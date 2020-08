Elosoitto soi Lappeenrannassa jo seitsemättä kertaa, mutta nyt Helkiö-salin tiukoilla turvamääräyksillä

Klassisen musiikkitapahtuman ohjelmistossa on kolme konserttia, joissa kuullaan isojen säveltäjänimien ohella uusi paikallinen pianoteos.

Lappeenranta ei jäänyt poikkeusaikanakaan ilman klassisen musiikin kesätapahtumaa. Vuosi sitten aloittanut kamarimusiikkifestivaali Kumaus väisti kuuliaisesti koronaa, mutta viulistien Päivikki Nykter ja Riitta Lind kotikaupunkiinsa synnyttämä Elosoitto musisoidaan jo seitsemättä kertaa viikonloppuna. Tapahtumassa on konsertteja tällä kertaa kolme, ja ensimmäinen kuullaan jo torstaina.

Ensimmäinen konsertti on omistettu J.S. Bachille. Säveltäjältä on ohjelmistossa kaksoiskonsertto viuluille, Air ja 6. brandenburgilainen konsertto. Esiintyjinä ovat Nykter ja Lind sekä heidän ammattilaisista ja musiikinopiskelijoista kokoamansa soitinyhtye. Konsertti on Lappeen Marian kirkossa kello 19.

Lauantain pienessä iltapäiväsoitossa on pääosassa piano, ja konsertissa kuullaan muun muassa Ninni Niemen uusi teos viululle ja pianolle, John Cagen Sarja leikkipianolle sekä Nykterille ja Lindille omistettu John Opferkuchin Swans. Konsertti on musiikkiopiston Helkiö-salissa kello 15.

Sunnuntain kamarikonsertti on omistettu Bachin ohella W.A. Mozartille ja 250-vuotisjuhlavuotta viettävälle Ludwig van Beethovenille. Ohjelmassa ovat Bachin Trio-sonaatti viululle, alttoviululle ja kitaralle, Mozartin Huilukvartetto sekä Beethovenin kvintetto Myrsky. Konsertti on Helkiö-salissa kello 18.

Konsertit ovat väliajattomia, ja ne huomioivat turvavälit sekä muut koronaan liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Esimerkiksi Helkiö-salin yleisökapasiteetti on koronamääräysten vuoksi rajattu 65:een.