Kolmannes suomalaisista lisäsi musiikinkuunteluaan koronakevään ja -kesän aikana. Soittolistoille ovat nousseet vanhat hitit Rocky-elokuvista tutusta Eye Of The Tigerista Kari Tapion Myrskyn jälkeen -hittiin.

Kolmannes suomalaisista lisäsi musiikinkuunteluaan koronakevään ja -kesän aikana, käy ilmi Teoston ja Musiikkituottajien teettämästä laajasta tutkimuksesta.

Koska livekeikat oli suurelta osin peruttu, musiikin kuluttamisen kasvu tapahtui digitaalisilla alustoilla.

Niin YouTube, Spotify kuin kaikki muutkin musiikin suoratoistopalvelut kasvattivat suosiotaan verrattuna edelliseen tutkimukseen.

Radio on kuitenkin edelleen suosituin musiikin lähde, sitä kuuntelee viikoittain noin neljä miljoonaa ihmistä.

Suosituinta verkkopalvelua eli YouTubea käyttää musiikin kuunteluun puolestaan 53 prosenttia vastanneista eli koko väestöön suhteutettuna hieman alle kolme miljoonaa ihmistä.

Livestriimattua keikkaa kuunteli ensimmäistä kertaa tänä vuonna lähes puoli miljoonaa ihmistä

Tutkimuksen mukaan kahdella miljoonalla suomalaisella jäi yksi tai useampi suunniteltu konsertti- tai keikkakäynti väliin koronan takia.

Livekeikkojen jättämää tyhjiötä täytettiin artistien ja bändien livekeikoilla netissä ja telkkarissa. Livestriimattua keikkaa kuunteli ensimmäistä kertaa tänä vuonna lähes puoli miljoonaa ihmistä.

Tutkimus on tehty elokuussa, joten striimattuja keikkoja katsoneiden kokonaismäärä noussee vielä merkittävästi. Esimerkiksi Vesalan ja Insomniumin kaltaiset kärkiartistit ovat tehneet nettikeikkoja myös kuluneen syksyn aikana.

Yli kolmannes vastanneista oli katsonut kokonaisen keikan verkosta tai televisiosta. Maksutonta livestriimattua konserttia oli vastaajista seurannut noin neljännes ja maksullisiakin viisi prosenttia.

Kun oikeille keikoille taas joskus laajasti päästään, haluavat ihmiset nähdä kyselyn perusteella JVG:n, Antti Tuiskun, Lauri Tähkän, Juha Tapion ja Iron Maidenin.

JVG ja Antti Tuisku ovatkin kärjessä myös, kun kysyttiin artisteja, joiden avulla saadaan aikaan parhaat bileet.

Television katselu kasvoi etenkin keväällä, ja tämä näkyy myös musiikkiviihdeohjelmien suosiossa.

Vain elämää -ohjelmaa on tutkimuksen arvion mukaan katsonut 2,5 miljoonaa katsojaa, Voice of Finlandia 2,3 miljoonaa ja Idolsia 2,1 miljoonaa.

Ohjelmista Voice of Finland on nuorten katsojien suosiossa, Tähdet tähdet ja SuomiLove puolestaan houkuttelevat erityisesti iäkkäitä katsojia.

Musiikki ollut tärkeä lohtu

Musiikki on ollut tärkeä lohtu kevään ja kesän aikana neljännekselle kyselyyn vastanneista

Biisit, joita kuunnellaan eniten, kun halutaan fiilistä ja energiaa ovat Rocky-elokuvista tuttu Survivorin Eye Of The Tiger, Pharrel Williamsin vuoden 2013 jättihitti Happy, Queenin Don’t Stop Me Now, Kari Tapion Myrskyn jälkeen ja Elastisen Eteen ja ylös.

Koronakesän 2020 kesähitit olivat kyselyyn vastanneiden mukaan Williamin Penelope, Behmin Frida ja Arttu Wiskarin Tässäkö tää oli.

Williamin ja Behmin nouseminen kärkeen kertoo, että korona ei torpannut uusien artistien esiinmarssia, vaikka aika oli vaikea kulttuurialalle.

Tutkimuksesta todetaan, että koronatilanteen vuoksi entisestään kasvaneen sosiaalisen median ja striimauspalveluiden käytön voi olettaa jopa nopeuttaneen uusien artistien läpilyöntiä erityisesti nuorempien kohderyhmien keskuudessa.

– Uusien artistien läpimurto tapahtuu useimmiten ensin verkossa ja leviää sieltä radioon ja muuhun mediaan. Konsertteihin ja keikoille mennään kuuntelemaan artisteja, jotka on jo valmiiksi hyviksi havaittu, tutkimuksessa taustoitetaan.