Miltäs maistuisi Oi pyhä Sylvi tai Minun rykmenttini?—Historiallinen miljöö on ravintolalle valttikortti, kuten tänään avautuva ravintola Upseerikerho ja sukupolvenvaihdoksen kokenut Wolkoff osoittavat Upseerikerholla on tarjota tarinoita Mannerheimistä Ehrnroothiin. Wolkoff aikoo nuorentaa ilmettään perinteitä kunnioittaen. Kai Skyttä Upseerikerholla tarjoilija Heidi Hynninen kattoi tiistaina pöytiä keskiviikon lounasta varten.

On se sentään minun rykmenttini. Näin tokaisi Gustaf Mannerheim aikoinaan Adolf Ehrnroothille, joka ei varsinaisesti hinkunut Rakuunoiden komentajaksi.

Miesten välinen sananvaihto on päätynyt tänään avautuvan ravintola Upseerikerhon a la carté listalle. Sieltä löytyy annos nimeltään Minun rykmenttini!

— Ruokalistaa on suunniteltu talon pitkän historian ja tarinoiden pohjalta, kertoo ravintolapäällikkö Elina Pasanen.

Listalta löytyy myös esimerkiksi annos Elämästä ei jäädä eläkkeelle, joka viittaa presidentti Tarja Halosen mietelmään. Jälkiruokana on puolestaan Oi pyhä Sylvi, joka on nimetty Sylvi Kekkosen muistoksi.

Mika Strandén Upseerikeho sijaitsee historiallisella alueella Lappeenrannan Rakuunamäellä.

— Lapsille on oma lista alkupaloja myöten. Jälkiruokana on esimerkiksi Takuuvarma sokerihumala.



Ei enää tiikerinviiksiä viskilasiin



Upseerikerho on palvellut viime vuodet tilausravintolana ja juhlapaikkana. Moni on päässyt fiilistelemään rakennuksen erityislaatuista tunnelmaa hää- tai kokousvieraana. Nyt ovet ovat avoinna kaikille.

— Haluamme pitää keittiössä riman korkealla, mutta asiakkaille kynnyksen matalalla. Tänne voi tulla vaikka vain juomaan hyvän oluen.

Ravintolan henkilökuntaa on kierrätetty talossa, ja he ovat saaneet tuhdin annoksen historiatietoa. He osaavat kertoa, missä nurkassa rintamalta palannut Ehrnrooth oli nukkunut yönsä reppu tyynynään.

Eteisen tiikerintaljan ihmettelijöille henkilökunnalla on myös tarina kerrottavana. Mannerheimin metsästämä tiikerintalja piti pistää vitriiniin, koska miehet repivät eläinparalta viiksiä uittaakseen niitä viskilasissa. Tiikerin viiksien uskotaan nostattavan mieskuntoa.

— Mutta paljon meillä on yhä opiskeltavaa. Pelkästään tauluja on täällä yli 200.

Pasasella on kokemusta perinteikkäistä paikoista. Hän siirtyi Upseerikerholle Imatralta, jossa oli työskennellyt ravintola Buttenhoffissa ja Valtionhotellissa.





Lounasravintolana Upseerikerho on toiminut tammikuun alkupuolelta.

— Ihan mukavasti on ollut lounastajia, Pasanen kertoo.

Ravintolan kunnia-asiana on tehdä mahdollisimman paljon itse ja etsiä raaka-aineita läheltä. Tarjolla on esimerkiksi Saimaan kalalautanen.

Kai Skyttä Upseerikerhon ravintolapäällikkönä työskentelee Elina Pasanen.

— Lihapullatkin pyörittelemme keittiössä omin pikkukätösin.

Upseerikerho etsii paikallisia yhteistyökumppaneita. Esimeriksi oluita se tilaa pienpanimosta.



Rakennuksen omistaa Upseerikerhoyhdistys, joka sai sen lahjoituksena Lappeenrannan kaupungilta joulukuussa. Alkuvuoden aikana taloa on hienovaraisesti uudistettu.

— Kokoustekniikkaa on uudistettu ja kabinetteja remontoidaan lisää. Kesällä aletaan maalata julkisivua ja kunnostaa ikkunoita.

