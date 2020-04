Räppäri Petri Nygårdista musiikkineuvos – Lappeenrannassakin nähtiin Nygårdista vihjailevia tarroja 20 vuotta sitten

Petri Nygård on vasta toinen esiintyvä artisti ja lavaesiintyjä, jolle musiikkineuvoksen arvonimi on myönnetty. Aiemmin arvonimen on saanut viihdetaiteilija Ilkka ”Danny” Lipsanen vuonna 2002.