Kuinka monta pubivisaa Lappeenrannassa on, ja montaako niistä vetää baarin kanta-asiakas? Kisakrouvin Antti Laari ja Leirin Kulman Teppo Herttuainen saattavat tietää vastauksen

Lappeenrannan ravintoloissa on sekä itse laadittuja että viihdetuottajan tekemiä tietovisoja. Molempien tarkoitus on sivistää ja viihdyttää, mutta myös vetää asiakkaita.

Miten monta eri pubivisaa Lappeenrannassa on?

Entä millaisilla visailuformaateilla niissä kisataan?

Tällaisia kysymyksiä voisi kenties laatia kategoriaan, jonka aiheena on paikallinen yleistieto.

Tämä juttu antaa joitakin vastauksia, muttei voi osallistua yhteenkään visailuun, sillä tietojen hankinnassa on käytetty pubivisoissa tavallisesti kiellettyjä laitteita ja lähteitä, kuten puhelinta ja nettiä.

Mika Strandén Lappeenrannan upseerikerholla on syksyn 2020 neljässä visassa ollut aina vähintään 25 joukkuetta, kun Old Cockin baaripähkinään mahtuu maksimissaan 20 joukkuetta, ja muissa kaupungin visoissa joukkueita on pääasiassa alle 10. Kuva Upseerikerholta sen ensimmäisestä visasta lokakuussa 2020.

Kännykkä täyttyy kysymyksistä

Lappeenrannan pitkäaikaisin, suurin ja tunnetuin ravintoloissa pidettävä tietovisa on Sari "Saara" Ruotsalaisen juontama ja laatima visailu, joka siirtyi Lampusta Upseerikerholle tänä syksynä.

Uusin on puolestaan Antti Laarin Kisakrouvissa pitämä Hipon haastavan herkulliset -visa. Kahdesta 20 kysymyksen setistä koostuva visailu näki päivänvalon viime elokuussa.

Talvitauolla juuri nyt olevalla visailulla on alusta lähtien ollut sama tavoite kuin kaikilla muillakin baareissa tarjolla olevilla ohjelmallisilla iltamilla.

– Olin päiväkaljalla, kun aloimme heitellä ilmoille erilaisia ideoita toiminnan kehittämisestä, Laari kertoo.

Savitaipaleella syntynyt ja Suomen kiertueelta Lappeenrantaan pari vuotta sitten takaisin muuttanut nykyinen opiskelija asuu Kisakrouvin naapurissa ja on paikan kanta-asiakas.

Mika Strandén Sari Ruotsalainen (keskellä) aloitti syksyn visailut keväällä käyttämättä jääneillä kysymyksillä.

Laarin veti visojen laatijaksi aiempi kokemus.

– Olen tehnyt muutamia koulun tarpeisiin, joten ensimmäistä baarivisaa varten oli käyttökelpoista tavaraa jo valmiina.

20 monivalintakysymyksen ja 20 yleistietokysymyksen laatiminen perustuu silti muuhun kuin valmiiseen sapluunaan.

– Tutkat kysymysten laatimiseksi ovat koko ajan päällä, Laari sanoo.

Hän kerää aiheita ajankohtaisista uutisista, mutta myös olemassa olevista tietovisakirjoista.

– Milloin mistäkin. Pikkuhiljaa keräilen tavaraa ja panen kännykkään muistiin.

Kysymysten laatimisen ohella Laari on tottunut vastailemaan niihin. Hän ei ole Lappeenrannassa vielä ehtinyt osallistua paikallisiin baarivisoihin, mutta aiemmissa asuinkaupungeissa, kuten Helsinki ja Kuopio, mies kertoo silloin tällöin istuneensa iltaa kysymysten äärellä.

Kai Skyttä Veli Sinkko kertoo olevansa tyytyväinen Baaripähkinä-formaatin kysymyksiin, joita käyttää ravintoloidensa visoissa. Hän tietää, että niiden laatiminen ei ole helppoa. – Joskus kysymykset ovat vaikeita, mutta niitä on laidasta laitaan. Visojen vaikeusaste vaihtelee, ja asiakas tuntee joskus itsensä tyhmäksi, mutta kuuntelemalla vastaukset viisastuu ja oppii uusia asioita. Kuvassa Sinkko elokuussa 2019.