Upseerikerholta on huikeat näkymät Saimaan Sunisenselälle.

— Kevään tullen ympäristöä aletaan siistiä ja tulee uusia istutuksia.



Entä mitä jutun alussa mainitut annokset sisältävät?



Minun Rykmenttini!: sisäfilettä, hanhenmaksaa ja punaviinikastiketta.

Elämästä ei jäädä eläkkeelle!: paistettua nieriää, valkoviinikastike, rakuunaporkkanaa ja tryffelikvenneliä.

Oi Pyhä Sylvi! Marenkia, karhunvatukkaa, vadelmaa ja vaniljavaahtoa.

Takuuvarma sokerihumala: suklaakakkua, jäätelöä ja marenkia.



Wolkoff siirtyi

isältä pojalle

Jos haluaa ruokailla historiallisessa miljöössä, sellaisia löytyy myös Lappeenrannan keskustasta. Kun lappeenrantalaisilta kysyy vinkkejä tasokkaasta ruokapaikasta, yksi nimi nousee yleensä esiin: ravintola Wolkoff.

Rauni ja Kari Sintonen perustivat ravintolan 20 vuotta sitten Kauppakadulle poikkeuksellisen viehättävään miljööseen, Wolkoffin taloon, joka on yksi Lappeenrannan vanhimpia säilyneitä puurakennuksia.

Mika Strandén Ravintola Wolkoffia johtavat nyt sommelier Sirja Pasanen ja keittiömestari Karo Sintonen.

Wolkoff poikkesi ketjuravintoloista myös ruokalistaltaan. Annokset eivät olleet halpoja, mutta ruoka oli korkeatasoista ja tasalaatuista.



Nyt Lappeenrannan kenties nimekkäimmässä ravintolassa valta on vaihtunut. Vetovastuun ovat ottaneet Sintosten 29-vuotias poika Karo ja ravintolan pitkäaikainen työntekijä, sommelier Sirja Pasanen.

Sintosen ja Pasasen tavoite on tuoda Wolkoffiin uutta, nuorekasta ilmettä ja laajentaa asiakaskuntaa nuorempaan suuntaan.

— Meneillään olevilla bliniviikoilla tosin jo käy monenikäisiä asiakkaita.

Ravintolan nettisivut on uudistettu. Seuraavaksi on vuorossa ruokalista.

— Ajatuksena on, että listalle lisätään myös edullisempia ruokia.

Mitään mullistusta ruokalistalle ei tehdä. Siellä pysyy esimerkiksi Wolkoffin suostuin annos sorsaa punakaalilla ja riistakastikkeella. Riistaa on vaikea löytää ketjuravintoloista, joten se on kilpailuvaltti.

Lounaalla nuorekkuus voi tarkoittaa, että perinteisten ruokalajien, kuten jauhemaksapihvien vaihtoehtona on fetapinaattikääröjä filotaikinassa tai lohen lisukkeena tarjoillaan aasialainen salaatti.



Lounasravintoloita on Lappeenrannassa valtavasti ja kilpailu väistämättä kovaa. À la carte -puolella tilanne on Sintosen mukaan erilainen.

— Muut ravintolat, esimerkiksi kaupunkiin tulleet uudet tex mex -paikat tai Kitchen, ovat onneksi erilaisia kuin Wolkoff. Ehkä Wanha Makasiini on kovin kilpailijamme.

Karo Sintoselle Wolkoff on ollut paitsi vanhempien yritys myös käytännön koulu kokin ammattiin. Hän aloitti työt Wolkoffissa viisi vuotta sitten. Ravintolakouluun hän ei lähtenyt.

— Jos on intohimoa ruokaa kohtaan ja hyvä paikka, missä opetella alaa käytännössä, mielestäni se riittää. Ruuanlaitto on loppujen lopuksi aika yksinkertaista.

Yrityksen johtamisessa on ollut paljon opeteltavaa, mutta Rauni ja Kari Sintonen eivät ole jättäneet nuoria yrittäjiä yksin, vaan apua on tullut paljon. Äitiä Karo Sintonen ajattelee lämmöllä myös käydessään pakastimella.

— Sieltä löytyy onneksi vielä paljon äidin poimimia sieniä, joita voimme ravintolassa hyödyntää.