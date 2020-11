Lappeenrannassa kasvanut Tomi Salesvuo teki kappaleen nuorten miesten ongelmista, katso East Funk Attackin Help me-video tästä

Tomi Salesvuon bändi East Funk Attack nostaa uutuusvideollaan Help Me esiin suuren ajankohtaisen yhteiskunnallisen ongelman, nuorten aikuisten miesten syrjäytymisen. Kitaravetoinen biisi ja ohjaaja Joel Korhosen urbaani tarina kuvaavat syrjäytymisen kanssa painivan nuoren miehen elämää sekä ajatuksia katkenneesta ystävyydestä, yhteenkuuluvuuden tunteesta, yksinäisyyden haasteista mutta myös myös ystävyyden ja auttamisen voimasta.

Help me -kappaleen on säveltänyt Lappeenrannassa varttunut Tomi Salesvuo. Hän on myös sanoittanut sen yhdessä Julia Vuorisen kanssa. Musiikkivideo julkaistaan Musiikkisaton ja Eclipse Musicin yhteistyönä.

East Funk Attack on esiintynyt Euroopassa vuosien varrella useasti. Koronan vuoksi peruttu Saksan kiertue on nyt sovittu tehtäväksi maaliskuussa 2021. Tomi Salesvuo toimii myös aktiivisesti rytmimusiikin pedagogina niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hän toimii Metropolia ammattikorkeakoulun musiikin tutkinnon lehtorina ja on myös yksi Rockway.fi-verkkopalvelun opettajista.

Youtubessa julkaistun videon voi katsoa tästä.