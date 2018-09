Rakkautta monesta kulmasta — Kaupunginteatterin uusi näytelmä toimii tv-sarjan tapaan

Lapsi pitää viedä kerhoon, auto katsastukseen, pitää tiskata, imuroida yläkerta, ehtiä töihin, katsoa kehutut tv-sarjat. Kun jossain välissä yrität pysähtyä hoitamaan parisuhdetta, iskee valtava väsymys.

Lappeenrannan kaupunginteatterin tuleva ensi-ilta Rakkautta käsittelee parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyviä ilmiöitä ja jännitteitä, joihin on helppo samaistua.

Mutta millaisia kipupisteitä ja ristiriitoja rakkauteen on liittynyt 50 vuotta tai 100 vuotta sitten? Näytelmä antaa perspektiiviä myös siihen.

Näytelmään on ammennettu myös näyttelijöiden kokemuksia aiheesta

Teatterin pienellä näyttämöllä nähtävä Rakkautta on kirjailija Maria Jotunin teksteistä sovitettu näytelmä, johon ohjaaja Tuomo Rämö on kuitenkin käyttänyt reippaasti taiteellista valtaa ja vapautta. Kyseessä on puhenäytelmä, jonka tyylilaji liikkuu draaman ja tragikomiikan välimaastossa.

Rämö on ammentanut näytelmään omia tuntojaan ja näkemyksiään rakkaudesta, mutta myös näyttelijöiden Sanna Kemppaisen, Vilma Putron ja Jussi Johnssonin ajatuksia ja kokemuksia aiheesta.

Esityksessä liikutaan kolmella eri aikakaudella: nykypäivässä, 1960-luvulla ja 1910-luvulla.

Maria Jotuni kirjoitti alkuperäisen Rakkautta-novellin vuonna 1907. Jotuni oli feministi, joka toi esiin etenkin naisen alistettua ja epätasa-arvoista asemaa. 1910-luvulle sijoittuva tarina käsitteleekin parisuhdetta järkiavioliiton ja taloudellisen vallankäytön näkökulmasta.

2000-luvulla suhteet loppuvat, kun tajutaan, että jotain puuttuu

Sen rinnalla 2000-luvun parisuhdeongelmat ovat kuin toisesta maailmasta. Aviomies ottaa osaa perheen elämään ja kotitöihin ja pariskunta istuu tasa-arvoisena sohvalla. Jotain silti puuttuu, kuten suhteen alussa koettu intohimo ja sähköisyys.

— 2000-luvun tarina on mielestäni tunnistettava kuvaus nykyajan parisuhteiden päättymisestä. Suhteet loppuvat ikään kuin yhtäkkiä, kun tajutaan, että jotain puuttuu, vaikka muuten onkin kivaa, Rämö kertoo.

Olisi hienoa, jos esityksemme toimisi kuin laadukkaat tv-sarjat. — Tuomo Rämö

Ohjaaja Tuomo Rämö toivookin, että parhaimmillaan Rakkautta-näytelmä tarjoaisi yleisölle keskustelunavauksen omaan arkeen.

— Olisi hienoa, jos esityksemme toimisi kuin laadukkaat tv-sarjat. Eli tarjoaisi jokaiselle omaan arkeen rinnastettavia ja verrattavia kokemuksia, joista voi yhdessä keskustella, Rämö sanoo.

Lappeenrantalaisyleisö on aiemmin päässyt näkemään Rämön ohjauksista klassikot Rikos ja rangaistus ja Oikeusjuttu sekä komedian Jonni, joka kertoi savitaipalelaisesta keihäänheittäjästä Jonni Myyrästä. Rämö on kotoisin Lappeenrannasta.

Rakkautta-näytelmän ensi-ilta Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 22.9. klo 18.30.