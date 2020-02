Noin 2 000 lippua on jo mennyt – Viidakkokirja on isointa, mitä Teatteri Imatrassa on hetkeen nähty 

Viidakkokirja -näytelmän Imatran ensi-iltaan oli enää viisi lippua myymättä keskiviikkona päivällä.

Teatterinjohtaja Timo Rissanen näyttää erittäin tyytyväiseltä.

– Yleensä meillä on tähän aikaan noin 20 – 40 lippua vielä jäljellä ensi-iltoihin.

Viidakkokirjan ensi-ilta koittaa tämän viikon lauantaina. Siitä on kaikkiaan 35 esitystä, huhtikuun lopulle saakka, ja tällä hetkellä niihin on myyty ja varattu noin 2 000 lippua.

– Olemme puolivälissä koko lipputavoitteesta, Rissanen sanoo.

Varausten määrä on suuri myös siksi, että tämä esitys on perhemusikaali. Senioriväestö, joka useimmiten tekee isoja ryhmämatkoja teatteriesityksiin, ole tämän näytelmän terävintä kohderyhmää, kertoo myyntisihteeri Irma Blankenstein. Imatralaiset ovat tottuneita ostamaan lippunsa melko viime tingassa. Siksi perjantain ennakkoesityksellä ja lauantain ensi-illalla on tärkeä rooli myös markkinoinnissa: puskaradio joko tuo yleisön paikalle, tai pitää sen poissa.

Arttu Muukkonen / Teatteri Imatra Viidakkokirjan Mowglia esittää Antti Laine.

Teatteria rakennettaessa pyörönäyttämö oli liian kallis

Viidakkokirja on suuri seikkailumusikaali. Se tarkoittaa muun muassa suurimpia ja näyttävämpiä lavastuksia, mitä Teatteri Imatrassa on ollut koskaan. Se tarkoittaa myös aivan uutta pyörönäyttämöä.

– Kun teatteria rakennettiin, pyörönäyttämö jätettiin tekemättä. Sen koneisto olisi tullut lavan alle ja vienyt koko lavanalisen tilan ja se olisi maksanut toista sataa tuhatta euroa.

Tätä näytelmää varten pyörönäyttämö kuitenkin rakennettiin – eikä vain tätä, vaan se jää hyödyttämään teatteria hamaan tulevaisuuteen.

Toisin kuin alkuperäisissä suunnitelmissa, tämä pyörönäyttämö rakennettiin lavan päälle. Tarvittaessa sen voi myös nostaa siitä pois ja kantaa varastoon.

Tällaisen pyörönäyttämön hinta ei ollut edes kymmenesosaa lavan alla rakennettavan hinnasta. — Timo Rissanen

– Tämän hinta ei ollut edes kymmenesosaa lavan alla rakennettavan hinnasta, Rissanen sanoo.

Teatteri Imatra Timo Rissanen ja säveltäjä BB Cooper tapasivat Lontoossa.

Se, että osa näyttämöstä pyörii, mahdollistaa muun muassa nopeat vaihdokset tilasta toiseen.

"Parhaat puvut, mitä olen nähnyt"

Lisäksi Viidakkokirja tarkoittaa erittäin näyttäviä pukuja ja maskeja, sekä paljon musiikkia.

– Musiikin säveltänyt englantilainen BB Cooper laittoi kuvia nähtyään viestiä siitä, että onneksi olkoon, nämä ovat parhaat tämän näytelmän puvut ja maskit, mitä hän on koskaan nähnyt. Olen varma siitä, että kun esirippu nousee lavan edestä, niin imatralaisten ensireaktio on että "vau".

Viidakkokirja -näytelmä pohjautuu nobel-palkitun Rudyard Kiplingin tarinoihin. Sen käsikirjoituksen ja laulujen sanat on tehnyt bristolilainen näytelmäkirjailija Toby Hulse ja sen musiikin englantilainen säveltäjä BB Cooper. Molempien suomennokset ovat Rissasen käsialaa.

Imatralla nähtävä versio Viidakkokirjasta sai kantaesityksensä Englannin Nottinghamissa vuonna 2017. Sen jälkeen sitä ovat esittäneet monet harrastajateatterit, mutta tätä ennen ei ainoakaan ammattiteatteri.

Työläs projekti

Vaikka itse teos on klassikko, sen musiikki on uutta: modernia, Kauko-idän tunnelmista kumpuavaa ja jopa rokahtavan sähäkkää.

Mutta työläs tämä projekti on, sen Rissanen sanoo suoraan ja kiittelee teatterin henkilökuntaa.

– Täytyy sanoa, että kyllä tässä takki alkaa olla jo aika tyhjä. Onneksi talvilomani alkaa pian. Näin isoja produktioita pystytä joka vuosi tekemään, Rissanen sanoo. – Viidakkokirja päättää teatterin Hobiteista alkaneen ja Maailman ympäri 80 päivässä -näytelmällä jatkuneen, suurten seikkailuklassikkojen trilogian.