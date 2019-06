Elämä on välillä yhtä sirkusta, etenkin imatralaiselle Ilkka Kemppiselle: nuori sirkustaiteilija saapui alkuviikosta Japanista Suomeen kolmen kuukauden näytösrupeaman jälkeen. Inuyamassa teemapuistossa esiintyi kymmenen suomalaisen sirkusartistin Arctic Ensemble -kokoonpano, jonka mukana Kemppinen oli viime kaudella Sirkus Finlandiassakin.

— Normaalisti esityksiä oli kaksi päivässä arkena ja kolme viikonloppuisin. Ilmasto toi omat haasteensa, ja yli 30 asteen lämpötilassa kropasta piti pitää huolta. Japanissa ollaan täsmällisiä, mikä sopii suomalaisille, Kemppinen kertaa.

Ohjelmanumeroon kuului 40 minuutin kokonaisuus, joka sisälsi muun muassa korealaista kehtoa, banquine-ristiheittoa sekä ilma-akrobatiaa, joka on Kemppisen soololaji. Esiintymisaikataulu on rankka, mutta lyhytkin hengähdystauko antaa lisää virtaa.

— Uran alussa huomaa jaksavansa loppujen lopuksi tiukaakin tahtia. Lomalla moikataan kavereita ja perhettä, Kemppinen kertoo.

Tällä alalla pidempiä saati vakituisia sopimuksia ei ole.

Reilun viikon kesäloman jälkeen pölyt karisevat jälleen jaloista kun Kemppinen suuntaa takaisin maailmalle. Tällä kertaa kohteena on Iso-Britannian Great Yarmouth ja Hippodrome-sirkus samalla kokoonpanolla. Lomalla olisi viihtynyt pidempäänkin, mutta rauta on taottava, kun se on kuumaa.

— Töihin on lähdettävä silloin kun niitä on tarjolla, Kemppinen sanoo.

Akira Akasaka Muun muassa tältä näytää Ilkka Kemppisen työ. Kuvassa Kemppisen edustaman sirkusryhmän taidonnäyte.

Iso-Britanniassa edessä on jälleen muutaman kuukauden mittainen jakso. Esityskalenterikin muistuttaa edeltäjäänsä, sillä tiedossa on kaksi esitystä päivässä.

— Sielläkin saa töitä tehdä, mutta ainakin kaupassa käynti helpottuu Japaniin verrattuna, hän naurahtaa.

Syksylle imatralaisella sirkustähdellä on mielessään työsopimuksia, jotka on toistaiseksi pidettävä vielä kääreissä. Kotimaan tarjonta on rajallista, joten tulevaisuudessa ulkomailla oleminen on Kemppisen mukaan ennemminkin velvoite.

— Soppari kerrallaan mennään ja koko ajan haetaan uusia, koska tällä alalla pidempiä saati vakituisia sopimuksia ei ole. Suurin osa töistä on ulkomailla. Onhan se tietysti kiva, että samalla näkee maailmaa, hän toteaa.



Sirkustaidetta on nähtävillä lähiaikoina Etelä-Karjalassa, kun sirkus Finlandia kiertää läpi maakunnan. Finlandia pysähtyy Parikkalan raviradalla 30.6., Vuoksenniskan kentällä Imatralla 1. ja 2.7., Ratsumestarin kentällä Lappeenrannassa 3. ja 4.7. ja Savitaipaleen urheilukentällä 5.7.