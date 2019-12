Täällä juhlii turhempiakin hiihtäjiä kuin lauantaina Lappeenrannassa esiintyvä A. Takalo & Takavalot, kirjoittaa Etelä-Saimaan musiikkikriitikko

Joko olisi aika, A. Takalo?

A. Takalo & Takavalot: Hellä yö.

Joteskii groteskii 2019. (LP/CD)

Jos joku on pysynyt alueella siitä, kuinka mones A. Takalo -levy Hellä yö on, saa tulla kertomaan minullekin. Sitten voisi vielä selvittää, kuinka monta levyä tai äänitettä moni-instrumentalisti Antti Takalo on julkaissut soolona, ja montako Takavalojen kanssa. Veikkaan, että vaikeaksi menee.

Hellä yö on joka tapauksessa selkein A. Takalo & Takavalot -levy. Siis nimenomaan koko bändin ja muutaman vierailevan soittajan kanssa alusta loppuun asti äänitetty kokonaisuus.

Vaikka Antti Takalo taitaa myös yksin suvereenisti perusrockbändin koko soitinarsenaalin, soi Hellä yö aikaisempia taas kerran vähän orgaanisemmin. Bändisointi on tiukempi, ja varsinkin Takalon soololevyjä selvästi yhtenäisempi.

Tekisi mieli väittää, että Takalo on kehittynyt myös säveltäjänä. Ainakin maestro ja Takavalot ovat siirtyneet taas askeleen lähemmäksi rockmusiikin keskitietä. Tässä tapauksessa sekin on pelkästään hyvä asia.

Levyn materiaali on aiempaa monipuolisempaa. Perus-Takalo-biisien lisäksi mukaan mahtuu lavea kirjo tyylisuuntia. Nimibiisissä Takavalot sykkii muhevasti discokompin tahtiin. Toisaalta levyllä on mukana pari suorempaa rockbiisiä, jotka nekin iskevät muikeasti sivuun bändin aikaisemmasta linjasta.

Sanoittajana Takalo on edelleenkin omaperäinen ja nokkela. Hän käyttää yllättäviä kielikuvia ja viittaa kintaalla sanoittamisen tyylikirjalle ja orjallisesti kieltä kahlitseville loppusoinnuille. Siltikään tekstit eivät leviä käsiin turhanpäiväisenä sanahelinänä, vaan jokaisella biisillä on tarina kerrottavana.

Kysyn tämän vielä ja taas kerran. Koska A. Takalo & Takavalot noteerataan viimeinkin tosissaan?

Melko paljon turhempiakin hiihtäjiä juhlii tällä hetkellä suomirockin nimissä.

Timo Ranta

A. Takalo ja Takavalot esiintyy Lappeenrannassa Uus Hoi Siessä 14. joulukuuta.