30 kiloa kittiä, sata litraa maalia ja satakunta talkootyöpäivää: Lappeenrantaan avautuu perjantaina koko maassa ainutlaatuinen taidekeskus Taidekeskus Idässä toimivat maan ainoa korutaidegalleria, kuvataidegalleria ja taidelainaamo. Marleena Liikkanen Aleksi Martikainen viimeistelee Taidekeskuksen sähköasennuksia.

Tänään torstaina Lappeenrannassa vietetään sellaisen taidekeskuksen avajaisia, joita ei pahemmin ole koko maassa.

Yleisölle keskus avautuu perjantaina. Se sijaitsee osoitteessa Valtakatu 66, entisissä huoltoliike Telemen tiloissa.

Taidegallerian ja taidelainaamon toimiminen saman katon alla ei ole kovin poikkeuksellista, mutta se on, että samoissa tiloissa toimii myös korutaidegalleria.

— Kahden taitelijaseuran yhteistyö on melko ainutlaatuista, luonnehtii myös Anna Vilkuna, Kaakon taiteen johtaja.







Yhteistyö alkoi tarpeesta ja sattumasta

Marleena Liikkanen Taidelainaamon uusissa tiloissa on ihan eri tuntu kuin entisissä, miettivät Jouko Lempinen (vas) ja Sami Kouvo.

Etelä-Karjalan Taiteilijaseuran ja Korutaideyhdistyksen yhteistyö alkoi hieman sattumalta. Molemmat etsivät samoihin aikoihin uusia tiloja, kumpikin tahoillaan.

— Satuin parkkeeraamaan tämän tilan eteen ja huomasin, että se on vuokrattavana. Ajattelin että se on niin kallis, ettei hintaa kannata edes kysyä — mutta kysyinpä kuitenkin, kertoo Jouko Lempinen, Etelä-Karjalan taiteilijaseuran puheenjohtaja.



Hinta yllätti ja muitakin tulijoita olisi ollut, joten yhdistykset päättivät yhteistyöstä ja tilan vuokraamisesta kahdessa päivässä.

— Tällä hetkellä Suomessa ei toimi muita korutaiteeseen keskittyviä gallerioita, toteaa Jenni Sokura, Korutaideyhdistyksen puheenjohtaja.



Etelä-Karjalan Taiteilijaseura sai keväällä Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahastolta avustuksen galleriatoiminnan kehittämiseksi. Se mahdollisti tilan hankkimisen ja remontoinnin.



Siivoamiseen, maalaamiseen, taulujen siirtämiseen ja muuhun on kulunut satakunta talkootyöpäivää.

— Seiniin on mennyt 30 kiloa kittiä ja sata litraa maalia, sanoo Vilkuna.





Kaksi galleriaa ja taidelainaamo

Marleena Liikkanen Taidekeskuksen tiloihin pääsee ulkoa paljon valoa.

Uusiin tiloihin mahtuu kaksi näyttelytilaa, taidelainaamo ja toimistotilaa. Parasta on kuitenkin sijainti. Parkkipaikkojakin on ihan vieressä.

— Lisäksi tiloihin tulee ulkoa paljon valoa. Ja tilat ovat korkeita, parhaimmillaan yli kolmen metrin, Vilkuna kuvaa.

Kun tilat ja taloyhtiön suhtautuminen ovat positiivisia, olisi hienoa jatkaa edellisen yrityksen perinteitä ja toimia tässä seuraavat 30 vuotta, yhdistysväki tuumaa.

— Niin pitkää vuokrasopimusta en kuitenkaan uskaltanut allekirjoittaa, Lempinen nauraa.



Ensinäyttelyissä naarautta ja pelkistettyjä figuureita

Marleena Liikkanen Jouko Lempisen maalauksissa on luonnollinen värimaailma.

Taidekeskus Idän tiloihin mahtuu kaksi galleriaa, Roikka ja Riutta. Molempien näyttelyt vaihtuvat noin neljän viikon välein, ja näyttelykalenterit ovat täynnä kesään saakka.

Roikan avajaisnäyttely tarjoaa kattauksen kahden taiteilijan, Jouko Lempisen ja Arja Martikaisen teoksista.

Kumpikin heistä on ollut mukana Etelä-Karjalan taiteilijaseurassa liki alusta lähtien, mutta silti kyseessä on heidän ensimmäinen yhteisnäyttelynsä.

Arja Martikainen ja Jouko Lempinen. Vasemmalla Lempisen töitä.

Sen maalaukset ja puuveistokset ovat Lempisen käsialaa, keramiikkatyöt Martikaisen.

— Emme sopineet mistään etukäteen. Silti kumpikin päätyi tuomaan tänne luonnonmateriaaleja ja pelkistettyjä figuureita, Martikainen toteaa.

Marleena Liikkanen Tiina Rajakallion yllä on yksi hänen omista koruistaan.



Riutta puolestaan esittelee Tiina Rajakallion koruja. Ne on tehty kierrätysmateriaaleista, etenkin kierrätetyistä polkupyöränkumeista ja traktorin sisäkumeista.

Niissä näkyy naiseus, naaraus, äiti maa.

— Samoin kysymys siitä, onko jatkuvan kehityksen tavoittelu saanut ihmisen kuvittelemaan, että kaikki täällä on häntä varten, hän kuvaa.

Rajakallio ottaa mieluusti vastaan varastojen perukoilla lojuvat traktorin sisäkumit myös jatkossa.







Kulut peittoon tilavuokrilla

Taidelainaamo toimi aiemmin maakuntakirjaston kulmassa.

Korutaideyhdistyksellä ei ollut omaa tilaa.

Remontointi kustannetaan SKR:n avustuksella ja talkootöin.

Tilavuokra katetaan galleriatiloja vuokraamalla.

Galleriavalvojan palkka katetaan taidelainaamon tuloilla, ja erilaisilla avustuksilla.

Lähde: Etelä-Karjalan Taiteilijaseura