Puolipäiväinen työntekijä etsii yhdistykselle uutta rahoitusta. Teatterin omistava Etelä-Karjalan osuuspankki on sinut suojelun kanssa, mutta pyrkii jossain vaiheessa irti tontista ja rakennuksesta. Lappeenrannan kaupunki lupaa korttelin kaavaa nähtäville syksyn aikana.

Riku Kouki nousee portaat entiseen elokuvateatterisaliin. Kello on 9.40 keskiviikkoaamuna. Mies kertoo lopettaneensa iltavuoron tiistaina kello 21, kun ”pakki oli tyhjä”.

— Hyvältähän täällä näyttää, hän silmää salia.

Sali sai tiistai-iltana esiintymislavan ja PA-laitteet, jotka Kulttuuritila Nuijamies -yhdistys on hankkinut toiminnan pyörittämistä varten. Tekemistä on ennen avajaisia paljon, ja siksi Koukikin otti ”puhelinsoitolla vielä yhden päivän vapaata”. Hän on ollut talkoissa kahdessa vuorossa, ja porukka runsastuu aina iltaa kohti.

— Ensin tehdään päivä töissä ja sitten toinen työpäivä täällä, yhdistyksen toiminnanjohtaja Riikka Hjelt-Taponen sanoo.

Kulttuuritila Nuijamies avautuu yleisölle perjantaina. Sitä ennen on tehty talkootyötä lukemattomia tunteja kesäkuusta 2017, odotettu Pormestarin-korttelin kaavan valmistumista ja valistettu eri tapahtumissa kaupunkilaisia.

Tapahtumakalenterissa on jo tarjontaa avajaisviikonlopun jälkeenkin. Keikkoja, keskusteluiltoja, stand upia ja muuta viihdettä. Vuokrasopimus on kuluvan vuoden loppuun, toiminnanjohtaja saa palkkaa vielä tammikuun 2019.

Mitä tapahtuu, kun nykyinen rahoitus on käytetty?

— Avajaisten jälkeen alkaa toiminnan jatkon petaaminen: tulevan rahoituksen hakeminen, Kulttuuritila Nuijamies -yhdistyksen puheenjohtaja Teemu Myyryläinen kertoo.

Mika Strandén Muunneltava lavarakenne ja oma äänentoistotekniikka helpottavat musiikkitarjonnan säännöllistä järjestämistä.

Yhdistys sai Etelä-Karjalan kulttuurirahastolta 40 000 euroa ja Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä 10 000 euroa keväällä ja hankki vielä lisää toimintakatetta omilla tukitapahtumilla sekä joukkorahoituskampanjalla talvella.

Sponsoreita ei ole jonoksi asti, ja rahaa on hankittava lakki kädessä myös tästä eteenpäin. Sitä ei tehdä talkoilla. Kulttuuritila Nuijamiehen rahoituskuvioita on puolipäiväisesti kartoittanut Heini Kähkönen syyskuun alusta.

— Hän selvittelee mahdollisuuksia hakea apurahoja ja hankerahoitusta, Myyryläinen sanoo.

Heini Kähkönen on P.E. Svinhufvudin kotimuseon käyttöä ja toimintaa edistävän Kotkaniemi lentoon -hankkeen projektipäällikkö.

Tapahtumat tuovat tuloa ja ovat kulttuuritilan pohjakassa, mutta toiminnan jatkuminen edellyttää myös ulkopuolista rahoitusta. Runsaan vuoden toiminnassa olleen yhdistyksen jäsenmäärä on nykyisin runsaat sata henkeä.

Remontointiin menee kuusinumeroinen luku viiden vuoden säteellä. Jos käyttötarkoitus muuttuu, luku on sitäkin isompi. Petri Krohns

Tapahtumat tuovat aina uusia jäseniä, mutta räjähdysmäisesti määrä ei kasva.

— Moni pelkää sitoutumisen tarkoittavan, että pitää tehdä jotain.

Myyryläisen mukaan näin ei ole, ja jäsenenä saa alennusta lippuhinnoistakin.

Mika Strandén Riku Kouki (vas.) ja Antti Hyyrynen panivat vanhan Nuijamies-kyltin entiselle paikalleen tiistaina.

Nuijamies on rakennettu elokuvateatteriksi vuonna 1954. Kiinteistön ja tontin omistaa kiinteistöyhtiö Lappeenrannan Valtakatu 39, jonka osakkeet omistaa Etelä-Karjalan osuuspankki. Kulttuuritila Nuijamies on vuokralaisena.

Tontin asemakaava on Lappeenrannan kaupungin mukaan viilausta vaille valmis. Kaupungin ehdotus kaavaluonnokseksi on, että Nuijamies säilyy suojeltuna rakennuksena ja katukuvassa. Ehdotus kelpaa myös omistajalle.

— Olemme sinut sen kanssa, Osuuspankin toimitusjohtaja Petri Krohns muotoilee.

Pankki on linjannut, että se luopuu kiinteistöistä, jotka eivät tue sen varsinaista toimintaa. Kaavan vahvistuttua omistaja alkaa miettiä, mitä tehdä Nuijamiehelle.

