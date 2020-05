Krokotiilirock ei soi Linnoituksessa kesällä – Korona siirtää Lappeenrannan kesäteatterin kantaesityksen vuoteen 2021, mutta Taavetissa voi olla yksipäiväinen teatteritapahtuma

Lappeenrannan kesäteatterin ensi kesän kantaesitys, Krokotiilirock-näytelmä, siirtyy kesään 2021. Esityksen tuotannosta vastaava Polartuotanto Oy on päättänyt siirtää näytelmän esitykset koronapandemian vuoksi.

Polartuotannon toimitusjohtaja Marko Nuutinen kertoo tiedotteessa, että näytöskauden siirtäminen oli pitkän harkinnan tulos.

Näytöskauden siirtäminen oli raskas päätös. — Marko Nuutinen

– Koemme tärkeäksi, että kulttuuritapahtumissa käyminen olisi kaikille turvallista. Näytöskauden siirtäminen oli meille äärimmäisen raskas päätös, sillä se vaikuttaa monen ihmisen työhön. Koemme kuitenkin, että päätös oli näissä olosuhteissa ainoa oikea.

Jo ennakkoon ostetut kesäteatteriliput on mahdollista siirtää käytettäviksi ensi vuonna. Krokotiilirockin 2021 näytöskalenteria rakennetaan parhaillaan, jotta asiakkaat voivat esittää paikkavarauksia lippusiirtojen yhteydessä.

Näytöskalenterin valmistumisesta, lippusiirroista sekä mahdollisista lippujen palautuksista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Etelä-Karjalan kesäteatterikalenteri uhkaa Polartuotannon ilmoituksen lisäksi tyhjentyä muutenkin.

Imatran Kruununpuiston kesäteatteri kertoi tiistaina, että se harkitsee Pokka pitää -näytelmän siirtämistä vuodella. Lopullinen päätös on luvassa myöhemmin tällä viikolla.

Maakunnan perinteisistä kesäteattereista Aholan nuorisoseura Joutsenossa, Mikkis-teatteri Parikkalassa ja Välijoen nuorisoseura Savitaipaleella ilmoittivat jo aiemmin peruvansa esityksensä koronaviruksen vuoksi. Myös Parikan päreet Parikkalassa peruu ensi kesän esitykset. Lappeenrannan Pulsassa kesäteatteria esittänyt Rata-ryhmä siirtää kesäksi kaavailtua Papin tytär -näytelmää, ja sen ensi-ilta voi olla jo ennen kesää 2021.

Imatran ohella kesäesitysten järjestämistä pohtii Taavetin teatteripäivät. Tuottaja Jouni Henttu kertoo, että tapahtuma toteutuu yksipäiväisenä 4. heinäkuuta, jos se toteutuu.

– Meillä on kaksi esitystä, jotka voi vetää taloudellisesti kannattavaksi pienellekin yleisömäärälle.

Teatteripäivä-porukan näytelmiä on esitetty myös muilla kotimaisilla festivaaleilla, ja porukan emotapahtuma, Hailuodon festivaali, on peruttu ensi kesältä.

– Kovasti yritetään saada tapahtuman järjestymään jo pelkästään sen vuoksi, että kaikki muut on peruttu.

Juttua muokattu 6.5. kello 16.27: lisätty maakunnan kesäteattereita koskevaa tietoa tekstiin ja otsikkoon.