Orkesteri on etukäteen pohtinut mahdollisia ehdokkaita, mutta vaikenee nimistä. Ryhmässä suurin asiantuntemus on kahdella orkesterin jäsenellä.

Lappeenrannan kaupunginorkesteri jännittää paitsi torstai-illan livelevytystä myös uuden taiteellisen johtajan nimeämistä. Kapellimestari Vytautas Lukociuksen johtajakausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, ja seuraajan nimen pitäisi olla selvillä jo kesäkuussa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta nimesi keskiviikon kokouksessa valitsijaryhmän, joka alkaa valmistella valintaa.

Orkesteri on selvitellyt mahdollisia ehdokkaita itse kuluvan kevään aikana. Intendentti Milko Vesalainen on vaitonainen ajatuksissa hautuneista nimistä ja yhteydenottojen lukumäärästä.

— Avoimia kysymyksiä on vielä liian paljon, hän toteaa.

Alustavassa selvityksessä orkesteri on pohtinut tulevan taiteellisen johtajan halua kehittää orkesteria ja sitoutua tehtävään ajallisesti. Orkesteri kuuntelee kaupungintalon näkemystäkin, jossa painottuu uuden taiteellisen johtajan sopivuus kuntatalouden realiteetteihin.

Taiteellisen johtajan valinta kutsumenettelyllä on tavallista Suomessa, ja käytännössä kapellimestarien vierailut orkestereissa ovat työhaastatteluja.

Orkesterin puikoissa on kotimaisista kapellimestareista kalenterivuoden aikana käynyt Erkki Lasonpalo, joka oli ehdolla jo edellisellä kerralla ja nyt todennäköisesti liian kiireinen, Janne Valkeajoki, jonka opinnot ovat kesken, ja Taavi Oramo, joka on nousussa ja siksi kenties liian kallis.

Valitsijaryhmään kuuluvat intendentti ja orkesterin nimeämä toinen jäsen, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajat Eeva Arvela (sd.) ja Karoliina Ahtiainen (kesk.) sekä lautakunnan nimeämänä kolmantena jäsenenä Antti Taipale (kd.) ja kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry sekä hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg. Musiikkiosaamista valitsijaryhmässä on orkesterin jäsenillä ja Taipaleella.

— Orkesterista valinta lähtee, intendentti lupaa.

Orkesteri lienee tehnyt valmistelupohjat hyvin, sillä valitsijaryhmä kokoontuu kulttuuritoimenjohtajan mukaan ensimmäistä kertaa vasta kesäkuun alkupuolella. Tavoite on päättää Lukociuksen seuraajasta kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa 12. kesäkuuta.

Levytyksen ja taiteellisen johtajan valinnan ohella orkesteria pitää tällä viikolla kiireisenä konserttimestarin valinta. Matti Koponen siirtyi Turku Filharmoniaan, ja häntä on syyskuusta lähtien sijaistanut viulisti Kanerva Mannermaa. Vakanssi oli avoimessa haussa toukokuun alussa. Perjantain koesoitossa on kymmenkunta osallistujaa, joista Mannermaa on yksi. Orkesterin toinen konserttimestari Linnea Hurttia ei hakenut paikkaa