Millainen toimija sen voisi ostaa ja mihin tarkoitukseen?

— Vaikea sanoa.

Krohnsin mukaan kiinnostuneita oli kulttuuritoimijoista ravintoloitsijoihin, kun elokuvateatteritoiminta Nuijamiehessä päättyi.

Lompakon pitää joka tapauksessa olla paksu. Rakennus on huonossa kunnossa.

— Remontointiin menee kuusinumeroinen luku viiden vuoden säteellä. Jos käyttötarkoitus muuttuu, luku on sitäkin isompi, Krohns arvelee.

Osuuspankki odottaa kaavan vahvistumista. Myyntisuunnitelmia ei vielä ole.

— Jos Nuijamies suojellaan, ja me omistamme sen, sitä on tarkoitus vuokrata järkevällä vuokralla vuokralaiselle, joka selviää vuokranmaksusta.

Mika Strandén Toiminnanjohtajan työhuone on varastossa, jossa on vielä muistoja Nuijamiehen elokuvavuosilta.

Perinteinen elokuvateatteri sijaitsee Pormestarin-korttelissa, jonka uutta asemakaavaa on odoteltu sangen pitkään. Lappeenrannan kaupungin asemakaava-arkkitehdin Matti Veijovuoren mukaan valmistelu kestää, sillä ydinkeskustassa on paljon toisiinsa vaikuttavia ja yhteen soviteltavia asioita, kuten liikkuminen, pysäköinti ja tässä yhteydessä teattereiden suojelu. Hän kertoo, että tavoite on saada kaava lautakuntakäsittelyyn ”lähiaikoina”.

— Lautakunta, hallitus ja kuukaudeksi nähtäville, Veijovuori listaa kaavan käsittelyjärjestyksen kaupungin päätöksenteossa.

Arkkitehdin mukaan tarkoitus on, että kaavan kuukauden nähtävilläoloaika on vielä tänä syksynä.

Teatterin ympärillä viimeisen vuoden aikana tapahtuneita asioita voi kuvata yhdellä sanalla: kulttuurivallankumous. Lappeenrantalaiset kulttuuritoimijat ja taiteilijat ovat puhaltaneet yhteen hiileen ja sijoittaneet ison määrän energiaa ja jaksamista Nuijamiehen uudelleen käynnistämiseen.

Nyt on neljä kuukautta aikaa näyttää, että homma toimii. Hyvä meininki loisi osaltaan paineita sekä teatterin säilymiselle että vuokrasopimuksen jatkamiselle.

Entä jos Nuijamiehen synnyttämä säpinä ei säkenöi tarpeeksi?

— Se olisi iso takaisku. Akut varmasti purkautuisivat kokonaan, Teemu Myyryläinen vastaa, vaikka sellaista vaihtoehtoa ei hänen mukaansa ole edes mietitty.

Mika Strandén Tytti Hirvonen palaa Nuijamiehen aulaan runsaan vuoden tauon jälkeen kahvilatyöntekijäksi.

Elokuvavuosien kasvo kahvilassa

Tuttu kasvo vastaa katseeseen kahvilatilaksi muutetun Nuijamiehen aulan tiskin takaa. Tarjoilija Tytti Hirvonen oli Elokuva Luotolan kassalla töissä vuodesta 2009 viime kevääseen ja pari kuukautta Finnkinossa.

Edellinen työsopimus ravintolassa päättyi, ja uusi alkoi välittömästi ravintola Avot Sie Nuijamiehessä, joka avautuu perjantaina.

— Tuntuu tosi hienolta. Toivoinkin pääsyä tuttuun paikkaan, ja se järjestyi sopivasti.

Nuijamiehen kahvila-baaria pyörittävät nimen mukaisesti Lappeenrannan City-käytävällä sijaitsevan Avot Sien yrittäjät. Myös konsepti on pitkälti samanlainen: listan tarjoilut syntyvät paikallisten tuottajien tarpeista.

Vaikeuskerrointa lisää tila, jonka mukaan yrittäjät sovittavat toimintaa. Entisessä elokuvateatterissa ei ole keittiötä, eikä sellaiseen tässä yhteydessä investoida, joten kaikki tarjottavat valmistuvat Avot Siessä Cityllä.

Kahvila Aleksanteri operoi samalla tavalla Nuijamiehen oopperaesityksissä. Sen yrittäjä luopui toisesta, omasta ja viereisessä korttelissa sijainneesta kahvilasta.

Eikö arveluta aloittaa samanlainen kisa itsen kanssa?

— Riskejä on aina, mutta tuskin pystymme ajamaan oman yrityksen talouden alas jouluun mennessä. Kahvila on tavallaan kulttuuriteko, ja uskon, että monen mielestä myös hyvä juttu, yrittäjä Heidi Varha kertoo.

Nuijamiehen kahvila-baarin vuokrasopimus on tehty Etelä-Karjalan osuuspankin kanssa jouluun saakka, mutta Varha toivoo sille jo nyt jatkoa. Jatkuvuuden sanelee sitten sekä toiminta että vuokranantaja.