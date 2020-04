Lappeenrannan Rock in the City peruuntunee – LprHCFestin järjestäjät vielä odottavalla kannalla

Raskas rock ei todennäköisesti soi Lappeenrannan Kansalaistorilla elokuussa. Rock in the City -tapahtuman oli tarkoitus rakentua kaupungintalon aukiolle viikonlopuksi 31.7.–1.8.

Hallituksen linjaus suurten yleisötapahtumien järjestämisen kieltämisestä heinäkuun loppuun saakka osuu ikävästi Rock in the City -tapahtumaa järjestävään RH-Entertainmentiin.

– Ei se hyvä linjaus meidän kannalta ollut, toimitusjohtaja Riku Huhtala sanoo.

Tapahtuman siirtäminen moninkertaistaisi työmäärää, muttei välttämättä tarkoittaisi tapahtuman onnistumista.

– Ilmanpiirin pitää olla suosiollinen tapahtumalle, jotta niitä on järkevää järjestää.

Huhtalan mukaan sellainen syntyy vain, jos koronavirus on nujerrettu ja jos ihmisillä on hyvä fiilis osallistumisesta.

RH-Entertainment pohtii loppukesän tapahtumien järjestämistä myöhemmin torstaina. Rock in the Cityjä on alkuperäisen suunnitelman mukaan Lappeenrannan jälkeen vielä kolme elokuussa.

Suomen kattavan festivaalin peruminen osuu myös eteläkarjalaiseen musiikkiin. Stam1na oli tapahtuman pääesiintyjä ensi kesänä, ja myös Kotiteollisuus ja Mokoma olivat mukana kiertueella.

RH-Entertainment on jo aiemmin perunut kesäkuun Rock in the Cityt, ja hallituksen linjauksen myötä neljä heinäkuulle suunniteltua tapahtumaa jää myös järjestämättä. Rock in the Cityn lisäksi yrityksen oli tarkoitus järjestää tulevana kesänä uutta valtakunnallista kaupunkifestivaalia, joka suunnitelmien mukaan olisi pysähtynyt Kansalaistorilla Lappeenrannassa 7.–8. elokuuta.

Lappeenranta Soi -tapahtuman kanssa samaan aikaan kalenterista löytyy Huhtiniemessä perinteisesti järjestetty LprHCFest. Se on julkaissut ohjelmistoa viikoittain huhtikuuhun saakka, sillä nykytiedon valossa järjestäjät jatkavat tapahtuman rakentamista normaalisti, joskin koko ajan seuraten taudinkuvan etenemistä.

– Odottelemme uusia ohjeistuksia emmekä järjestä tapahtumaa väkisin. Ihmisten terveyden kanssa ei ole järkevää pelleillä, tapahtumajärjestäjä Arttu Patolahti kertoo. Hänen mukaansa LprHCFest kuuntelee hallituksen linjausten ohella myös, mitä Lappeenrannan kaupunki linjaa tapahtumista alueellaan.

Esimerkiksi Turussa kaupunki päätti, ettei Suomen vanhinta musiikkifestivaalia Ruisrockia järjestetä kesällä, jo ennen hallituksen yleisötapahtumia koskevia linjauksia.