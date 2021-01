Lappeenrantalainen Lauri Penttilä löysi black metalin lähes 30 vuotta sitten ja on tuottanut satojatuhansia myyneitä vinyylejä digiaikana – Varjoissa oman tien kulkijaa kiehtoo se, että niihin on kiellettyä mennä

Lauri Penttilän julkaisemalla musiikilla on iso globaali yleisö. Itseoppineen lappeenrantalaismuusikon tyylilaji on kiistelty, mutta hänelle se on ollut väylä löytää omat totuudet.