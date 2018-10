Kirja-arvio: Mistä on pienet ruumiit tehty — Leïla Slimanin Kehtolaulu on yksi vuosikymmenen suuria romaaneja, mutta helppolukuinen se ei ole

Vauva on kuollut. Kuolema oli tullut parissa sekunnissa.

Leïla Slimanin Kehtolaulun ensimmäisistä virkkeistä on hyvää vauhtia tulossa yksi maailmankirjallisuuden kuuluisia aloituksia.

Aloitusluku ei kuitenkaan ole tarkoituksella raflaava tehokeino, vaan olennainen osa romaanin rakennetta. Kirjailija kertoo heti alussa, mihin sekä lastenhoitaja Louisen sisäisen maailman että hoitajan ja vanhempien dynamiikan vääristyminen kärjistää tilanteen. Lukija vapautuu keskittymään vääristymän kuvaukseen.

Lukukokemus ei silti tunnu kovin vapauttavalta. Tiukalle kerälle punottu kerronta ja kliinisen lyhyesti kuvaileva kielenkäyttö rakentavat kammottavasta aiheesta melkeinpä vastenmielistä tunnelmaa.

Slimani rakentaa pienistä vihjeistä pieneen tilaan psykologista trilleriä.

Paul ja Myriam ovat kohtuullisen hyvissä ammateissa oleva nuoripari, mutta kuitenkin henkisesti jokseenkin kaukana perinteisestä isäntäväestä. Paul ei, ainakaan omasta mielestään, töiltään ehdi juuri lasten hoitoon. Myriam ahdistuu vastaamasta yksin kotona olemiseen aika vaikeiden lasten kanssa, joten perhe palkkaa Louisen kahden pienen lapsen hoitajaksi.

Aluksi Paul ja Myriam kokevat löytäneensä todellisen aarteen. ”Kun Myriam illalla tulee kotiin, päivällinen on valmiina. Lapset ovat tyyniä ja kammattuja.”

Vähitellen Louisen valtaa keittiön ja vastaa lasten lisäksi kodinhoidosta. Vanhemmat häpeävät käyttää Louisea hyväksi, mutta vähitellen Louisen työpäivät venyvät tämän tästä yöksi vanhempien jäädessä myöhään töihin, tapaamisiin ja juhlimaan.

Isäntäväen ja palvelijan välinen ero on selvä, mutta ei perinteinen. Kuviota sekoittaa entisestään, että Pariisin lastenhoitajat yleensä ovat afrikkalaisia maahanmuuttajia, ainakin siirtolaistaustaisia. Myriam on itse Pohjois-Afrikasta kotoisin. Louise taas on periranskalainen.

Louisella on kuitenkin myös oma elämänsä, joka ei ole mennyt eikä mene nytkään kovin hyvin. Edesmenneen miehen jäljiltä jäi kaaoksessa oleva talous ja köyhä yksinäisyys, eikä lastenhoitajan palkalla Pariisista saa kovin kaksista asuntoa. Lopulta Louisella ei ole paikkaa minne mennä, ja Louisen pedanttinen mieli alkaa lopullisesti järkkyä.

Slimani rakentaa pienistä vihjeistä pieneen tilaan psykologista trilleriä. Yhtäkään turhaa sanaa ei ole. Jännitysromaanin kaari on kuitenkin tehokkaasti katkaistu jo ensimmäisessä luvussa. Tämän vuoksi katharsis jää kokematta. Kielen voima ja tunnelman tiivistyminen antavat kuitenkin niin vaikuttavan lukukokemuksen, että sen hyväksyy. Onnellinen loppu ei ole jokamiehenoikeus.

Asko Imppola

Wsoy

Hyvää: Miljoonapainokset ja kymmenet käännökset eivät ole sattumaa. Käsissä on ilman muuta yksi vuosikymmenen suuria romaaneja.

Kehitettävää: Kirja ei missään tapauksessa ole helppolukuinen, mutta ponnistus kannattaa

Erikoista: Lukijan on hyvä ymmärtää, että Ranskassa lastenhoitajia on enemmän kuin päivähoitopaikkoja.