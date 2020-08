Teemu Pukki pelasi jalkapalloa mummonsa kanssa, käy ilmi Mika Wickströmin uudessa, futistähden tarinan kertovassa lastenkirjassa

Jalkapalloilija Teemu Pukin matkasta lapsuuden takapihoilta jalkapallomaajoukkue Huuhkajiin ja Englannin Valioliigaan on kirjoitettu lastenkirja. Teemu Pukki Baby -teoksen on kirjoittanut lasten- ja nuortenkirjailija Mika Wickström ja sen on kuvittanut sarjakuvataiteilija Arto Nyyssönen.

Kirja on osa Suomen Palloliiton ja Arktinen Banaani -kustantamon käynnistämää kampanjaa, jonka tarkoituksena on kannustaa lapsia lukemaan ja tukea vähävaraisten lasten liikuntaharrastusta.

Kirjan sankarina esiintyvä, Kotkassa varttunut Teemu Pukki kertoo tiedotteessa olevansa mielellään mukana hankkeessa.

– Lukeminen on hauskaa ja tärkeää samoin kuin lasten liikunta. Jos saamme innostettua lapsia tälläkin tavalla lukemaan ja mahdollistetaan joillekin liikuntaharrastus, niin mahtavaa.

Mummolasta maailmalle

Kirjailija Mika Wickström kertoo, että tarinassa vieraillaan myös Kotkassa, mistä Teemu Pukin matka jalkapalloilijana sai alkunsa.

– Kirjan alkusivuilla on muun muassa hauska kuvitus, jossa Pukki on lapsena mummonsa kanssa pelaamassa jalkapalloa Kotkassa kirkkopuistossa ja mummo torjuu palloa kahden puun välissä. Mummo toimi oikeastikin maalivahtina Pukille.

Wickströmin mukaan kirjassa ei ole totuutta paljoa vääristelty, vaan tarina noudattaa hyvin pitkälti tositapahtumien kulkua.

Minulla on ollut poikien lukeminen agendalla. — Mika Wickström

– Olen kutsunut tätä satutarinaksi, joka on totta. Kirja on tehty lapsille sopivaan muotoon, mutta se kertoo kronologisesti Teemu Pukin tarinan. Toisen ihmisen elämällä ei voi ihan miten tahansa pelleillä, Wickström toteaa.

Sankaritarinan ainekset

Wickström kertoo halunneensa jo useampien vuosien ajan tehdä tämäntyyppisen kirjan, mutta oikeanlainen henkilö vain puuttui.

– Minulla on ollut poikien lukeminen agendalla. Kun Teemu Pukki pelasi Championship-pelejä ja maaleja alkoi tulla kuin liukuhihnalla, tajusin, että tässähän se henkilö on, josta löytyy sankaritarinan ainekset.

Wickström kertoo, että hänelle tärkeintä on lasten lukemisen edistäminen, mutta toisaalta hän myös haaveilee siitä, että kirja voisi siivittää lasten omaa liikuntaharrastusta ja saada heidät uskomaan unelmiinsa.

– Teemu Pukin tarina näyttää, että tuollainen enkelikutrinen poika voi nousta alan gladiaattorien maailmaan ja menestyminen on mahdollista. Harva tajuaa, kuinka rankka maailma kilpaurheilu on. Pukkiakin on arvosteltu paljon, mutta on huimaa, miten hän näytti kaikille mihin pystyy.

Maajoukkueen verkkokaupassa myytävien kirjojen hinnasta puolet ohjataan Jalkapallosäätiölle, joka osoittaa summan lyhentämättömänä vähävaraisten lapsiperheiden liikuntaharrastuksia tukevalle Pertti Alaja -rahastolle, kerrotaan tiedotteessa.

– Teemu on hieno esikuva nuorille ja sopii loistavasti lastenkirjan sankariksi, toteaa Jalkapallosäätiön asiamies Timo Huttunen.

Myös junioriseuroilla on ollut kiinnostusta myydä kirjaa, ja hankkia sitä kautta seuransa toimintaan varoja. Mahdollisuutta kirjan myyntiin junioriseurat voivat tiedustella ottamalla yhteyttä kirjan kustantajaan eli Arktiseen Banaaniin.