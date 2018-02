Rakkautta, rallattelua ja satuklassikoita — Etelä-Karjalan teattereiden syyskausi on kuin samasta puusta veistetty Lappeenrannan kaupunginteatterissa ja Teatteri Imatrassa on kolme ensi-iltaa syksyllä 2018. Lappeenrannassa kuullaan Helismaata ja Kärkeä, Imatralla nähdään Eastwoodia. Minna Mänttäri Teatterinjohtaja Timo Sokura ohjaa Lappeenrannan kaupunginteatteriin Suutarin tyttären pihalla -näytelmän, jonka myötä teatterin Salmi-Goodman-kausi vaihtuu Helismaa-Kärki-kauteen.

Lappeenrannan kaupunginteatteri siirtyy villeistä vuosista rillumareihin ensi syksynä. Teatterin suuren näyttämön syyskauden avaa sanoittajalegenda Reino Helismaan kirjoittama kansannäytelmä Suutarin tyttären pihalla (1954).

1950-luvulle kuljettava näytelmä on musiikkipainotteinen, ja sen sävelistä vastaan Helismaan aisapari Toivo Kärki.

— Laulunäytelmässä on liki 30 musiikkinumeroa, joita säestää kolmihenkinen orkesteri, teatterinjohtaja Timo Sokura sanoo.

Maaseututunnelmiin sijoittuvan näytelmän ohjaa Sokura. Sen ensi-ilta on 8. syyskuuta, ja lipunmyynti esityksiin alkaa maaliskuussa.

Suutarin tyttärellä riittää hupailussa kilpakosijoita, mutta pienen puolen syksy alkaa rakkauspuheella.

Rakkautta-näytelmä perustuu Maria Jotunin teksteihin, ja se käsittelee rakkautta eri muodoissa. Rakkautta saa ensi-iltansa 22. syyskuuta. Esityksen ohjaa Tuomo Rämö, jonka edellinen työ teatterissa oli urheilukomedia Jonni Myyrästä.

Syksyn tunneskaalaa laventaa joulukuussa Vaahteramäen Eemeli. Astrid Lindgrenin luomassa maailmassa metkuillaan ja veistellään puu-ukkoja arestissa musiikkinumeroilla höystetysti 1. joulukuuta lähtien. Klassikon ohjaa Iiris Rannio.

Kaupunginteatteri julkistaa syksyn vierailuesityksensä myöhemmin.

Kaupunginteatterin syksyn ohjelmistossa on kolmen uuden ensi-illan ohella 21. huhtikuuta ensi-iltaan tuleva, Agatha Christien rikosklassikko Hiirenloukku, jonka ohjaa Rannio. Teatteri julkistaa syksyn vierailuesityksensä myöhemmin.

ANU PAKARINEN Ari-Matti Hedman ja Ulla Maija-Järnstedt ovat Hiljaisten siltojen valokuvaaja Robert Kincaid ja maatilan perheenemäntä Francesca.

Imatran teatterissa on myös kolme ensi-iltaa syksyllä 2018. Teatteri Imatra avaa kautensa Pikku Hiisi -näyttämön lastennäytelmällä Hannu ja Kerttu 4. syyskuuta. Grimmin veljesten klassikkosadun modernisoi teatterinjohtaja Timo Rissanen.

Rakkautta on ilmassa 29. syyskuuta lähtien, kun Robert James Wallerin tositapahtumiin perustuvan kirjan pohjalta dramatisoitu Hiljaiset sillat saa ensi-iltansa. Clint Eastwoodin elokuvasovituksena tutun tarinan ohjaa Imatralla Rissanen.

Teatteri Imatran syksyn kolmas ensi-ilta 2. marraskuuta on oma kantaesitys. Musiikkirevyyn Kolme muskottisoturia ohjaa Pia Lunkka. Livebändin hittitykityksen kuljettaman käsikirjoituksen laatii Lunkan ohella teatteri Imatran väki yhdessä.

Teatteriensi-illat

4.9. Hannu ja Kerttu Teatteri Imatrassa.

8.9. Suutarin tyttären pihalla Lappeenrannan kaupunginteatterissa.

22.9. Rakkautta Lappeenrannan kaupunginteatterissa.

29.9. Hiljaiset sillat Teatteri Imatrassa.

2.11. Kolme muskottisoturia Teatteri Imatrassa.

1.12. Vaahteramäen Eemeli Lappeenrannan kaupunginteatterissa.