Kirjaimellista undergroundia kirpparilöydössä — uusi teatteriryhmä otti tyhjän liiketilan käyttöönsä Valtakadulla Lappeenrannan teatterikenttä saa taas uuden toimijan. Kamikatse menee Valtakadun alle ja tekee tyhjästä liiketilasta poikkitaiteellisen pop up -paikan. Kai Skyttä Taijatuuli Louhivuori, Birgitta Taussi ja Roope Kojo tekevät teatteria tyhjään tilaan Lappeenrannan keskustassa. Esityskauden aikana ja esitysten yhteydessä tilassa on taidenäyttely ja väliajalla paikallisen paahtimon ja kahvilan tarjoilua.

Taijatuuli Louhivuori seisoo toiminnasta tyhjentyneessä tilassa Lappeenrannan keskustassa. Ohjaaja-käsikirjoittaja näkee ympärillään loistavan paikan tulevalle kantaesitykselleen Arkisto.

— Paljon lokeroisia tiloja. Piti kantaa vain tarpeisto sisään.

Arkisto on Louhivuoren uuden teatteriryhmän, Kamikatsen, ensimmäinen näytelmä. Vapaa teatteritaiteilija on asunut Lappeenrannassa joitakin vuosia ja verkottunut.

— Kaupungissa on reipas underground-meininki, ja projekteissa tarvitsee apua.

Näytelmä kertoo kaiken kaupunkivilinän keskellä elävästä, työlleen omistautuneesta ja yksinäisestä arkistonhoitajasta sekä tämän yrityksestä ihmissuhteeksi.

— Teemana ihmisen itsellensä rakentamat esteet ja pelot, jotka vaikuttavat ratkaisuihin.

Kun ei ole tulosvastuuta, voi kokeilla uusia asioita ja ottaa myös riskejäkin. Taijatuuli Louhivuori

Louhivuori puhuu Arkistosta innostuneesti. Sitäkin isommalta jutulta Lappeenrannassa tuntuu silti taas uusi teatteriryhmä.

Rata-ryhmä elävöittää Pulsan aseman kesää ja vie kesäteatteria uudelle tasolle, Lappeenrannan tanssiteatterin ensimmäinen ensi-ilta tammikuussa täytti aukon ja oli arvostelu- sekä yleisömenestys, Teatteriyhdistys Kesy muuttaa kullaksi kaiken koskemansa, Vastarannan teatteri jatkaa improiluperinnettä, Maria Fominilla ja Johanna Juslinilla on ollut monia teatteriryhmiä.

Uusille ryhmille on ominaista tekemisen taso. Teatteriharrastajien sijasta pitää puhua vähintään puoliammatillisesta tekemisestä, sillä alan koulutus alkaa olla yleistä ja tekemisen ehto.

— Osaaminen lisää luottoa esitykseen, Birgitta Taussi kertoo.

Helsinkiläinen Taussi on ensi kertaa mukana lappeenrantalaisessa ryhmässä. Teatteri-ilmaisun ohjaaja hyppäsi vapaan taiteen tekemisen epävarmoihin vankkureihin Etelä-Karjalaan, kun vakuuttui Louhivuoresta ryhmänvetäjänä tutustuttuaan tähän.

Kai Skyttä Roope Kojo, Birgitta Taussi ja Taijatuuli Louhivuori ovat uuden lappeenrantalaisen teatteriryhmän Kamikatsen kivijalka.

Kamikaze tarkoittaa suomeksi taivaallista tuulta. Toisessa maailmansodassa se oli itsemurhalento, joilla japanilaiset hyökkäsivät yhdysvaltalaisille sotalaivoille.

Kamikatse-nimi ei juonnu perustajansa etunimestä eikä itsetuhoisuudesta, vaikka taiteen valintaa ammatiksi voikin sellaisena pitää. Nimen taustalla on Louhivuoren mukaan päämäärätietoisuus ja uhkarohkeus, jolla toimintaa on tarkoitus harjoittaa.

— Kun ei ole tulosvastuuta, voi kokeilla uusia asioita ja ottaa myös riskejäkin.

Louhivuoren lisäksi ryhmään kuuluu nyt kolme näyttelijää ja puvustaja. Arkisto on ensimmäinen iso juttu, mutta mielessä on jo kaksi seuraavaa. Jos rahoitus järjestyy, elokuisessa Kalevatronissa on nykyteatteria ja Hiekkalinnassa lastenteatteria.

Teatteritilalle olisi käyttöä

Arkisto-näytelmän esityspaikka on entinen kirpputori, ruokakauppa, videovuokraamo.... Valmistuessaan se oli moderni liiketila, mutta kiinteistönomistajan tyhjäkäynnillä ennen kuin Kamikatse-ryhmä löysi sen. Taide täyttää tilaa maaliskuun loppuun.

Arkisto-näytelmä esitysten ja esityskauden aikana tilassa on kuvataiteilijoiden Maaria Jokimies, Atro Linnavirta ja Lauri Tujula yhteisnäyttely sekä todennäköisesti paljon muuta.

— Kun on tila, sitä on syytä myös käyttää, Roope Kojo toteaa.

Kojo on pitkän linjan underground-toimija lappeenrantalaisissa musiikki- ja teatteriryhmissä.

— Tilan puute on aina ongelma näissä hommissa.

Valtakadun ja Koulukadun välisessä tilassa on tarkoitus heittää ainakin myös pop up -musiikkikeikkoja.

Vuokranantajat nihkeitä

Tyhjiä tiloja olisi kyllä tarjolla, ja niitä on myös otettu kulttuurin käyttöön. Imatralla taidekeskus Krimi on ollut monipuolinen toimija, Lappeenrannassa taidekeskus Itä syntyi tyhjään liikehuoneistoon, ja Nuijamiestäkin halutaan jalostaa pelipaikaksi.

Tilan tarvitsija kohtaa usein yhden ongelman.

— Kiinteistönomistajat etsivät pitkäaikaista vuokralaista, Taijatuuli Louhivuori kertoo.

Apurahat ovat usein lyhytaikaisia ja projektikohtaisia, joten tilat makaavat mieluummin tyhjillään vahinkojen pelossa.

Lappeenrannassa puoliammatilliset ja vapaat teatteriryhmät ovat yleensä jumissa kouluilla ja paikoissa, jonne esitystekniikka pitää joka kerta rakentaa. Se vie monesti energiaa ja rahaa muulta toteutukselta.

— Valmis tekniikka olisi mahtava juttu.

Imatralla tällainen tila on ollut Irti-teatteri. Lappeenrannan kaupunginteatteri on tänä keväänä tarjonnut tiloja paikallisille teatteriryhmille. Tilavuokria tarkistamalla pienestä näyttämöstä saisi kenties nykyistä enemmän irti tehoja ja iloa.

Arkiston ensi-ilta Forumissa (Valtakatu 42, Lpr) 9.3. kello 20.

2018 km/h. Maaria Jokimies, Atro Linnavirta ja Lauri Tujula Vapaa pudotus -galleriassa (Valtakatu 42, Lpr) 10.—30.3. Avajaiset 9.3. kello 18, muutoin ke-pe kello 13—18, la-su kello 10—15.