Lounastarjoilun aikahaitari laventui Lappeenrannassa — Kauppatorin laidalla voi lounastaa iltaan saakka

My Bakery Cafe pidensi ilta-aukioloaikaansa. Myöhäinen lounas on kahvilan mukaan vaihtoehto ravintoloiden a’la carte -listalle.

Lounastarjonta on kasvanut ja lounasajan vaihteluväli leventynyt Lappeenrannassa lokakuussa. Lounaspaikkojen määrä on silti säilynyt ennallaan, sillä aikaikkunaa ja tarjontaa kasvattaa yksi ja sama tekijä.

Kauppatorin laidalla vapusta 2014 lähtien toiminut My Bakery Cafe kattaa lounaan nykyisin kahdesti päivässä maanantaista torstaihin. Ensimmäisen normaalisti kello 11—14 ja myöhäisen lounaan kello 16—19.

— Lounas on suosittu, joten jatkamme sen tarjoamista myös ilta-aikaan, ravintolapäällikkö Piia Koli perustelee uutta tuotetta.

Ajatuksena on ollut tuoda pikemminkin jotain uutta Lappeenrannan iltaruokatarjontaan, ei myydä päivällä ylijäänyttä iltapalaksi. Sekä lounaalla että myöhäisellä lounaalla on oma menunsa.

— Haluamme tehdä erilaisia asioita kuin muut.

Pidentynyt päivä kasvattanee myös kahvilan työntekijätarvetta.

My Bakery Cafe toimii toisella tavalla kuin muut kahvilat kaupungissa. Toisten paikkojen aukioloaika tavallisesti supistuu samanaikaisesti päivän lyhentyessä ja lämpötilan laskiessa.

Toisaalta My Bakery Cafen myöhäinen lounas uusintaa tietyllä tavalla paikan omaa aikaisempaa linjaa. Kahvilan ruokalistalla on sen olemassaolon aikana ollut ennen myöhäistä lounasta sekä koko päivän aamiainen että koko päivän brunssi.

Kai Skyttä My Bakery Cafe aloitti toimintansa vuonna 2014 ja muutti kahvilakonseptinsa lounaskahvilaksi ja juhlapalvelupaikaksi, mutta laajensi aukioloaikojaan toiseen lounaskattaukseen. Kuva joulukuulta 2016.

Uudesta lounasajasta on vielä lyhyt, mutta myönteinen kokemus.

— Asiakkaat ovat olleet iloisia, että olemme myöhempään auki, ja pitäneet mahdollisuutta tarpeellisena. Sellaista on kuulemma kaivattu kaupunkiin.

Myöhäinen lounas pidentää My Bakery Cafen aukioloaikaa aiemmasta. Kahvila on viime vuosina mennyt kiinni kello 16, jolloin myöhäinen lounas nyt alkaa.

— Aukiolon laajentamisesta iltaa kohti on tullut toiveita.

Lappeenrannan keskustan kahvilat kauppakeskuksia lukuunottamatta eivät juuri ole auki enää kello 18 jälkeen. My Bakery Cafe on kahvila kaiken aikaa, mutta ilta-aukiolon tavoitteena on nimestä huolimatta toimia enemmän ravintolana.

— Myöhäinen lounas on ykköstuotteemme iltaisin.

Päivittäin vaihtuvan myöhäisen lounaan menun tarkoitus on ravintolapäällikön mukaan olla vaihtoehto iltaravintoloiden a’la carte-ruokalistoille.

My Bakery Cafen (Toikankatu 6—8) myöhäinen lounas ma-to kello 16—19.