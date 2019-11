Olli Hirvonen Uus-Lavolasta on Suménin, Nikun ja Myllärisen manttelinperijä — Läntinen Lappeenranta soi siellä syntyneen kitaristin musiikissa

Kitaristi Olli Hirvonen pyytää soittamaan kymmenen minuutin päästä uudelleen. Lappeenrannassa syntynyt muusikko on siirtymässä marraskuiselta kadulta sisätiloihin. Lämpimässä olisi mukavampi vaihtaa kuulumisia.

Kohteliaaseen pyyntöön on helppo suostua, vaikka Hirvosen pyyntö lienee harvinainen. Hän elättää itsensä freelance-kitaristina New Yorkissa, ja kilpailusta kuhisevassa metropolissa puhelut on syytä hoitaa loppuun heti.

Laidasta laitaan on kaikkiruokaisen musiikin kuuntelijan usein käyttämä klisee, mutta totta Hirvosen täyttäessä keikkakalenteria.

— Nuoteista voi löytyä mitä tahansa, kitaristi kertoo.

Paikat ja tilaisuudet vaihtuvat vauhdilla, sillä muusikko soittaa siellä, minne hänet on kulloinkin töihin buukattu. Myös vieruskaverit vaihtuvat tilauskeikalta toiselle.

— Kokoonpanon näkee sitten soittopaikalla.

Kyydissä pysyy seuraamalla tiiviisti alan kehittymistä.

Pop- ja rockklassikot ovat tuttuja jo Lappeenrannan musiikkiopiston vuosilta. Yhdysvalloissa Hirvonen (s. 1989) keskittyy ikäistensä, nuorien, fanittamiin musiikkitrendeihin.

— Nekin tyylit soivat keikalla suoraan nuoteista.

Synteesiä aiemmasta, erilaisia pop- ja rockvaikutteiden fuusiota. — Olli Hirvonen

Lappeenrannassa Hirvosen tarvitsee seurata ainoastaan omia mieltymyksiään. Torstaina jazz clubilla ensi kertaa esiintyvä kitaristi on parhaillaan Suomen-kiertueella yhtyeensä New Helsinki kanssa. Vuonna 2017 New Yorkissa sikäläisten soittokavereiden kanssa perustettu bändi on julkaissut toisen albuminsa Displace tänä vuonna ja markkinoi sitä liiderinsä synnyinmaassa.

Säveltäjänä Hirvonen sanoo jatkavansa valitsemallaan polulla.

— Synteesiä aiemmasta, erilaisia pop- ja rockvaikutteiden fuusiota, hän luonnehtii pitkälti improvisaatiolle perustuvaa jazziaan.

Hirvonen konsertoi synnyinkaupungissaan viimeksi elokuussa 2016 kvartetilla, ja myös esikoislevyllä Detachment (2014) soitti kvartetti. Soittajat ovat vaihtuneet, ja kokoonpano kasvoi välillä sekstetiksi, mutta on jälleen neljän soittajan tiivis ryhmä.

— Ne ovat kavereita, joiden kanssa vietän aikaa.

Hengailua kirkkaampi tavoite on jatkaa sitä, mitä muusikot tekevät: julkaista omaa musiikkia ja soittaa sitä omilla keikoilla.

Se soisi omista nuoteistakin.

Hirvonen on syntynyt ja kasvanut Uus-Lavolassa, ja läntinen Lappeenranta kuuluu hänen soitossaan: New Helsingin ensimmäiseltä levyltä löytyy 7-minuuttinen Lavola-niminen kappale.

Kitaristi on maistanut tunnustusta jo nuorena: Pori Jazzin vuoden taiteilija 2011 ja sähkökitarakilpailun voitto Montreux Jazz Festivalilla Sveitsissä vuonna 2016. Kansainvälinen ja valtakunnallinen huomio antaa keikkabuustia hetkeksi, mutta uraa niillä ei synny.

— Niistä saa kyllä itsevarmuutta.

Huomionosoitusten myötä Hirvosen voi tulkita jatkavan lappeenrantalaiskitaristien pitkää perinnettä, olevan jonkinlaista jatkumoa Jarmo Nikulle, Jimi Suménille ja Jyrki Mylläriselle sekä metallipuolelta Kuisma Aallolle.

Häntä ovat Sibelius-Akatemiassa opettaneet kotimaisen jazzkitaroinnin jalokivet Raoul Björkenheim ja Teemu Viinikainen, mutta kitaristi itse nostaa varsin tärkeiksi vaikuttajikseen klassisen ja sähkökitaran opettajansa musiikkiopistossa.

— Perusta löytyy sieltä.

Kivijalka ja kimmoke ovat arvokkaita, sillä säntäily vapaana muusikkona on mahdollista vain, jos perusosaaminen soittimesta on kunnossa.

— Freelancer soittaa monet biisit ensimmäistä kertaa vasta keikalla.

Mark Niskanen Olli Hirvosen numero löytyy keikkakitaristia tarvitsevalle, mutta jazzkeikkansa Lappeenrannassa syntynyt muusikko myy itse.

New Yorkissa Hirvonen on asunut elokuusta 2011, jolloin aloitti (vuonna 2013 päätökseen tulleet) opinnot Manhattan School of Musicissa. Hänen nykyinen naapurustonsa löytyy Brooklynin kaupunginosasta Bushwickista.

Se on alunperin hollantilaissiirtolaisten perustama kaupunki, jossa nykyisin asuu pääosin äidinkielenään espanjaa puhuvia. Bushwick on perinteinen työväenluokan alue, jonne suomalainen kitaratyöläinen sovittuu mainiosti.

Alkukielellä Bushwick tarkoittaa metsäistä lähiötä, mutta vihreää nyky-Bushwickissa on vähän.

Hirvonenkin metsästää vihreänsä muilta vainioilta. Hän pitää kädessään erityisesti golf- ja tennismailaa, silloin kun ei soita kitaraa tai kulje kitarakotelo kainalossa keikalta seuraavalle.

Tasoituksesta golfissa ei vielä voi kysyä.

— Niin vakavaa harrastus ei toistaiseksi ole, Hirvonen nauraa.

Hänen puheensa taustalta on koko ajan kuulunut tasainen puheensorina.

Lämpimässä on mukava vaihtaa kuulumisia.

Olli Hirvonen ja New Helsinki Lappeenranta Jazz Clubilla ravintola Lampussa 28.11. kello 20.