Eekoon musiikkifestivaali on ensi kertaa sille nimen antaneella paikalla. Lappeefest testaa Kansalaistorin ison tapahtuman alustana, ja School’s Outin herättämistä huolista ei nyt tarvitse välittää. Tapahtumia varten saneerattu tori joutuu uudelleen remonttiin kesäkauden jälkeen.

Lappeefest on uuden edessä. Etelä-Karjalan osuuskaupan (Eekoo) järjestämä musiikkitapahtuma soi ensimmäistä kertaa paikalla, jonka mukaan festivaali on kastettu ja jonne se on myös alun perin suunniteltu.