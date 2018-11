Neljäs biisi kaikukopasta ulos. Kitarataiteilija Jyrki Myllärisen (s. 1961) tohtorin tutkinnosta on pian neljä viidesosaa soitettu, mutta valmistumisen kanssa ei ole kiirettä. Viimeistä viidettä kappaletta jo sävelletään, mutta sen esitys on vuorossa vuonna 2020, jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan.

— Pitkässä prosessissa on paljon muutakin kuin soittaminen, hän perustelee.

Kuten musiikin säveltäminen ja tekstin tuottaminen.

Oma sävellys on vuorossa viimeisessä tohtorikonsertissa, ja se sisältää paljon muutakin nuotittamista kuin musiikin. Tutkinnon kirjallinen puoli perustuu Jukka Tiensuun Drang-kitarateoksen (1998) tutkailemiseen.

Yritän selvittää, mitä kaikkea Tiensuun musiikki on syönyt. — Jyrki Myllärinen

Tiensuu on helsinkiläissyntyinen muusikko ja säveltäjä, Drang puolestaan hänen sooloteoksensa kitaralle, joka on sävelletty tilaustyönä Tampereen ensimmäisten kansainvälisten kitarakilpailujen ohjelmistoon.

— Tiensuun musiikki sisältää moninaisia viittauksia ja on rikas soinnillisesti. Yritän selvittää, mitä kaikkea se on syönyt ja miten sen voi parhaiten tuoda esiin, Myllärinen kertoo tehtävänasettelustaan.

Säveltäjä ei ole savolainen, mutta jättää kitaristin mukaan silti vastuun musiikkinsa tulkinnasta sekä esittäjälle että kuulijalle. Subjektiivisuus ohjaa estetiikkaa.

— Omasta mielestä kaunis voikin olla toisen mielestä järisyttävää.

Myllärinen tekee muitakin kuin tohtorikeikkoja, mutta hän on tutkintoa tehdessä saanut syvyyttä säveliin. Esiintyvän muusikon antaa mennä -asenne on pysähtynyt soitettavien biisien äärelle pohtimaan sekä niiden taustoja että selvittelemään filosofiaa.

— Musiikin tarkasteleminen laajemmasta näkökulmasta oli tärkeimpiä syitä aloittaa tämä projekti, viikonloppuna järjestettävän Ja kitara soi -festivaalin taiteellinen johtaja sanoo.

Miikka Pirinen Eija Kankaanranta soitti Kaija Saariahoa hiljattain New Yorkissa, nyt hän soittaa Jukka Tiensuuta Lappeenrannassa.

Ja kitara soi -festivaali starttaa Tiensuun musiikilla, jota Myllärisen ohella tapahtuman avauskonsertissa soittavat säveltäjä itse, Veli Kujala (harmonikka), Eija Kankaanranta (kantele), Markus Hohti (sello) ja Hanna Hohti (alttoviulu). Tiensuu on ollut esiintyvä taiteilija, mutta esiintyy nykyisin harvoin, eikä tämän säveltuotantoa tutkiva ja siitä erityisen paljon pitävä Myllärinen ole koskaan soittanut suosikkinsa kanssa.

Myös Kujala ja Hohtien pariskunta saa festivaalin taiteellisen johtajan innostumaan.

— Kujala on uskomaton harmonikan soittaja, Markus Hohti nykymusiikin guruja, joka konsertoi paljon ja joka uusii ohjelmistonsa usein, ja Hanna-vaimo tosi kova alttoviulisti. Hauskaa, että aviopari pääsee soittamaan yhdessä, Myllärinen suitsuttaa.

Kansainvälisen tason viimeistelee Kankaanranta, jonka kanteleella on aika pitkä roudausmatka.

Kankaanranta on kiertänyt maailmaa Kaija Saariahon uusimman oopperan Only the Sound Remains esityksissä. Kannel on soinut tähtenä oopperataloissa Amsterdamista Helsinkiin ja Pariisin Palais Garnieriin.

Kuukausi sitten Kankaanranta soitti Madridin Teatro Realissa, kaksi viikkoa sitten New Yorkin Lincoln Centerissä. Tänään torstaina kantelisti musisoi Myllärisen ystävien joukossa Raatihuoneella Lappeenrannassa.

Ja kitara soi -festivaalin ohjelmisto

29.11. kello 19 Raatihuone: Omaggio a Jukka Tiensuu. Kitaralle sävellettyjä soolo- ja kamarimusiikkiteoksia.

30.11. kello 19 Raatihuone: Musiikkiteatterimonologi Jouez! — Molieren matkassa. Cembalisti-näyttelijä Elina Mustosen soolossa pätkiä syvällisiä huomioita ihmisistä tehneen Molieren näytelmistä ja niiden aikalaisten musiikkia.

1.12. kello 19 Galleria Pihatto: Lava on vapaa -ilmaistilaisuus. Argentiinalainen La Chimera -orkesteri, Jyrki Myllärinen ja yllätysesiintyjiä, joihin voi halutessaan kuulua myös itse, jos haluaa laulaa, lausua, näytellä tai soittaa.

2.12. kello 16 Lappeen Marian kirkko: Ariel Ramirezin Misa Criolla. La Chimera ja Etelä-Karjalan klassinen kuoro harvoin alkuperämaan muusikoilla ja perinteisillä soittimilla Suomessa esitetyssä argentiinalaisessa kreolimessussa.

Juttua muokattu 29.11. kello 10.11: Korjattu Eija Kankaanrannan kirjoitusasu otsikossa.