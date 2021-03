Joutsenon tulevan koulun ruokalaan syntyy digitaalista taidetta – Skinnarilassa asuva tekijä Anni Niemelä, 21, kokeili taidekilpailua kämppäkaverin vinkistä ja voitti

Voitto taidekilpailussa on viimeistäkin viimeisempi vahvistus Anni Niemelän ammatinvalinnalle.

21-vuotias kuvataiteen opiskelija voitti Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon Taiteen järjestämän kilpailun. Siinä haettiin teosta pian valmistuvan Joutsenon koulun ruokalan seinälle.

Oululaislähtöinen Niemelä suunnitteli Joutsenon kesä -nimisen seinämaalauksen, joka päätyy ruokalan itsepalvelulinjaston yläpuolelle.

Niemelä opiskelee ensimmäistä vuotta LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannassa.

Vaikka hänen polkunsa taiteilijana on virallisesti vasta alussa, pohjatyötä on tehty pitkään. Alan valinta ei ollut missään vaiheessa epäselvä.

Lappeenrannan kaupunki Taidekilpailun raati kiitteli Anni Niemelän teoksen monipuolista väri- ja kuvamaailmaa. Teos kestää katseita läheltä ja kaukaa sekä vaikuttaa kokoaan suuremmalta. Havainnekuva.

Jenni Niemelä Anni Niemelä tietää olevansa omalla alallaan. Taide on kiehtonut häntä pienestä saakka.

Kymmenvuotiaana taidenäyttely sukulaisille

Anni Niemelä kertoo aina olleensa luova, ja taide monipuolisesti on ollut yksi hänen intohimoistaan.

Taidepiirit olivat tuttuja lapsesta lähtien. Suvusta löytyy monipuolinen valikoima taiteen tekijöitä ja kädentaitajia.

– Seitsenvuotiaana aloin harrastaa öljyvärimaalausta. Kymmenvuotiaana kokosin teoksistani kotiin taidenäyttelyn ja pyysin sukulaisia katsomaan.

Niemelä opiskeli vuoden Limingan taidekoulussa, jossa hän kertoo oppineensa paljon. Hän haki ammattikorkeakouluun peruskoulupohjalta, Lappeenranta ensisijaisena ja Turku toissijaisena vaihtoehtona.

– Lähipiirini epäili mahdollisuuksiani, koska on vain peruskoulu takana. Hain vähän kokeilumielellä. Sain pääsykokeissa täydet pisteet ja opiskelupaikka varmistui. Olihan se mieluinen yllätys.

Lappeenrannan kaupunki Anni Niemelä on suunnitellut digitaalisesti Joutsenon kesä -teoksen. Näin hän opetteli itselleen uuden työtavan.

Opiskelun alkutaipaleella mukaan taidekilpailuun

Anni Niemelä tuli viime syksynä opiskelemaan Lappeenrantaan ja sai asunnon Skinnarilasta.

Kämppäkaveri tiesi kertoa hänelle Joutsenon koulun taidekilpailusta ja patisti osallistumaan. Koulun nettisivuilta löytyi tarvittavaa tietoa.

– Ajattelin, että voinhan osallistua ja aloitin piirtämisen. En tehnyt työtä voitto mielessä vaan vähän kokeilemalla. Oma taidetyylini on värikäs ja leikkisä, ja työtä oli mieluisa tehdä.

Niemelä ajatteli lasten näkökulmaa ja kävi läpi Joutsenon koululaisten teokselle esittämiä toivomuksia.

Kun hän kuvaa työprosessiaan, siinä vilahtelevat laatusanat värikäs, yksityiskohtainen, monipuolinen ja herkullinen. Mukaan tulivat myös luonnonläheisyys ja eläimet.

– Kuvittelin, millaisen teoksen haluaisin koulun seinälle, jos olisin itse oppilaana. Lopulta totesin, että tästähän tuli kiva seinämaalaus.

Omia projekteja koko ajan menossa

Kilpailutyönsä myötä Niemelä tutustui digitaaliseen taiteentekoon. Hän teki Joutsenon kesän digitaalisesti.

Kilpailutyö niveltyi myös opiskeluun. Niemelä kertoo, että hänellä on jatkuvasti menossa omia projekteja opiskelutehtävien rinnalla, joten kilpailutyö sattui tähän saumaan hyvin.

– Olen tavoitteellinen, ja tämä on jatkuvaa oppimista.

Lappeenrannan kaupunki Anni Niemelän suunnittelema Joutsenon kesä -teos sijoitetaan näkyvälle paikalle Joutsenon koulun ruokalaan. Havainnekuva.

Niemelä mieltää taiteilijanlaatunsa monipuoliseksi.

– En osaa rajoittaa itseäni mihinkään lokeroon. Tykkään maalata ja tehdä isosti. Minua kiinnostavat muodin ja materiaalien yhdistäminen sekä kollaasitaide.

Anni Niemelä on viihtynyt opintojen äärellä. Korona on lisännyt itsenäistä opiskelua ja etäopiskelua. Lähiopetustakin on voitu järjestää, koska opiskeluryhmä on pieni.

– Grafiikkaa on aika vaikea opiskella etänä.

Kokemus Lappeenrannasta on ollut myönteinen.

– Lappeenranta on rauhallinen, luonnonläheinen ja kesällä kaunis. Saimaa on vieressä, ja opiskeluympäristö on mukava.

Anni Niemelä kertoo elämästään myös hänen Instagram-tilillään.

"Katseita kestävä ja kokoaan suurempi"

Palkintoraati kiitteli teoksen monipuolista kuvamaailmaa, jossa näkyvät oppilaiden toiveet sekä koulun sijainti valtakunnallisesti merkittävän peltomaiseman äärellä.

Raadin puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä kertoo tiedotteessa, että teoksen värimaailma istuu erinomaisesti paikalleen ja tekee siitä kokoaan suuremman. Teos kestää niin lähitarkastelun kuin kaukokatselun.

Teoksen julkistamistilaisuus on määrä järjestää syksyllä. Samalla julkistetaan koulun julkisivuun toteutettava ulkoteos.

Toiseksi kilpailussa sijoittui Jouni Viljakaisen Mahdollisuuksien labyrintti -teos ja kolmanneksi Veera Laineen teos Surprised Pikachu.