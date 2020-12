Kauniimpien joululaulujen peruuntuminen harmittaa vietävästi lappeenrantalaista kanttoria Heidi Harjua – Sunnuntaina jokainen voi laulaa Rakuunasoittokunnan säestämänä Youtuben avulla

No niin. Moneen yhteyteen sopiva suomenkielen ilmaisu oli Lappeen seurakunnan kanttorilla Heidi Harjulla manauskäytössä, kun hän kuuli tiukentuvista koronarajoituksista viime viikolla.

Lappeenrannan seurakuntayhtymä oli hahmotellut noin 60 eri tilaisuuteen suunnitelman, jolla oli tarkoitus viedä läpi sekä vuoden suurin laulu- että tapahtumasesonki, Kauneimmat joululaulut.

Kalenteriin jäivät vain lakisääteiset kirkolliset toimitukset, kuten hautajaiset, häät ja ristiäiset, ja piti alkaa sorvata koko vuoden odotetuille yhteislaulutilaisuuksille sähköisiä korvaajia.

Sähköä todellakin oli ilmassa.

– Tiistaiaamuna kaikki oli valmiina, ja 12 tuntia myöhemmin kaikki oli pantu uusiksi.

Harmitti vietävästi.

Ei suinkaan kalenterin rukkaamisen, vaan työn tärkeimmän sisällön, yhteisöllisyyden kadottamisen vuoksi.

– Kun sadat ihmiset laulavat yhdessä samassa tilassa, tunnelma on lämminhenkinen, ja sen tunnelman luominen striimin välityksellä on kökköä.

Kanttori on joululaulutapahtuman luonteesta ja paikasta riippuen mukana joko laulattajana tai säestäjänä. Sykähdyttävimpiä hetkiä ovat silti ne, joissa Harjukin voi vain mennä läsnäolijoiden flown mukana.

– Maa on niin kaunis -laulussa kirkon valot on yleensä hämärretty, ja tunnelma on tehty ilman urkuja, pelkästään kirkkokuoron ja -kansan äänellä, hän kertoo esimerkin.

Tänä jouluna Harjun ja muiden kanttoreiden pitää saada tuo mahtavuus aikaiseksi yksin ja verkon välityksellä. Sitä tuli treenattua jo keväällä.

Kai Skyttä Kanttori Heidi Harju ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän muu henkilöstö rukkasi ison joukon tapahtumia uusiksi pikavauhtia, ja hommassa piti siirrellä muutakin kuin pöytiä.

Joulu tulee laulamalla lähemmäs

Seurakuntayhtymästä Lappeen seurakunta ehti järjestää kolme Kauneimmat joululaulut -tilaisuutta ennen kuin aluehallintoviranomainen ja Eksote ilmoittivat uusista kokoontumisrajoituksista.

Kasukkala, Vilkjärvi ja Rapattila pääsivät ulkona järjestetyissä kylätapahtumissa laulamaan. Vainikkalantien varressa asuva Eeva Kaipia oli mukana ensimmäisessä tilaisuudessa, Kasukkalan laavulla.

Kaipia on Lappeen kirkkokuoron laulajia, mutta on käynyt joululaulutilaisuuksissa paljon kuoroharrastusta pitempään, viimeiset 50 vuotta.

Tiistaiaamuna kaikki oli valmiina, ja 12 tuntia myöhemmin kaikki oli pantu uusiksi. — Heidi Harju

– Yhteenkuuluvuuden tunne on tilaisuuksissa mukavinta, mutta myös lapsesta saakka lauletut tutut joululaulut. Ne kuuluvat jouluun ja sen odotukseen. Joulu tuntuu tulevan lähemmäs, kun kuulee joululauluja, laulaa niitä ja osallistuu, hän sanoo.

Ikääntyminen tuo Kaipian mukaan lapsuuden lähemmäksi ja tekee sen muistot kirkkaammiksi, joten hänen joululaulusuosikkinsa ovat Heinillä härkien kaukalon ja Joulupuu on rakennettu, mutta myös Sylvian joululaulu.

Kirkkokuorolaiset esiintyvät monina kirkkopyhinä ja monissa kirkkovuoden tapahtumissa, joita on koronan vuoksi ollut tänä vuonna vähemmän.

Kaipian mukaan esiintymiset ovat hyviä hetkiä. Niiden kariutuminen harmittaa kuorolaisia, mutta eivät harjoitukset hukkaan ole menneet, laulaja pohtii.

Hän on tottunut seuraamaan seurakuntansa striimattuja jumalanpalveluksia, joten myös Kauneimpien joululaulujen tuleviin livestriimeihin osallistuminen sujuu mainiosti ja oikealla asenteella.

– On vain sopeuduttava. Joululauluja pitää sitten kuunnella ja laulaa kotona, sillä terveys on vielä tärkeämpää.

Kai Skyttä Kirkot ovat tavanneet olla täynnä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa. Lappeenrannan Marian kirkon tilaisuus oli tänä vuonna tarkoitus striimata Keskuspuistoon kokoontumisrajoitusten vuoksi, mutta sitä voikin seurata netistä. Kuva ensimmäisestä adventtisunnuntaista Lappeen Marian kirkossa vuonna 2014.

