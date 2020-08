Lappeenrannan kaupunginorkesterin ennätyspitkä esiintymistauko päättyy: "Nälkä palata on suuri" – Korona näkyy rajoituksina konserteissa, eikä sen toisesta aallosta haluttaisi puhua

Lappeenrannan kaupunginorkesterin (LKO) syyskausi alkaa vähintäänkin kahtalaisissa tunnelmissa torstaina.

Soittajien esiintymistauko on ollut ennätyksellisen pitkä, mikä lisää energiaa ja musisointi-intoa avauskonsertin alla. Samalla hyvään fiilikseen sekoittaa riitasointuja epävarmuus koronapandemian toisesta aallosta ja sen seurauksista ammatinharjoittamiselle.

– Yleisölle soittaminen on meille sekä ammatti että isoin intohimo elämässä, joten nälkä palata sen pariin on suuri, konserttimestari Elias Lassfolk kertoo.

Konserttimestari liidaa orkesteria syksyn ensimmäisessä, jo pieneksi perinteeksi muodostuneessa Meditaatiota-konsertissa, jonka rento ote erottuu keveydellään ja tunnelmallaan orkesterin muusta kauden ohjelmistosta.

Lassfolk on esiintynyt julkisesti jo lapsesta, ja viiden kuukauden tauko on hänelle pisin koskaan. Se on sekä pakottanut ajattelemaan intohimoa uusiksi että tekemään asioita toisin, kun treenin tavoitteena ei olekaan konsertti.

– Olen kokeillut uusia asioita ja laajentanut repertoaaria. On ollut aikaa kehittää pianon ja muiden soitinten osaamista, mikä sekä tukee pääsoitinta että tuo sen soittoon uutta perspektiiviä, viulisti sanoo.

Konsertteihin uudenlaista tuntumaa tuovat voimassa olevat koronarajoitukset, jotka vaikuttavat sekä sisältöön että yleisömäärään.

Kimmo Metsälä Meditaatiota-konsertit ovat aloittaneet kaupunginorkesterin kauden parina viime vuonna. Niihin luodaan musiikkivalintojen ohella rauhallista tunnelmaa myös valaistuksella.

Orkesterin syksyn konsertit soivat ilman väliaikaa, ja niiden yleisömäärä on rajoitettu tuntuvasti Lappeenranta-salin kapasiteetista. Elo–syyskuun konsertteihin myydään vain 150 lippua tarkasti rajatuille turvavälit huomioiville paikoille, eikä kausikortteja myydä lainkaan.

– Käytäntö on valtakunnallisesti yhdenmukainen, ja lokakuuksi odotamme uusia ohjeistuksia, intendentti Milko Vesalainen toteaa.

Hän toivoo "uudesta normaalista" pikaista paluuta "vanhaan hyvään aikaan", mutta myöntää hien puskevan pintaan, kun seuraa koronatartuntojen kehittymistä.

LKO:n konserttien yleisökeskiarvo oli noin 300 vuonna 2019, joten alkusyksy lähtee väistämättä liikkeelle aiempaa pienimuotoisemmin. Myös ohjelmiston runsaus voi näkyä lehtereillä.

Syyskauden ohjelmistossa on 14 konserttia, ja niiden tahti on tavallista tiiviimpi läpi syksyn. Osa konserteista on siirtynyt sellaisenaan keskeltä katkenneelta kevätkaudelta, ja ne on sijoitettu sopiviksi katsottuihin väleihin.

– Muusikot haluavat tehdä työtään, ja ohjelmallisesti viikot on mietitty siten, että niiden sisältö ei syö toisiaan ja että palautuminen on vaivatonta.

Muusikoiden ohella konserttien sisältö ja niistä palautuminen on tärkeää yleisölle. Lassfolk pitää syksyä tietynlaisena kokeena.

– Nyt ehkä nähdään, mikä on paras jaksotus materiaalille.

