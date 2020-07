Onko tässä Lemin viimeinen metallibändi? – Metallipääkaupungin kuuluisalle Tapiolan treenikämpälle ei ole ollut tulijoita Akoryn jälkeen, mikä mietityttää bändiä: "Mustiin pukeutuvia pitkätukkia näkyy vähemmän kuin räppäreitä"

Viisihenkinen Akory jatkaa Lemin metalliperinteitä. Soittajille sen funktio on pitää kaverit lähellä. Bändin EP:n julkaisukeikka avaa Lemi Music Fest -livestriimin, jonka muut esiintyjät ovat tänä kesänä sekä lappeenrantalainen metalliyhtye Takalaiton että lappeenrantalaislähtöiset räppärit Becky Wave ja Laineen Kasperi.

Illan merkiksi laskevan auringon säteet osuvat Kouvon baarin terassipöytään Lemillä. Pöydän ääressä istuu lemiläisen metallimusiikin toistaiseksi viimeisin bändi, vuonna 2017 perustettu viisihenkinen Akory. 30 vuotta sitten syntyi Wendigo, 25 vuotta sitten Stam1na, ja näiden jälkeen Tapiolassa on raskasta kuultavaa ennen Akoryä suoltanut Kasvoton.

Yhtyeen jäsenillä on ollut erilaisia reittejä metallin äärelle, mutta syy sen soittamiselle yhdistää.

– Metalli oli juttu silloin, kun mietimme, mitä soittaa yhdessä, ja sille löytyy täältä jalansijaakin. Kukaan ei ihmettele, mitä nämä örveltää, soittajat kertovat taustasta.

Valitun musiikkityylin lailla myös yhtyeen perustaminen kuulostaa perinteiseltä bändimeiningiltä.

– Miro (rumpali Miro Kohonen) kysyi, että jos perustamme bändin, oletko kitaristi. Parin päivän päästä bändi oli kasassa, ja minä sen kitaristi, soolokitaristi Atte Hovi nauraa.

Yhteinen into bändihommiin syntyi yläkoulun musiikkitunneilla heti, kun soittimista oli saatu kätilöityä ensimmäiset soinnut korvakäytäville. Akory on 19-vuotiaan viisikon ensibändi.

Akory Akoryn (Sami Hietakangas, Seppo Hietakangas, Atte Hovi, Miro Kohonen ja Ilari Helen) treenikämppä on Tapiolassa, ja sen ensimmäinen sisustuskoriste oli vuohen pääkallo. – Se on Kreikan-matkan tuliainen, jonka bongasin tienlaidasta ja otin mukaan kotiin, Helen kertoo.

Agony on englantia, ja sanalle löytyy pitkä lista samankaltaisia suomenkielisiä käännöksiä: ahdistus, hätä, kamppailu, kärsimys, piina, tuska.

– Se vääntyi Akoryksi omaperäisyyden vuoksi. Piti löytää sana, joka ei tarkoita mitään ja jota ei ole varattu, laulaja-kosketinsoittaja Sami Hietakangas sanoo.

Runsaan vuoden käytössä ollut Akory on yhtyeen kolmas nimi, sillä aiemmat eivät rimmanneet bändin soittaman musiikin kanssa, vaan antoivat siitä väärän mielikuvan ja johtivat taiteellisiin erimielisyyksiin.

Nimen ohella ahdistuksesta puhuu Akoryn musiikki, jossa coverit on korvattu omalla materiaalilla.

– Kaikki tuovat musiikkiin ideoitaan, mutta avaintekijöitä ovat Sami, Seppo (basisti Seppo Hietakangas) ja Miro, komppikitaristi Ilari Helen kertoo.

Biisiaihiot ja sointuideat heittyvät ilmoille treenikämpällä ja keittyvät kokoon fiilispohjalta ja joskus paita hiestä märkänä välillä pitkiksikin venähtävissä harjoituksissa.

Tuskaa tunkee sanoituksistakin.

– Kaikki risoo, Kohonen määrittelee biisien lyyrisen sisällön.

– Tähän asti ne ovat olleet perusteiniangstia, mutta uusissa kappaleissa haluan ulos stereotypioista, lisää Sami Hietakangas, joka Seppo-veljensä kanssa kynäilee englanninkieliset tekstit jäsenten yhdessä pohtimista teemoista.

Teiniangsti jää pakostikin vähemmälle viimeistään ensi vuonna, jolloin kaikki bändin jäsenet täyttävät 20. Piina jää silti aistittavaksi musiikkitallenteisiin, joista viimeisin on alkuvuodesta purkitettu kuuden kappaleen EP.

Siirtyminen Paranoidista ja muista covereista oman musiikin soittamiseen liittyy lisääntyneeseen musisointitaitoon.

