Kokouksia, työpajoja ja tyky-toimintaa — Galleria Pihatto jatkaa näyttelytoimintaa Lappeenrannassa, mutta kurkottaa kuvataiteen tuolle puolen, jotta tilaa pyörittävän yhdistyksen toimintaedellytykset paranevat

Galleria Pihatto herää Ruususen unesta. Niin ystävä luonnehti gallerian tulevaa elämää sitä pyörittävän yhdistyksen toiminnanjohtajalle Kirsi Härkäselle.

— Se oli puoli vuotta uinuva paikka kaupungissa.

Pihatto on aikoinaan kunnostettu galleriaksi, ja näyttelytoiminta on sen pääasiallista toimintaa jatkossakin. Rinnalle tavoitellaan silti muutakin, jonka on tarkoitus lisätä sekä tietoisuutta paikasta että yhdistyksen toimintaedellytyksiä.

— Pihaton ympäristössä on upea arboretum, jota ei juuri ole hyödynnetty. Galleria näyttelyineen on puolestaan luova tila, jossa järjestetyt yrityspalaverit voisivat olla inspiroivia, toiminnanjohtaja hahmottelee.

Hänen mukaansa myös erilaiset musiikkitapahtumat toimivat hyvin keskellä kuvataidetta ja voivat yhdessä tuottaa miellyttäviä elämyksiä. Tilan toimintaa sanelee avoimuus. Mitään ideoita ei aiota sulkea ulkopuolelle.

Kirsi Härkänen itse inspiroituu kuvataiteesta ja musiikista. Joutsenossa kasvanut ja Lappeenrannassa aikuisvuotensa pääasiassa elänyt nainen harrastaa niitä nauttimalla muiden tuotoksista.

Nyt tavoitteena on yrittää välittää nautintoa muillekin.

Härkänen on suorittanut kaupallisen alan ja kasvatustieteiden opintoja ja ollut viime vuodet päiväkotiopettajana. Lasten kulttuurikasvatus on ollut hänelle erityinen kiinnostuskohde.

Perehdyttäminen on toiminut kaksisuuntaisesti.

— Olen mukana vapaaehtoistoiminnassa tukihenkilönä, ja erityisryhmään kuuluva tuettavani on opettanut minut tykkäämään teatterista, jossa olemme käyneet paljon.

Galleria Pihatto Kirsi Härkänen (vas.) kuvataiteilija Maaria Märkälän ateljeessa Kaapelitehtaalla Helsingissä. Märkälän näyttely Vähän lisää shampanjaa avaa Pihaton näyttelytoiminnan 29. elokuuta.

Pihaton uusi toimintaidea perustuu Härkäsen mukaan tällaiselle vastavuoroisuudelle.

— Ei tarvitse osata eikä tietää, vaan tulla käymään ja testata, herääkö tunteita. Ne luovat pohjan uuden oppimiselle ja jakamiselle.

Pihaton toimintaa varten perustettu Kulttuuri- ja taidetila -yhdistys toimii toistaiseksi vapaaehtoisvoimin. Lappeenrannan kaupunki tukee yhdistystä, ja noin viidenneksen kokonaisbudjetista tuova raha pitää pyörät liikkeellä.

Loppuja 80 prosenttia voittoa tuottamaton yhdistys tavoittelee mahdollisilla apurahoilla, mutta erityisesti yhteistyöllä yritysten kanssa.

— Liike-elämän kanssa on tarkoitus toimia tavalla, josta hyötyy kumpikin osapuoli.

Marleena Liikkanen Kirsi Härkänen innostuu itse eniten kuvataiteesta ja musiikista, mutta on kasvanut nauttimaan myös muun muassa teatterista.

Vapaaehtoistyötä virkavapaalla tekevän toiminnanjohtajan mukaan yhdistyksen jäsenkunta koostuu nyt sekä liike-elämän osaajista että eri taiteenalojen ja käsityön osaajista, mutta aktiivijäsenien etsintä on jatkuvaa.

Yhdistyksen perustamisen taustalla oli huoli Pihaton ovien sulkeutumisesta yleisöltä.

— Jo arboretumin läpi kävely Pihattoon tuottaa mahtavan fiiliksen. Kaikilla pitäisi olla oikeus nauttia siitä, Härkänen perustelee.

Kulttuuri- ja taidetila ry

Vuonna 2019 Galleria Pihaton toimintaa varten perustettu yhdistys.

Järjestää Galleria Pihatossa taidenäyttelyitä ja muita muiden kulttuurin alojen matalan kynnyksen tapahtumia.

Vuokraa Galleria Pihattoa ympäristöineen kokouksia, tyky-tapahtumia ja työpajoja varten.

Järjestää myös arboretum-kävelyitä, galleriakoiratapaamisia ja teosesittelyjä, joista on sovittava etukäteen.

Lisätietoja www.galleriapihatto.com

3 lukua Pihatosta

Kunnostettu kivinavetasta näyttelytilaksi vuonna 1996.

Kaakkois-Suomen valokuvakeskus vastasi tilasta vuodesta 2015 lähtien.

Näyttely- ja tapahtumatila on kooltaan 160 neliömetriä.