Kimmo Metsälä Kauden keskeytys koronapandemian mahdollisesti pahentuessa on Elias Lassfolkin mukaan syy soittaa kaikki konsertit antaumuksella. – Se on ammatin perimmäinen tarkoitus.

Väliajattomuus tuo sekin uutta pohdittavaa konserttikokonaisuuteen. Wagnerin oopperoiden näytökset voivat kestää puolitoista tuntia, mutta sinfoniaorkesterit musisoivat harvoin yhtä soittoa niin pitkään.

Puhaltajille ei välttämättä jää aikaa naaman lepuuttamiseen, eikä pienellä pumpulla ole vaihtomiehitystä, jos soittajien paikat paukkuvat.

– Se ei ole ongelma ammattilaisille, ja nuoret muusikot ovat jo koulutuksensa vuoksi valveutuneita näihin haasteisiin, Vesalainen sanoo.

Lassfolk kuuluu tähän nuoreen soittajapolveen. Hänen mukaansa pitkä setti vaatii erilaista keskittymistä, mutta tarkoittaa toisaalta myös konsertin lyhyempää kokonaiskestoa.

– Se on erilainen ja tervetullut haaste muusikoille, konserttimestari ajattelee.

Väliaika on tarkoittanut orkesterille taukoa ja yleisölle tarjoilua. Yleisölämpiön ravintola on avoinna ennen konserttia, eikä sen kiinniolo vaikuta orkesterin tulonmuodostukseen – toisin kuin esimerkiksi kaupunginteatterissa, jossa teatteri saa osan myyntitulosta vuokrana.

Väliajattomuus kuuluu konserttien ohjelmiston suunnittelussa läpi syksyn. Soittajien kestokyvyn ohella ohjelmistossa pitäisi kuulua yleisöystävällisyys.

– On koetettu rakentaa hyviä kokonaisuuksia yhdellä istumalla kuunneltavaksi. Sellaista vanhaa teema-albumiajattelua, Lassfolk vertaa.

Kimmo Metsälä Konserteissa on käytössä valtakunnalliset rajoitukset. – Niillä on tarkoitus minimoida sekä soittajien että yleisön riskit ja mahdollistaa tarjonnan jatkuvuus, Elias Lassfolk kertoo.

Reagointi vaihtuviin tilanteisiin on ammattiesiintyjän työkalu. LKO käyttää sitä myös Lappeenranta-salin ulkopuolella syyskaudella.

Koronapandemian uusi röyhähtäminen, jota kukaan ei haluaisi ajatella, voi panna kokoontumis- ja matkustusrajoituksia nopeastikin uusiksi.

Syksyn konserteissa on kaksi ulkomaalaista solistivierasta ja yksi ulkomaalainen kapellimestari, LKO:n entinen taiteellinen johtaja Vytautas Lukočius. Hänen ohellaan vapaan liikkuvuuden Liettuasta tulee solistiksi sellisti David Geringas, kun taas ruotsalaispianisti Stefan Lindgrenin vierailu marraskuussa on pähkäiltävämpi asia nykyisillä liikkumisrajoituksilla.

– Turvamääräysten perusteella jokainen ulkomailta tuleva on ensin säädetyn ajan karanteenissa Suomessa ennen konserttia, Vesalainen sanoo.

Hänen mukaansa orkesteri seuraa ohjeistusmuutoksia ja säätää ohjelmistoa tarvittaessa viikko kerrallaan.

– Terveys edellä mennään.

Yleisön suhteen se tarkoittaa, että konsertteihin on viisainta hankkia liput ennakkoon, jotta mahdolliset ruuhkat vältetään. Käsiohjelmaa ei tarvitse jonottaa, sillä sen voi noukkia ilmaiseksi.

LKO:n Meditaatiota-konsertti Lappeenranta-salissa 13.8. kello 11 ja 19. Johtaa konserttimestari Elias Lassfolk, säveltäjäniminä Massenet, Morricone, Ravel, Sibelius.