut kiinni kesästä 2014, jolloin salama vahingoitti sen pihapiiriä. Lappeenrannan kaupunki Ylämaan kotiseutuyhdistys on halukas ostamaan Pätärin talomuseon ja ylläpitämään talomuseo-toimintaa. Kuvassa päärakennus.

Ylämaan alueraati on tehnyt aloitteen Lappeenrannan kaupungille Pätärin talomuseon myynnistä Ylämaan kotiseutuyhdistykselle. Kotiseutuyhdistys on halunnut ostaa talomuseon vuodesta 2013 lähtien, mutta kaupunki on torpannut ostotarjoukset.

Pätärin talomuseo sijaitsee Ylijärven kylässä. Talo oli vuodesta 1978 Ylämaan kunnan omistuksessa, kunnes siirtyi kuntaliitoksen myötä Lappeenrannan omistussalkkuun. Ylämaalaisaktiivit toivovat pikaista käännettä talomuseon omistussuhteeseen.

Myös museotoimen toiveena on talon myyminen sitä vaalivalle yhdistykselle.

Tarkoituksena on avata talomuseo paikallisia ja turisteja varten. Museon on ollut kiinni kesästä 2014, jolloin salama iski Pätärin navetan läheiseen koivuun ja aiheutti vahinkoja historialliseen miljööseen. Talo on nyt korjattu, mutta ovet ovat yhä kiinni.

Perusteena talon siirtämiselle ylämaalaisille on kaupungin kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaneet teot, viimeisimpänä Upseerikerhon lahjoitus upseerikerhoyhdistykselle. Myös museotoimen toiveena on talon myyminen sitä vaalivalle yhdistykselle.

Alueraadin ehdotuksessa Lappeenrannan kaupunki myy Pätärin talon 50 eurolla Ylämaan kotiseutuyhdistykselle ja vuokraa tonttia 50 euron vuosihinnalla. Kaupanteko on aiemmin tyssännyt hintapyynnön ja tarjouksen isoon kuiluun.