Oletko polkenut Reettaa tai ollut Taavetin kyydissä? — Kaupunkipyörien nimeäminen on helpottanut sekä käyttäjiä että yrittäjiä Imatralla ja Lappeenrannassa

Reetta varttuu ottajaansa Lappeenrannan pääkirjaston kaupunkipyörien tai jossain muussa 14 telineessä. Muiden naisten tai miesten ohjaksiin voi puolestaan tarttua jossain Imatran kahdeksassa eri telineessä.

Kaupunkipyöriä toimittaa Etelä-Karjalan eri vuokrauspisteiden telineisiin Kaakau Oy. Lappeenrannassa polkupyöriä on vuokrattavana 85, kun Imatralla kaupunkipyöriä riittää samanaikaisesti 20 eri polkijalle.

Miksi jokainen polkupyörä on nimetty ihmisen nimellä yksilöllisesti, Kaakau Oy:n yrittäjä Antti Lääperi?

— Nimeämisidea tulee tanskalaiselta Donkey Republicilta, jonka kaupunkipyöräverkoston osa me olemme. Kun jokaisella pyörällä on oma nimi, käyttäjän on helpompi löytää ja tunnistaa se. Käyttäjä myös identifioituu paremmin pyörään, jos sillä on persoonallinen nimi. On aivan eri asia ajella Maijalla kuin pelkällä numerokoodilla, ja yksilöllisen nimen antaminen pyörälle on koettu hyväksi toiminnan kannalta.

Pyörille alkaa nimen, käytön ja tapahtumien mukana muodostua omaa tarinaa. Anssi Lääperi

Miten nimityspolitiikka toimii käytännössä?

— Todella hyvin. Kun esimerkiksi tulee puhelu käyttäjältä, että kaikki ei ole mennyt putkeen, niin hän muistaa nimetyn pyörän paremmin kuin pelkän numerokoodin, ja me tiedämme nopeammin, mistä pyörästä on kyse. Meillä on vuokrapyöriä kahdeksassa kaupungissa, eikä samassa kaupungissa ole muita samannimisiä pyöriä. Nimeäminen on sekä asiakas- että yrittäjäkokemusta parantava toimiva palvelumuotoilujuttu.

Minna Mänttäri Lappeenrannassa vuokralla olevia pyöriä on ajettu Imatralle saakka, missä käyttäjää vastaan on tullut tieto, että pyöriä voi toistaiseksi palauttaa vain kaupunkiin, josta ne on vuokrattu. — Yrittäjälle on tuonut iloa asiakkaiden luovat tavat käyttää kaupunkipyöriä. Monia mahdollisuuksia ei ole itse edes osannut ajatella, Anssi Lääperi kertoo.

Millä perusteella pyörät on ristitty?

— Kalenterista katsomalla ja aika vapaasti. Lappeenrannassa on ruotsinkielisiäkin nimiä, sillä uusi kaupunkipyöräsatsi tuli nimettäväksi ennen kuin tiesimme, mitkä menevät Porvooseen ja mitkä Lappeenrantaan.

Miten pyörän nimi vaikuttaa sen käyttöön?

— Nimellä ei välttämättä ole väliä käyttäjälle, mutta tiedän jonkun vaihtaneen pyörää, kun on huomannut hauskemman nimen. Sovellus arpoo pysäkin pyöristä yhden, jonka voi halutessaan vaihtaa, jos toinen nimi miellyttää tai jos pyörässä on jotain vikaa, kuten kumi tyhjänä. Itse olen huomannut, että pyörille alkaa nimen, käytön ja tapahtumien mukana muodostua omaa tarinaa tyyliin ”Kaisa oli muutamia päiviä kateissa”.