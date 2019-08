Lappeenrannan taidemuseo sai lahjoituksena kokoelmiinsa Jengi-teoksen, jota voi ihailla Kotkassa

Lappeenrannan taidemuseo on saanut lahjoituksena Aiju Salmén-Salmisen teoksen Jengi, jonka pysyvä sijoituspaikka on Kotkan yhteisötalo Messi. Teoksen osti ja lahjoitti museolle Karjalan kulttuurirahasto.

Joku saattaa ihmetellä, miksi Lappeenrannan taidemuseolle lahjoitettu teos sijoitetaan pysyvästi Kymenlaaksoon.

— Lappeenrannan taidemuseo on Kaakkois-Suomen aluetaidemuseo, joten tehtävämme on hoitaa myös Kymenlaakson taideasioita, amanuenssi Elisa Lindell sanoo.

Aluetaidemuseona Lappeenrannan taidemuseon roolina on myös taltioida Viipurin ja Karjalan kannaksen taideperintöä.

Salmén-Salmisen Jengi-teos on suunniteltu varta vasten yhteisötalo Messiä varten, ja ikkunoihin sijoittuvasta teoksesta tuli näkyvä osa vanhan rakennuksen julkisivua.

Aiju Salmén-Salminen valikoitui teoksen tekijäksi, koska hänellä on vahva side niin Kotkaan kuin yhteisötalo Messiin.

— Halusin tehdä teoksen, joka olisi osa taloa. Niinpä se on sovitettu pääoven ja vintin ikkunoihin sopivaksi. Valitsin värit niin, että ne esiintyvät talossa jo ennestään. Halusin että teos näkyisi niin talon sisään kuin uloskin, jolloin siitä olisi iloa myös ohikulkeville kaupunkilaisille.

— Messi on yhteisötalo, jossa käy erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Olen piirtänyt teokseen monenlaisia tyyppejä. Ehkä jokaiselle löytyy joku, johon samaistuu.

— Ihan Messin lähellä on kirkko, jonka ikkunoissa on lasimaalauksia. Jengi on vähän niinkuin moderni versio siitä tekniikasta. Omassa tekemisessäni on kuitenkin aina läsnä jonkinlainen höpsöys ja leikkisyys, niin tälläkin kertaa.