Mustiin pukeutuvia pitkätukkia näkyy vähemmän kuin räppäreitä.

– Tahdissa pysymisestä syntyi paljon riitoja, mutta omista biiseistä kuulija ei tiedä, soiko nyt väärä nuotti, Sami Hietakangas vitsailee.

Parranpärinää aiheuttaa Akoryn musiikin lajityypillinen määrittelykin. Pikapohdinta terassilla päätyy "melodiseen death metaliin, jota maustaa thrash ja johon kosketinsoittimet tuovat omalaatuista tyyliä". Ainoa yhteinen diggailun kohde on ranskalainen, death, thrash ja groove metalia yhdistelevä Gojira.

Anu Kiljunen Akoryn jäsenet Ilari Helen, Miro Kohonen, Sami Hietakangas, Atte Hovi ja Sami Hietakangas (edessä) menevät armeijaan tammikuussa. – Se voi hyydyttää tekemistä, muttei estää, sillä meillä on kokemusta erillään olosta Samin kolmesta Kouvolan-kouluvuodesta.

Akoryn jäsenet puhuvat toistensa päälle ja täydentävät toistensa lauseita. Keskustelussa vilisee erilaisia bändiriitojen aiheita, mutta toiminnan takana on tappeluita isommat asiat.

– Keikkailu ja kuuluisuus olisi kivaa, muttei välttämätöntä. On kiva harrastaa ja hengata yhdessä, kun muuten ei enää näkisi muita. Ja on kiva tehdä biisejä, joiden tahtiin juntata päätä.

Tavoite on säännöllinen yhdessäolo, ja sen varmistamiseksi on yhteinen suunnitelmakin, jossa puolustusvoimilla on rooli.

– Päätimme mennä samaan aikaan armeijaan tammikuussa, jotta treenaamista voisi suunnitella helpommin. Ja sitä ennen on puoli vuotta aikaa kehittää juttuja.

Kehittelylle on tarvetta. Terassilta on puolisen kilometriä Capital of Metal -kyltille, eikä Tapiolan treenikämpälle ole ollut tungosta Akoryn aloituksen jälkeen.

– Kyllähän sitä pohtii, tuleeko vielä metallibändejä. Mustiin pukeutuvia pitkätukkia näkyy vähemmän kuin räppäreitä, Sami Hietakangas sanoo.

Anu Kiljunen Rumpali Miro Kohonen (vas.) vastaa Akoryn keikoista, joista jokakesäinen Lemi Music Festin esiintyminen on ollut helppo järjestää, sillä bändin jäsenet ovat mukana rakentamassa tapahtumaa. Kuvassa myös soolokitaristi Atte Hovi ja basisti Sami Hietakangas.

Metallin ohella paikallista räppiä LMF-festivaalilla

Akory aloittaa neljättä kertaa järjestettävän Lemi Music Festin (LMF) perjantaina 24.7. Bändi on soittanut lemiläisten nuorten nuorille järjestämässä tapahtumassa vuosittain, mutta soittaa ensi kertaa poikkeusoloissa.

Festivaali hoituu koronapandemian vuoksi livestriiminä tänä kesänä, ja festin esiintyjät vetävät striimattavat settinsä Lemin nuorisoseurantalon Tapiolan lavalla.

Se helpottaa roudaamista.

– Pitää vain kantaa rummut rappusia alas, Tapiolan yläkerrassa treenaavan Akoryn rumpali Miro Kohonen nauraa.

Akoryn ohella Tapiolassa esiintyy toinen paikallinen metallibändi, lappeenrantalainen Takalaiton, jolle Lemi on tuttu paikka. Yhtye on järjestänyt Kontumetal-tapahtumaa sekä Joutsenon Konnunsuolla että Jalkosalmen lavalla Lemillä.

Yhtye on nosteessa. Se kertoi kiinnityksestään yhdysvaltalaisen Extreme Management Groupin (EMG) artistirosteriin Facebook-sivullaan kesäkuussa, ja bändi työstää esikoisalbumiaan aiempien EP-julkaisujen jatkeeksi syksyllä.

Metallimusiikista LMF:n striimi siirtyy räppiin, joka sekin tarjoilee paikallisia tyylinäytteitä. Nettifestivaalin räppärit ovat lappeenrantalaislähtöiset Becky Wave ja Laineen Kasperi.

Tapahtuman juontaa taikuri Aatu Itkonen, jonka haastateltavana on myös yllätysesiintyjiä ja -vieraita. Festivaalin vapaaehtoiset kannatusliput tukevat Lemin 4H -yhdistyksen toimintaa.

LMF 2020 Live stream 24.7. kello 16 alkaen. Vapaaehtoinen kannatuslippu ja linkki verkko-osoitteessa https://events.liveto.io/events/lmf-2020-livestream