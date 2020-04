Kirjoissa ja leffoissa baarit ovat yhä auki – Etelä-Saimaa listasi teoksia, joilla pääsee kapakkatunnelmaan koronasta huolimatta

Nähdään kapakassa koronan jälkeen kello kuusi!

Niin kunnon sotamies Svejk sopisi tapaamisesta toverinsa Vodickan kanssa näinä epidemia-aikoina. Svejk on tshekkiläisen kirjailijan Jaroslav Hasekin luoma henkilöhahmo, joka soti ensimmäisessä maailmansodassa ja jonka kantapaikka oli Prahassa sijaitseva ravintola U Kalicha (Pikari).

Kaverukset sopivat tapaavansa ravintolassa sodan päättymisen jälkeen kello kuusi, sillä sata vuotta sitten se avasi ovensa iltakuudelta. U Kalichan aukioloaika on laventunut, mutta nyt hanaoluen lasku pikariin on ollut katkolla monessa paikassa.

Ravintoloiden ovet menivät Suomessa kiinni maaliskuun loppupuolella, ja koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi tehdyt kokoontumisrajoitukset ovat tällä tietoa voimassa toukokuun loppuun. Ravintoloiden kiinniolon näkökulmasta olemme vappuna vähän kuin puolivälin krouvissa.

Vappu on perinteisesti kesäkauden avaaja ja vilkasta aikaa ravintolamaailmassa. Koronan myötä on viritelty etäbaariyhteyksiä, mutta entä jos haluaa kippistelylle autenttista miljöötä ja älämölöä?

Kirjallisuudella ja muilla kulttuurituotteilla pääsee etämaljoja ja kalsarikännejä paremmin käsiksi kapakkatunnelmaan. Etelä-Saimaan prikka on tällainen.

City Light Charles Bukowskin kirjallista tuotantoa määrittää alkoholin väkevä läsnäolo varsinkin varhaisemmassa tuotannossa.

Kirjat

Kingsley Amis: Otetaan taas – Juomisen nautinnot (Tammi 2006)

Alan perusteos on tarjottimella Miska Rantasen Kalsarikänni-kirjan (2018) kultivoituneena kyytipoikana. Ei välttämättä vie baariin, mutta luo hyvät pohjat ja nostattaa tunnelmaa kapakkakierrokselle.

Charles Bukowski: Romaanituotanto

Juominen virittää varsinkin varhaisteoksia, mutta alkoholia kuluu baareja enemmän halvoissa huoneissa. Baareihin kuskaakin paremmin Bukon alter egosta kertova leffadramatisointi Barfly (1987).

Johanna Catani: Syömään vai drinkille? – Suomalaista ravintolakulttuuria (Otava 2014)

Helppolukuinen katsaus suomalaisesta ravintolakulttuurista 1960-luvulta nykyajan pop up -ravintoloihin ja ravintolapäiviin. Valaisee baariskenen muuttumista juhlavasta hetkestä arkiseksi tavaksi.

Marco Kosonen: Ravintola Loppu (Like 2012)

Nuorukainen löytää paikkansa maailmassa ravintolasta, jonka kanta-asiakkaana ja työntekijänä hän törmää sekä erilaisiin ihmiskohtaloihin että omaperäisiin tyyppeihin tiskin molemmilla puolilla.

Eino Leino: Kirjailijoiden Helsinki (Gummerus 2012)

Boheemin kirjailijan kaima panee pääkaupungin kirjalliset yhdyskunnat kartalle ja kertoo omassa osiossaan Helsingin taiteilijaravintoloista sekä niitä kantapaikkoinaan pitäneistä skribenteistä.

Teemu Luukka: New Yorkin uhmatar – Tyyni Kalervon ja ikonisen metropolin tarina (Otava 2018)

Lappeenrantalaislähtöisen toimittajan piirtämä henkilökuva siirtolaisnaisesta, joka vuosikymmeniä piti Little Finland Baria Harlemissa, New Yorkin 1900-luvun alkupuolen suomalaiskeskittymässä.

Hannu Mänttäri & Johanna Sinisalo: Tiskivuoro (Suuri Kurpitsa 2016)

Kaurismäen leffat huomioivat koronarajoitukset: ihmiset eivät puhu toisilleen ja istuvat kaukana toisistaan.