Kauneimmat joululaulut ovat verkkolähetyksiä tänä adventtina. Lappeenrannan seurakuntayhtymä oli varustautunut aiempaa useammalla tilaisuudella ja myös monilla ulkoilmatapahtumilla, jotta joululaulujen laulajat tuntisivat olonsa turvalliseksi.

Koronatilanteen pahentumisen myötä kiristyneet kokoontumisrajoitukset vetävät turvallisuuden tappiin ja vievät tilaisuudet nettiin, mutta vain osittain.

Seurakuntayhtymä striimaa ennakkoon isoimmiksi ajatellut tilaisuudet, kuten Rakuunasoittokunnan säestämän tapahtuman. Se oli muutoinkin tarkoitus striimata, mutta Keskuspuiston kangas vaihtuu nyt jokaisen mobiililaitteen ruuduksi.

Suurimmat tapahtumat näkyvät seurakuntayhtymän Youtube-kanavalla, ja seurakunnat saattavat striimata omia tilaisuuksiaan myös omalle Facebook-seinälleen.

Kai Skyttä Surua Narvan marssin tahdissa.

Peukutuksia ja tykkäyksiä löytyy

Harmitus ja pettymys, kuvailee Rakuunasoittokunnan päällikkökapellimestari, musiikkimajuri Riku Huhtasalo tuntojaan pipariksi menneestä joulusesongista.

– Muttei mitään sen vakavampaa, hän vakuuttaa.

Soittokunta säestää isolla kokoonpanollaan Kauneimmat joululaulut suunnitellusti 13. joulukuuta.

Tilaisuus piti alun perinkin striimata, koska aiemmat kokoontumisrajoitukset olisivat sallineet kirkkoon orkesterin kanssa vain sadan hengen yleisön. Oli tarkoitus rakentaa näyttö ja äänentoisto Keskuspuistoon, jossa olisi ollut mahdollista turvavälejä noudattaen laulaa mukana.

Toivotaan, että ihmiset löytävät linkin ja laulavat kotisohvilla. — Riku Huhtasalo

Idea oli koronan johdatusta, mutta kerran keksittyä ainutlaatuista ajatusta ei Huhtasalon mukaan kannata hyljätä.

– Koronavapaana aikanakaan kaikki eivät välttämättä mahdu sisälle kirkkoon, hän sanoo.

– Korvaavilla toimenpiteillä tehdään, mitä voidaan, ja toivotaan, että ihmiset löytävät linkin ja laulavat kotisohvilla.

Korvaavat toimenpiteet ovat olleet tuttua juttua Rakuunasoittokunnalle tänä vuonna.

Talvisodan muistojuhlasta 13. maaliskuuta alkoi peruutettujen konserttien sarja, jota seurasi ensin pienillä kokoonpanoilla toteutetut esiintymiset ja sitten rajoitetuille yleisömäärille soitetut konsertit.

Videoita on Huhtasalon mukaan tehty kymmeniä puolen vuoden aikana Rakuunasoittokunnan omalle ja Puolustusvoimien Youtube-kanavalle. Soittokunta toimii myös Instagramissa ja Facebookissa.

Mediaseurantaraportti kuluvalta vuodelta ei ole vielä valmis.

– Ei videoita turhaan ole tehty. Kyllä siellä peukutuksia ja tykkäyksiä on.

Armeijassa tottuu odottamaan. Huhtasalo ei hötkyile, vaan näkee rokoteuutisissa valoa tunnelin päässä, mutta "kärsivällinen pitää olla".

Kai Skyttä Livestriimien tekniikan rakentaminen on tullut kuluvan vuoden aikana tutuksi sekä Teemu Myyryläiselle että Heidi Harjulle. Kauneimmat joululaulut menevät verkkoon nyt ensimmäistä kertaa. – Ja toivottavasti viimeistä, kolmatta vuotta laulu- ja muita joulutapahtumia Lappeen seurakunnassa järjestävä Harju sanoo.

Kirkollisistakin livestriimeistä on kokemuksia jo viime keväältä.

– Kevään mallilla tässä mennään. Striimivalmiuden rakentaminen on siksi helpompaa, muttei yhtään mukavampaa, Harju sanoo.

Hänen mukaansa ihmisläheisestä työstä tulee verkon välityksellä vähän kuin esiintymistä. Toisaalta, työn merkitystä verkko ei muuta.

– Ruudunkin takana on ihmisiä, joille tehdyt jutut ovat tärkeitä.

Ruudulta livestriimejä katsovien syventymistä lauluihin helpottaa, että striimeissä joululaulujen sanat kulkevat kuin karaokessa.

Ja myös perinteinen malli on mahdollista kokea poikkeuksellisena adventtiaikana.

Kauneimmissa joululauluissa on ollut tapana jakaa lauluvihkoja osallistujille kirkoissa. Tätä sesonkia varten on painettu 10 000 vihkoa, joita on jaossa seurakuntayhtymän lähetyskaupassa (Valtakatu 32) sen aukioloaikoina. Yleinen jakelu Lappeenrannan kaupoissa, kioskeissa ja kylillä on toistaiseksi selvityksen alla.