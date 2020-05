Kaipaatko elävää musiikkia? Katso tästä tallenne Lappeenrannan musiikkiopiston loppuunmyydystä 60-vuotisjuhlakonsertista

Apulaisrehtori Timo Lehtonen myöntää, että tallenne ei ole sama asia kuin olla paikalla konsertissa. Silti parempaakaan ei nyt ole saatavilla, kun yleisöä ei voi päästää konserttisaleihin eivätkä orkesterit voi harjoitella yhdessä – ainakaan samassa tilassa.

Etelä-Saimaa julkaisee verkkosivuillaan Lappeenrannan musiikkiopiston 60-vuotisjuhlakonsertin, joka esitettiin 10. huhtikuuta 2019. Luonnollisesti konsertti oli loppuunmyyty.

Tallenne on kahdessa osassa. Jos oheiset upotukset eivät näy, osan yksi näet tästä linkistä. Osaan kaksi pääset tästä.

Konsertti on jaettu niin, että ensimmäisellä puoliskolla musiikkiopiston opiskelijat esiintyvät nuorimmista edistyneimpiin. Vaativimmat kappaleet kuullaan puoliajan lopulla.

Toisella puoliajalla kuullaan muun muassa viihteellisempiä biisejä kuten Queenin Bohemian Rhapsody ja Show Must Go On.

Toisella puoliajalla kuullaan myös Civilization 4 -pelin swahilinkielinen tunnuskappale Baba Yetu, vaikka apulaisrehtori alkuun vastustikin pelimusiikin esittämistä juhlakonsertissa.

– Se oli lopulta yksi parhaimpia esityksiä, Lehtonen myöntää.

Konsertit ovat nyt tauolla ainakin toistaiseksi. Lehtonen kuitenkin paljastaa, että musiikkopistolla on vaivihkaa tehty korona-ajan virtuaaliesitystä, jollaisia eri opistot ja orkesterit ovat jo julkaisseet maailmalla. Videoesitys julkaistaan lähiaikoina.