Pariskunnan vuodesta 1987 piirtämä vähäeleinen strippisarjakuva, jossa kaksi henkilöä vuorollaan keskustelee baaritiskillä. Pääpaino on sanailussa, elämän pienissä siivuissa, ja kuva on taka-alalla.

Mika Strandén M.A. Numminen kiersi aikoinaan kotimaiset keskiolutbaarit ja tallensi kadonneen kansanperinteen. Kuva lokakuulta 2002.

M.A. Numminen: Baarien mies (Docendo 2016, 1. painos 1986)

Kulttiklassikko, jossa suomalaisen undergroundin ykkösnimi käy yli 130 keskiolutbaarissa. 30-vuotisjuhlapainoksella nykylukija pääsee ohranjyvälle jo kadonneesta perinteestä ja 1980-luvusta.

Merja Sillanpää: Säännöstelty huvi – Suomalainen ravintola 1900-luvulla (Tampereen yliopisto 2002)

Kirjaimellisesti ja nimellisesti ajankohtainen tutkimus avaa näkökulman suomalaisessa ravintolakulttuurissa pikkuhiljaa tapahtuneeseen vapautumiseen, jonka koronarajoitukset veivät nyt katkolle.

Antto Terras: Pilkkuun asti – Baarimestarin muistelmat (WSOY 2017)

Kirja kertoo Vantaan Tikkurilassa sijaitsevasta Calypso-ravintolasta, mutta tarjoilee tiukasta paikallisuudesta huolimatta kuppilanäkymän muillekin ravintola-alan työntekijöille ja palvelusta nauttijoille.

Ari Wahlsten: Kosteiden mestojen balladi (Gummerus 2012)

Helsingin Kallion juottoloissa liikkuva, teatterin käsikirjoittaja-ohjaajan sekä naisiin että viinaan menevästä touhuiluista kertova romaani, jossa kuluu niin ihmissuhteita kuin jallua ja keskioluttakin.

Malla Hukkanen Janne Hyytiäinen kallistaa lasia Aki Kaurismäen elokuvassa Laitakaupungin valot (2006).

Leffat

Aki Kaurismäki on elokuvaohjaaja ja ravintolaosakas, joka hyödyntää elokuvissaan sekä valmiita että varta vasten kuvauksiin rakennettuja kapakkainteriöörejä. Helsinkiläinen baari, kahvila tai ravintola on tavallinen tapahtumapaikka hänen leffoissaan.

Elokuvassa Calamari Union (1985) kuvauspaikkoja olivat muun muassa Pub Sirdie, Tavastia ja Kaisaniemi, elokuvassa Varjoja paratiisissa (1986) Tornin Ateljee Bar sekä elokuvassa Hamlet liikemaailmassa (1987) Katajanokan Kasino.

Tulitikkutehtaan tyttö (1990) käy ravintola Kannaksessa, Laitakaupungin valoissa (2006) ollaan Kosmoksessa ja Kaurismäen oma Cafe Moskova näkyy elokuvassa Kauas pilvet karkaavat (1996). Elokuvassa Toivon tuolla puolen (2017) vilahtavia oikeita ravintoloita ovat ainakin Gandi ja Bar Wall St. sekä Kummisetä.

Kaurismäen leffoissa koronarajoitukset on huomioitu jo vuosia ennen epidemian alkua: ihmiset eivät puhu toisilleen ja istuvat kaukana toisistaan.

Malla Hukkanen Ravintolahenkilökunta (Nuppu Koivu, Janne Hyytiäinen, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula) seuraa tiiviisti, kun Sherwan Haji lusikoi ruokaansa Aki Kaurismäen elokuvassa Toivon tuolla puolen (2017).

Myös Mika Kaurismäen elokuvat sijoittuvat usein ravintolaan. Esimerkiksi uusin, Mestari Cheng (2019), vei kiinalaiskokin Lapin kylään, jossa uudistui sekä asukkaiden elämä että ravintolamenu.

Lappeenrannan laivaravintolat avautuvat yleensä vapun tienoilla. Kaurismäen veljeksiltä löytyy apu niidenkin kaipuuseen: dokumentissa Saimaa-ilmiö (1981) Suomi-rokkarit ovat seilissä laivalla.

Korona-ajan outoon baaritunnelmiin tuudittanee silti parhaiten Aki Kaurismäen lyhytelokuva Tasqueiro (2012), joka kertoo yksinäisen baarinpitäjän kamppailusta ahdistavan asiakaskadon keskellä.

