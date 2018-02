Elokuva-arvio: Elämää taikamaan reunamilla The Florida Project (Yhdysvallat, 2017) Ohjaus: Sean Baker. Käsikirjoitus: Sean Baker, Chris Bergoch. Rooleissa: Brooklynn Prince, Willem Dafoe, Bria Vinaite. Kesto: 111 min. K-12. Marc Schmidt Willem Dafoe näyttelee motellinjohtajaa ja 6-vuotias Brooklynn Prince motellin pitkäaikaista asukkia.

Tangerine-elokuvallaan suurta suosiota indie-elokuvien piireissä kerännyt Sean Baker palaa osaamansa asian pariin: kuvaamaan laitapuolella eläviä ihmisiä.

Salaisena aseenaan hänellä ovat jälleen näyttelijät. Tällä kertaa korkeimmalle palkintokorokkeelle nousee 6-vuotias Brooklynn Prince, jolla on suurin vastuu tarinan kuljettamisesta. Ensikertalainen Bria Vinaite tuo rooliin aitoa särmää ja on todella virkistävää nähdä kovakasvoinen Willem Dafoe lämpimässä roolissa.



Pikkuinen Moonee-tyttö (Prince) on kasvanut neuvokkaaksi ja päättäväiseksi, eikä aivan pienistä kavahda. Ainoana stabiilina aikuisena ympäristössä on motellinjohtaja Bobby (Dafoe), kun äiti (Vinaite) kamppailee toimeentulon kanssa.

Mitään ilmiselvää tarinaa ei ole. Kamera vain seuraa elämää, eivätkä peräkkäiset kohtaukset tai kuvat aina palvele suurempaa tarkoitusta. Idea kuitenkin kehittyy. Elokuva tarjoaa myös muutaman ällikällä lyövän hetken.



Elokuva sijoittuu epätodelliselta tuntuvaan, mutta hyvin todelliseen maailmaan. Magic Castle -motelli on murju, mutta aivan Disneylandin ja muiden Floridan huvipuistojen välittömässä läheisyydessä.

Kaikkea taianomaisuutta ja satojen miljoonien rahavirtoja ympäröi rähjääntyneitä vyöhykkeitä.

Ohjaaja Baker ei esitä köyhiä säälittävinä kurjimuksina, joiden murheella voi tehdä helposti sydäntä kouraisevaa draamaa. Hän osoittaa valoa niihin inhimillisiin osiin kolhittua ihmiskohtaloa, joissa sydän yhä sykkii toisille, vaikka työkalut sen osoittamiseen toisinaan ovat myrkyttyneet kaltoinkohtelusta.

| Timo Alho





NELJÄ TÄHTEÄ



Hyvää: Näyttelijäsuoritukset. Alexis Zaben kuvaus.

Huonoa: -

Erityistä: Kuvattu aidoissa motelleissa, joiden toiminta jatkui normaalisti kuvauksien aikana.