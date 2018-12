Kirja-arvio: Heikki Turusen Nenkoset käsittelee tärkeää aihetta, Karjalan evakoiden kokemaa syrjintää, mutta tarinaa on vaikea seurata

Nenkosiksi kutsuttiin Pohjois-Karjalaan toisen maailmansodan jälkeen muuttaneita karjalaisevakoita. Lempinimi ei varsinaisesti ollut mikään ystävällismielinen ilmaisu, eikä kovin suopeaa ollut suhtautuminenkaan aina evakoihin.

Karjalan kieli, ortodoksinen usko ja monet muutkin piirteet saivat heidät tuntumaan puolivenäläisiltä, ja kohtelu oli monesti sen mukaista. Monilta maanomistajilta pakkolunastettiin maita heidän käyttöönsä. Virallisessa historiankirjoituksessa on pääsääntöisesti ylistetty, kuinka hyvin noin 420 000 siirtolaisen sijoittaminen jäljelle jääneeseen Suomeen sujui, mutta arjessa kovin monet evakot saivat tuntea hyljeksintää, syrjintää ja ryssittelyä kauan aikaa.

Heikki Turunen on kirjoittanut kolmannen kirjan karjalaisista ortodoksievakoista. Kirjan tittelisivulla puhutaan proosaballadista, mitä se sitten tarkoittaakaan. Päähenkilönä on Manja Pelagea, josta nyt evakkomatkan jälkeen on tulossa suuren juukalaistalon emäntä. Hänen kauttaan Turunen on kolmessa kirjassaan kuvannut evakoiden matkaa.

Aihe on tietysti tärkeä, mutta Turuselle se on ollut niin tärkeä, että tarinan kuljettaminen on jäänyt aiheen alle. Kirja poukkoilee ja jaarittelee, sivupoluilla kuljetaan tuon tuosta. Tarinan punaista lankaa on hankala seurata. Välillä joutuu miettimään, että kenen tai mitä tarinaa tässä kerrotaan. Kirja olisi vaatinut tiivistämistä, ja luulenpa että kolmen kirjan sijaan tämä tarina olisi saatu kerrottua jäntevästi yhdessä paksussa kirjassa.

Turunen on tunnettu romanttisesta ja maalailevasta kielestään. Sitä on kirjassa nytkin, mutta paikka paikoin yltiöromanttinen ja värikylläisen runsas ilmaisu kääntyy miinukseksi. Virkkeet ovat välillä niin pitkiä ja rönsyileviä, että lähtökohdasta on ajoittain työlästä pitää kiinni. Romanttisen kuvailun vastakohdaksi kirjasta löytyy dialogissa paljon karkeaa ja rumempaa kuvausta.

Lähes kaikki kirjan dialogi liittyy ihmisten mollaamiseen ja alapään juttuihin, sitä on silmiinpistävän paljon. Dialogin tasolla ei Turunen ihmistä kauniiksi kuvaa, vaan karkeaksi, rivoksi ja ilkeäksi. Toistuvat naimiseen tai viinanjuomiseen liittyvät jutut eivät yli kolmesataasivuisessa kirjassa jaksa kovin kauan lukuelämystä kohottaa.

Mikko Jämsén

Hyvää: Aihe on hyvä ja runsasaineksinen

Kehitettävää: Kirja, kuten myös aiemmat kaksi osaa, olisi vaatinut reilua tiivistämistä

Erityistä: Karjalan kielen käyttö