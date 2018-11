Cover-musiikki saa oman tapahtuman Marian aukiolle — tuottaja etsii paikallisia korvamatojen soittajia

Lappeefest on alkanut tiputella ensi kesän esiintyjiään tällä viikolla. Ensimmäinen julkaistu kiinnitys on kolmesta kotimaisesta rapparista koostuva Teflon Brothers -yhtye. Säännöllisesti Etelä-Karjalassa viime aikoina keikkaillutta bändiä voi kuulla Lappeenrannassa jo ennen ensi kesäkuutakin. Rapparit ovat Kaamospuhalluksen pääesiintyjä Urheilutalolla perjantaina 7. joulukuuta. Muita esiintyjiä ovat TakaLaiton ja Rock-Criminals.

MP-viihde, kuvankäsittely Päivi Virt Teflon Brothers koostuu kolmesta rap-artistista, Pyhimyksestä, Heikki Kuulasta ja Volista.

Marian aukiolle on syntymässä myös uusi musiikkitapahtuma Willimiehen Coverit. 29. kesäkuuta järjestettävässä tapahtumassa on jo yhtä paljon kiinnityksiä kuin kaksi viikkoa aiemmin soivassa Lappeefestissa. Se on paikallinen bilemusaa soittava coverbändi The Himmel, jonka kitaristi ja puhemies Kari Lassila on myös uuden tapahtuman luova voima.

— Taustalla oli ajatus, että olisi mukava päästä soittamaan ulkoilmakeikallekin.

Kevyitä rock-covereita, ei ärjymetallia, koska kyse ei ole HC- vaan WC-festarista. — Kari Lassila

The Himmel on työpaikan ympärille vuonna 2001 syntynyt, poprock-covereita Elviksestä nykyaikaan soittava yhtye. Lassilan tavoitteena on löytää seitsemän samanhenkistä bändiä, jotta syntyisi kahdeksan tunnin kattaus lauantaipäiväksi ja samalla idyllinen sekä ilmainen picnic-tapahtuma kaupunkilaisille keskustaan.

— Kevyitä rock-covereita, ei ärjymetallia, koska kyse ei ole HC- vaan WC-festarista, tuottaja rajaa biisilistoja.

Lassila on neuvotellut järjestelyistä jo Lappeenrannan kaupungin kanssa, ja kaupunki tarjoaa sekä tilan että tekniikan. Seuraavaksi hän odottaa paikallisten bändien ilmoittautumisia tapahtumaan. Perinteiseen rokkiin painottuvan biisilistan ohella bändeille asetettuna vaatimuksena on sitova ilmoittautuminen. Se pitää tehdä 31. joulukuuta mennessä osoitteeseen wcfestarit@gmail.com. Samasta paikasta saa tarvittaessa lisätietojakin.

Lassila painottaa, ettei ole etsimässä taitavia ja virheettömästi soittavia bändejä, vaan hyvällä asenteella paikalle itsensä roudaavia tuttujen hittien ja korvamatojen soittajia, joilla on intoa rakentaa yhteinen tapahtuma.

The Himmel on itse soittanut noin 30 aiempaa keikkaansa lähinnä kaveriporukan häissä ja syntymäpäivillä.

— Silti kehdataan lähteä soittamaan aukiolle, vaikka samalla toki jännittää valtavasti, kitaristi Lassila tunnustaa.

Willimiehen Coverit -tapahtuma Marian aukiolla 29.6. kello 14—22.