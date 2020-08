Kolme uuttaa yöravintolaa Lappeenrantaan – Eekoo vastaa iltapaikkojen kysyntään pidentämällä ravintoloidensa aukioloaikoja

Amarillon remontti ja Giggling Marlinin sekä Las Palmasin kiinniolo vähentävät asiakaspaikkoja tuntuvasti. Myös Old Cock pidentää yöravintolansa aukioloaikaa.

Lappeenrannan viikonloppuihin tulee kolme uutta yöravintolaa perjantaista alkaen.

Etelä-Karjalan osuuskauppa (Eekoo) jatkaa Birran, Lampun ja Vennin aukioloaikaa viikonloppuiltoina kello neljään. Samalla niiden toimenkuva laajenee nykyisestä.

Taustalla on Eekoon Amarillon sulkeutuminen yli kuukaudeksi saneerauksen vuoksi viikko sitten.

– Asiakaspaikkoja katosi paljon, ja kesä on näyttänyt, että myöhään auki oleville paikoille on kysyntää. Tähän on tarkoitus vastata, Eekoon juoma- ja seurusteluravintoloiden ryhmäpäällikkö Anu Nykänen kertoo.

Yöravintolapaikkoja lähti keskustasta jo ennen Amarillon remonttia, kun Giggling Marlin ja Las Palmas sulkivat ovensa. Giggling Marlin avautuu kauppakeskus Armadaan syyskuussa.

Eekoo päätti aukioloajoista alkuviikosta. Keskustan toinen toimiva yöravintola Old Cock reagoi heti: sen Valta avaa ovensa viikonloppuiltoina aiempaa aikaisemmin perjantaista lähtien.

Tätä ei ole aiemmin kokeiltu, joten kysymysmerkki se on meillekin. — Anu Nykänen

Birra, Lamppu ja Venn ovat hengeltään erilaisia. Lisääntyvän aukioloajan ohjelma huomioi kunkin konseptin, mutta tuo ravintoloiden öihin myös uusia sävyjä.

– Lampussa on pieni tanssilattia, ja sen retrohenkeä ylläpitää 1970–80-lukujen musiikkia soittava dj, kun Vennissä dj:n soittama funk, jazz ja soul ovat pikemminkin taustamusiikkia, Nykänen sanoo.

Vennin biletystä rajoittavat sekä sen liikeidea että yläkerran hotellihuoneet. Birralle jatkoaika antaa mahdollisuuden näyttää NHL:n käynnissä olevia pudotuspelejä suorina lähetyksinä.

Uusittu Amarillo ja Las Palmas avaavat ovensa 18. syyskuuta entisessä osoitteessa. Eekoo pitää Birran, Lampun ja Vennin pidennetyt aukioloajat Nykäsen mukaan ainakin siihen saakka ja pitempäänkin, jos homma toimii.

– Tätä ei ole aiemmin kokeiltu, joten kysymysmerkki se on meillekin.

Koulujen alkaminen ja iltojen viileneminen vähentävät yleensä sekä ihmisten liikkumista että ravintolamyyntiä.