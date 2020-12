Lappeenrannan kaupunginorkesterin piti konsertoida Lappeenrannan kirkoissa viime viikolla ja esittää konserteissaan Mozartin säveltämät kappaleet Viulukonsertto nro 4 D-duuri ja Sinfonia nro 39 Es-duuri.

Koronarajoitusten tiukentumisen vuoksi orkesteri päätyi soittamaan biisit Lappeenranta-salissa ja taltioimaan ne nettiin kuunneltavaksi. 10. joulukuuta taltioidut esitykset löytyvät Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalta tämän vuoden loppuun – ilmaiseksi.

Mozart sävelsi kolmiosaisen viulukonserton Salzburgin-vuosinaan (1775), siis parikymppisenä, ennen kuin jätti syntymäkaupunkinsa.

Sinfonia on puolestaan valmistunut vuonna 1778 ja on kolmanneksi viimeinen Mozartin säveltämistä sinfonioista. Teoksen esityksestä säveltäjänsä elinaikana (Mozart kuoli vuonna 1791) ei ole varmaa tietoa, mutta nykyisin se on sinfoniaorkestereiden keskeistä ohjelmistoa.

Tallenteissa Lappeenrannan kaupunginorkesteria johtaa omalla viulullaan orkesterin taiteellinen johtaja Erkki Lasonpalo.

Joulutervehdys ennen joulua

Orkesteri striimasi Saimaa Sinfoniettana joitakin syksyn konsertteja, mutta Youtube-taltiointi on livestriimejä pitkäkestoisempi ilo, orkesterin intendentti Milko Vesalainen perustelee tallenteen tekemistä.

– Videointi paikkaa ikävää konserttien perumista, ja hyvää mieltä haluttiin tarjota rauhassa joulunpyhinä kuultavaksi, hän sanoo.

Hyvän mielen luominen soittamalla ei lopu Mozartin esittämiseen. Vesalaisen mukaan orkesteri valmistelee parhaillaan joulutervehdystä, joka sisältää joulu- ja talvisesonkiin liittyvien kappaleiden verkkojulkaisuja vielä ennen joulua.