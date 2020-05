Kaipaatko tekemistä sohvalla? Katso tästä tv-toimittajan tärpit kaikkien aikojen komediasarjoihin

Elämä ilman naurua ei ole elämisen arvoinen. Iloa elämään tuovat muun muassa tilannekomediat, eli sitcomit. Katso ainakin tämä tusina.

30 Rock (2006–2013): Tina Fey on tv-komedian nero. Luomassaan sarjassa hän esittää NBC-kanavan sketsisarjan pääkäsikirjoittajaa, joka joutuu jatkuvasti kaitsemaan alaisiaan. Vitsitykitys on jatkuvaa ja täynnä viittauksia joka suuntaan. Nimi 30 Rock tulee NBC:n päämajan osoitteesta, 30 Rockefeller Plaza.

Ensisilmäyksellä (How I Met Your Mother, 2005–2014): Kuusi ystävystä ja New York. Hahmokaarti on aivan loistava ja rakastettava. Pukuja rakastava itsevarma naistenmies Barney (Neil Patrick Harris) suoltaa jatkuvasti tappohauskoja letkautuksia.

Frasier (1993–2004): Cheers-sarjasta tuttu radiopsykologi Frasier Crane (Kelsey Grammer) muuttaa kotikaupunkiinsa Seattleen. 263 jaksoon ei mahdu yhtään epäonnistumista. Se on melkoinen saavutus.

Frendit (Friends, 1994–2004): Eihän tätä listaa voi ilman Frendejä tehdä. Toiseksi paras kuuden päähenkilön New Yorkiin sijoittuva komediasarja koskaan. Roolitus on aivan napakymppi. Sarja on yhä hyvin suosittu, joten monta asiaa on tehty oikein.

IT-porukka (The IT Crowd, 2006–2013): Vähemmän tunnettu sarja tällä listalle mutta ehdottomasti katsomisen arvoinen. IT-porukka tulee Britanniasta. Aivan nerokasta nörttihuumoria ilman, että katsojan tarvitsee olla nörtti. Firman it-osaston kolmikko työskentelee kellarissa, eikä juuri arvostusta työlleen saa.

Jäitä hattuun (Curb Your Enthusiasm, 2000–): Seinfeld-sarjan toinen luoja Larry David esittää itseään, tai paremminkin itsensä parodiaa. Mies pitää tiukasti kiinni periaatteistaan ja joutuu siksi jatkuvasti vaikeuksiin. Dialogi on enimmäkseen improvisoitua.

Paluu pulpettiin (Community, 2009–2015): Ehkä aliarvostetuin sitcom koskaan suhteessa hauskuuteensa. Nerokasta settiä. Kunnallisen collegen opintopiirin jäsenet kasvavat tiukaksi ystäväporukaksi. Huumori on usein melkoisen metaa ja juonikuviot todella omaperäisiä.

Perhe on pahin (All in the Family, 1971–1979): Elämäntapakonservatiivi Archie Bunker (Carroll O’Connor) on tv-historian ikimuistoisimpia hahmoja. Liberaali vävypoika ”Läskipää” (Rob Rainer) on hänen vastaparinsa. Perhekomedioiden merkittävimpiä teoksia koskaan. Nykyaika tarvitsisi sarjasta uuden version.

Pitkän Jussin majatalo (Fawlty Towers, 1975–1979): Ehkä rakastetuin brittikomedia koskaan. Hotellinpitäjä Basil Fawlty (John Cleese) on epäpätevä säätäjä, joka ei näe omia puutteitaan. Jos tv-komedian tekijöitä ei kouluteta juuri tätä sarjaa katsoen, se on suuri virhe.

Seinfeld (1989–1998): Seinfeld on mielentila. Sarjasta on vaikea nostaa esiin yksittäisiä irtovitsejä, koska kyse ei ole siitä. Päähenkilöt ovat oikeastaan aika epäsympaattisia, ja he joutuvat ongelmiin itsekkyyttään. Ei haleja, ei pusuja, ei opetuksia. Ei ihme, että yleisöltä kesti nelisen vuotta löytää sarja. Loppu onkin sitten sitä tv-historiaa.

Sukuvika (Arrested Development, 2003–2019): Blunthien perhe ei pidä yhtä eikä luota toisiinsa. Ei vaikka tervejärkinen Michael (Jason Bateman) parhaansa yrittääkin. Huumoritykitys liikkuu ylinopeuden rajalle, eikä hyviäkään vitsejä jäädä alleviivaamaan. Lisäksi huumori on hyvin älykästä.

Tyttökullat (Golden Girls, 1985–1992): Muistatteko toisen sarjan, jonka päärooleissa on useampi ikääntynyt nainen? Aivan, eipä niitä taida Tyttökultien lisäksi juuri muita olla, vielä tänä päivänäkään. Neljä hyvin erilaista naista elää samassa talossa Miamissa. Aluksi he ovat vain roolihahmoja, pian katsojan ystäviä.