On mukava seurata ihmisten reagointia kysymyksiin ja samalla sivistää heitä. — Teppo Herttuainen

Kilpailu voi viedä fiiliksen

Baaripähkinä on Suomen suurimman ravintoloiden viihdetuottajan Royal Eventsin ravintoloille myymä visailuformaatti. Se on lanseerattu 2000-luvun lopulla, ja sitä käyttää yli sata suomalaista ravintolaa, joista kymmenkunta sijaitsee Etelä-Karjalassa.

– Halusimme kehittää konseptin, jossa yhdistyy aivojumppa, jännitys ja mukava yhdessä olo, Jani Keränen taustoittaa formaatin historiaa.

Baaripähkinässä kysymyksistä vastaa päätoimittaja ja viisihenkinen tuotantotiimi. Peruspähkinän ohella tarjolla on muitakin formaatteja, ja niiden hinta on pelistä riippuen ravintoloille 39–79 euroa.

Lappeenrannassa Baaripähkinä-formaattia on käyttänyt pitkään ravintoloitsija Veli Sinkko ensin Pikku Petessä ja nykyisin myös Old Cockissa.

– Omien kysymysten laatiminen tuntui työläältä, ja Baaripähkinä on hyvä paketti, joka näkyy televisioiden kautta koko baariin. Se on visuaalinen, sisältää kuvaa ja ääntä, hän perustelee formaatin käyttöä.

Sinkko tietää kokemuksesta, että kaikki eivät välitä efekteistä, mutta korostaa visailujen viihteellistä luonnetta.

– Asenteen pitäisi olla rentoa vapaa-ajanviettoa, liiallinen kilpailuhenkisyys saattaa pilata hauskuuden.

Visat tulivat Sinkon ravintoloihin piristämään hiljaisempia päiviä, ja hän uskoo, että Lappeenrannasta löytyy vuosien jälkeenkin sekä innostuneita visailijoita että uusia tulijoita.

– Kaikki päivät eivät aina vain sovi kaikille, hän pohtii osallistumista.

Kai Skyttä Teppo Herttuainen on paljasjalkainen lappeenrantalainen, joka ehdotti asuintalonsa alakerran baarille tietovisojen pitämistä. – Visailuihin oli kova kiinnostus, mutta itse olen osallistunut niihin vain telkkaria katsomalla, kohta kolme vuotta visailukysymyksiä väsännyt mies sanoo.

Mukava lisätä ihmisten tietoa

Televisio on Teppo Herttuaiselle tuttu visailuväline. Hän on laatinut visailukysymyksiä Pub Leirin Kulmaan kohta kolme vuotta, ja sekä katsonut innokkaasti televisiovisoja että ottanut tv:stä myös aiheita omiin visoihinsa.

– Musavisan yksi aihealue on elokuvien ja tv-sarjojen tunnarit, Herttuainen kertoo.

Hänen tv-suosikkinsa on Haluatko miljonääriksi? -visa, joka on pyörinyt sekä MTV3:lla että Nelosella. Herttuainen laatii sekä musa- että tietovisoja, ja niiden pitäjäksi hänet innosti huvin ja hyödyn yhdistäminen.

– On mukava seurata ihmisten reagointia kysymyksiin ja samalla sivistää heitä, Metso Outotecillä päivätöitä tekevä mies sanoo.

Hän itse ehdotti visailuisännyyttä kantapaikalleen, ja homman viehätys on yksinkertainen.

– Kysymyksen voi keksiä mistä vaan.

Herttuaiselle "mistä vaan" on tavallisesti ympäröivä maailma, josta kuuden eri aihealueen tietovisa ammentuu. Musavisan taustalla on pitkäaikainen musiikkiharrastus, josta on kysymysten lisäksi myös Tebic-nimellä levytettyä näyttöä.