Ravintolan hiljaiselosta kertoo myös Naoko Ogigamin elokuva Ruokala Lokki (2006). Helsingin Punavuoressa kuvatussa leffassa asiakkaita alkaa virrata paikkaan, kun sen valikoimaan tulee korvapuusteja. Sitä ennen japanilaisruokalan ovea avaavat ainoastaan japania harrastava Tommi (Jarkko Niemi) ja Tarja Markuksen esittämä juopunut nainen, joka vetää paikassa aina snapsin.

Marianna Films Vesa-Matti Loiri ja Kari Väänänen ruokailevat Lapin taikaa Mika Kaurismäen elokuvassa Mestari Cheng (2019).

Woody Allen: Midnight in Paris (2011)

Kirjailijanalku ei samastu aikaansa vaan kaipaa 1920-luvulle ja fitzgeraldien, hemingwayden sekä steinien seuraan. Nämä istuvat hämyisissä paikoissa, kuten vuonna 1845 avatussa Le Polidorissa.

Lappeenrannan laivaravintolat avautuvat yleensä vapun tienoilla. Lähelle niiden maailmaa pääsee dokumentilla Saimaa-ilmiö, jossa Suomi-rokkarit ovat seilissä laivalla.

Sofia Coppola: Lost in Translation (2003)

Bill Murray ja Scarlett Johansson tutustuvat Park Hyatt Tokio -hotellin 52. kerroksen New York Barissa. Viskin mainostamisen ja maistelun ohella elokuva vie kierrokselle karaokebaareihinkin.

Roger Donaldson: Cocktail (1988)

Tom Cruisen uran pohjanoteeraukseksi monesti mainittu elokuva on romanttinen jännäri, joka näyttää juomansekoittajien kotikenttää ja baarimikkojen maailmaa niin Jamaikalla kuin New Yorkissakin.

David McNally: Coyote Ugly (2000)

Lauluntekijän urasta haaveileva nainen päätyy töihin Coyote Ugly -baariin. Kriitikoiden lyttäämä tosipohjainen leffa oli yleisömenestys, kuten sen vuonna 1993 New Yorkissa avattu nimisaluunakin.

Donald Petrie: Mystic Pizza (1988)

Romanttinen kasvukertomus Connecticutin pikkukaupungista Mysticista, jonka vuonna 1973 perustettu pizzapaikka inspiroi käsikirjoittajaa. Julia Robertsin tähdittämä leffa tosin kuvattiin toisaalla.

Gus Van Sant: Good Will Hunting (1997)

Matt Damonin ja Ben Affleckin läpimurtoelokuvassa kaveriporukka juo olutta ja viettää muutenkin aikaansa L Street Tavernissa, joka on todellinen paikallisten suosima pubi Etelä-Bostonissa.

Joel Schumacher: Treffit Elmossa (1985)

Yliopistonuorten kasvukertomuksen kantapaikka on St. Elmo's Fire -ravintola. Paikan esikuva oli Washingtonin Georgetownin yliopiston kampukselle vuonna 1962 avattu ravintola The Tombs.

NBC Ted Danson oli baarimikkona Cheers-televisiosarjan pubissa.

Tv-sarjat

Baarit, kahvilat ja ravintolat ovat televisiosarjojen kantapaikkoja. Homer Simpsonin baari on Moe's, Family Guyssa notkutaan Juopuneessa simpukassa, Villin Pohjolan baari on The Brick, ja Emmerdalen baaritiski löytyy Villapakasta.

Mitä tahansa sarjaa seuraamalla voi kahvitella, käydä teellä tai ottaa olutta, mutta yhdysvaltalaiselle Cheers-sarjalle ravintola oli komedian koko maailma.

Bostonilaiseen baariin kokoontuvista ihmisistä kertova sarja on kuvattu studiolavasteissa, mutta ulkokohtauksissa käytetystä oikeasta, vuonna 1895 perustetusta baarista tuli matkailunähtävyys.

Vuosina 1982–1993 tehty, monesti palkittu tilannekomedia tuotti myös suositun spin off -sarjan Frasier, jossa alkuperäisen sarjan hahmot vierailivat.

Cheersiä voi nyt katsoa ainakin Netflixissä.

Äänestä oma suosikkisi tv-sarjojen baareista, kahviloista ja ravintoloista. Valitsemaan pääset tästä.

Lähteinä hyödynnetty Kirjavinkit-sivustoa ja Yleä