Teatteri Imatran syksyn ensimmäinen näytelmä on komediallinen draama Juurihoito, joka pohjautuu Miika Nousiaisen saman nimiseen romaaniin.

Näytelmä kertoo Kirnuvaaran Pekasta, joka törmää hammaslääkärikäynnin yhteydessä veljeensä Eskoon. Erilaiset veljekset ovat kärsineet isättömyydestä ja siitä alkaakin heidän yhteinen tutkimusmatkansa kohti omia juuria. Juurihoito on tarina hyvistä ihmisistä ja huonoista hampaista.

Näytelmän ohjaa imatralaisille Mielensäpahoittaja-näytelmästä tuttu Kimmo Virtanen.

— Tulen Imatralla taas tosi mielelläni. Imatran suuri lava on näyttämäsuhteiltaan Suomen paras, Virtanen intoutuu kehumaan.

Koska näyttelijät ovat tuttuja, oli uuden näytelmän työstäminen helpompaa. Kenenkään ei tarvitse tulkita tai ihmetellä, sillä tutun tiimin kanssa on turvallista tehdä töitä. Vaikka esitys saa ensi-iltansa vasta syyskuussa, on harjoittelu aloitettu jo nyt. Kesällä mennään tauolle ja loppu hiotaan ennen näytöskauden alkua.

— Se vaatii aina pari päivää kesätauon jälkeen, että asiat lähtevät sujumaan, Virtanen tietää.

Juurihoidossa näyttelevät Aki Honkatukia, Marika Huomolin, Ulla-Maija Järnstedt, Kari Kinnari, Marko Kurikka ja Pekka Räty.

Ensi-ilta suurella näyttämöllä 28.9.2019.

Yksi isoveli, kiitos

Lapsille on syksyllä luvassa tuttuja hahmoja, sillä Pikku Hiisi -näyttämöllä nähdään jatko-osa kirjailija Veera Salmen Mauri ja Vähä-älypuhelin -näytelmälle. Mauri ja Mini-isoveli jatkaa siihen, mihin ensimmäinen osa jäi vuonna 2017. Maurilla on kaksi huipputärkeää tehtävää mielessään, sillä hän haluaa voittaa sodan inhaa oksua vastaan ja löytää itselleen isoveljen. Jälkimmäinen olisi tärkeä, sillä Maurilla on elämässään koulukiusaamista ja kotonakin on vähän vaikeaa. Maurin isä on löytänyt uuden naisystävän ja siihen pitäisi jollain keinolla sopeutua.

Mauri ja Mini-isoveli -näytelmän ohjaa Timo Rissanen. Nimiosaa näyttelee Aki Honkatukia ja muissa rooleissa nähdään Marika Huomolin ja Marko Kurikka.

— Joka toinen vuosi olemme esittäneet klassikon ja joka toinen vuosi modernimman lasten näytelmän, Rissanen kertoo.

Maurin taustalla nähdään myös Helsingin kansallisteatterissa nähtyjä animaatioita, jotka Teatteri Imatra sai lainaan. Animaatiot on luonut Kaisa Penttilä.

Ensi-ilta Pikku Hiisi -näyttämöllä 3.9.2019. Ikäsuositus yli viisivuotiaat.

Rakkauspeli ja Amorin työuupumus

Vaikka pikkujoulukauteen on vielä aikaa, on Teatteri Imatrassa aloitettu siihen orientoituminen hyvissä ajoin. Ja syytä onkin, sillä kreisissä Love Me Tinder -treffikomediassa nähdään jopa 80 hahmoa. Luvassa on siis paljon peruukkien vaihtoja, lupaa ohjaaja Misa Palander.

Love Me Tinderiä on esitetty aiemmin Turun kesäteatterissa, jossa se saavuttu suuren suosion. Näytelmän ovat kirjoittaneet Minna Koskela, Petja Lähde ja Satu Rasila.

Näytelmässä Amor on paiskinut hommia noin neljä miljoonaa vuotta ja kokee kovaa työuupumusta. Loma siintää edessä, mutta ensin pitäisi saada aikaan yksi kunnollinen match.

Tekijät kehuvat näytelmää erittäin ajankohtaiseksi, sillä se kertoo nykyaikaisesta treffikulttuurista. Mukana on kaikkia teinistä mummoon ja vaariin, joten samaistumispinta-alaa löytyy, vaikka kännykkäsovellus Tinder olisikin itselle vieras.

— Minä latasin itselleni Tinderin empiiristä tutkimusta varten, Palander nauraa.

Palander ohjaa ensimmäistä kertaa Imatralla.

— Olin tosi iloinen, kun Timo pyysi minut mukaan. Olen tavannut suurimman osan näyttelijöistä ja minut on otettu tosi lämpimästi vastaan, Palander kertoo.

Love Me Tinderin harjoitukset alkavat huhtikuun lopussa. Rooleissa nähdään Aki Honkatukia, Marika Huomolin, Ulla-Maija Järnstedt, Kari Kinnari, Marko Kurikka ja huhtikuussa julkistettava uusi miesnäyttelijä.

Ensi-ilta suurella näyttämöllä 1.11.2019.